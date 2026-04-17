První, na co se zubař ptá, je podpora, vadí městu. Pro nové lékaře má až milion

„Pokud zubař uvažuje o otevření nové ordinace ve městě, jako první se ptá na možnosti podpory či grantu. Stalo se to jakousi normou,“ řekl Stejskal na posledním jednání zastupitelstva.
„Nejsem pro to, aby se města navzájem přeplácela a hradila lékařům zřízení ordinací. Jenže pokud takový postup volí sídla v našem okolí, musíme se, bohužel, přizpůsobit a i my musíme grantový program spustit,“ doplnil starosta.
Podporu zaměřenou přímo na zubaře spouští brodská radnice vůbec poprvé v historii. Může za to fakt, že hlavně v posledních měsících stomatologů v Brodě rapidně ubylo. „Podle mých informací jich skončilo nebo končí hned šest. Odcházejí do důchodu. Je to velké číslo,“ pravil.
Grantový program byl schválen ve výši jednoho milionu korun. Určen je v první řadě na vybavení pracoviště. Peníze jsou ovšem nenárokové, každou žádost bude vedení města posuzovat individuálně a vyplacená částka může nakonec být i nižší.
Aby na příspěvek zubaři dosáhli, musejí splnit několik podmínek. Musejí v Havlíčkově Brodě otevřít novou ordinaci, rozšířit stávající nebo zprovoznit převzatou. Musejí zahájit provoz do dvanácti měsíců od podání žádosti, zavázat se k jejímu provozování po dobu minimálně pěti let a musejí uzavřít smlouvy nejméně se dvěma zdravotními pojišťovnami. Žádat o podporu budou moci od půlky května.
Do města se v poslední době podařilo přilákat jednu novou zubařku. Ta si ordinaci zařizuje v Humpolecké ulici. Další stomatologické centrum vzniká v Čechovce, kde své zařízení podstatně zvětšuje a více křesel přidává již zavedený zubař.