Žďár se chystá na kritický nedostatek zubařů, hledat je budou tisíce lidí

„Ve městě nebo blízkém okolí je jednadvacet stomatologických ordinací, z toho devět lékařů je starších 65 let,“ bilancoval při červnovém jednání zastupitelstva vedoucí sociálního odboru Petr Krábek.

„Nejpalčivější je, že v širokém okolí není žádná ordinace, která by registrovala nové pacienty. Příští rok může chybět péče pro pět až sedm tisíc pacientů,“ upozornil.



Potíže se sehnáním zubaře měla i šedesátiletá Věra Koutenská ze Žďáru nad Sázavou. Na Vysočinu se přestěhovala z jižní Moravy, kde svoji stomatoložku měla a byla s ní spokojená. Proto jí nejdřív nevadilo za ní z Vysočiny dojíždět, dokud šlo jen o pravidelné prohlídky dvakrát ročně.

„Pak jsem ale začala mít potíže se zuby a častější cestování, téměř dvě hodiny tam a dvě zase zpátky, už bylo neúnosné časově i finančně. Nečekala jsem, že nového doktora seženu v místě bydliště, ale nenapadlo mě, že mě nevezme žádný v celém kraji. Nakonec jezdím do Brna,“ popsala žena.

Končící zubaři odkáží klienty na pojišťovnu, ta je pošle do Brna

Hledání stomatologů, kteří ještě přijímají pacienty, je častým tématem i ve facebookové skupině Město Žďár nad Sázavou. Dotazy se tam objevují s železnou pravidelností.

„V minulosti se pár jmen volných zubařů objevilo, ale během pár týdnů už měli stejně plno. Partnerova žďárská zubařka jde letos do důchodu, navíc už stejně přesluhuje, takže partner také hledá, kde se dá. Bohužel na Vysočině zatím bez úspěchu,“ svěřila se Ema Vondráková ze Žďáru nad Sázavou.

Praxe je taková, že končící lékař odkáže svoje pacienty, aby se obrátili s dotazem na svoji zdravotní pojišťovnu.

„Doporučíme vám Brno nebo Třebíč. V místě opravdu nikdo ze smluvních lékařů pacienty nebere,“ řekla do telefonu pracovnice žďárské pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, když se redaktor zeptal, kam se má obrátit.

Situace je však problematická i v dalších regionech Vysočiny.

Mladým zubařům dá město 300 tisíc na zařízení ordinace

Vedení Ždáru se proto zaměřilo na získání mladých zubařů. Zastupitelstvem už úspěšně prošel návrh na vytvoření dotačního programu na podporu stomatologických služeb. Město chce získat až tři mladé lékaře, kteří by si otevřeli novou ordinaci nebo převzali po končícím kolegovi jeho klientelu a měli smlouvu se zdravotními pojišťovnami.

„Celková alokace tohoto dotačního programu je 900 tisíc korun s tím, že jeden žadatel může získat maximálně 300 tisíc korun na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, drobného hmotného majetku, případně na náklady spojené se stavebními úpravami ordinace,“ vysvětluje místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL).

Zájemci mohou žádat o příspěvek od začátku srpna do konce září.

Město také stomatologům splňujícím podmínky nabídne bezúročnou půjčku splatnou do deseti let. V podmínkách je, že lékař do tří let zaregistruje minimálně 1 500 pacientů s trvalým pobytem ve Žďáře, případně ve správním území městského úřadu, a bude ordinovat minimálně 20 hodin v pěti dnech.

Vedení města s vypsáním titulu spěchalo, proto materiál ani neprošel radou. Důvod? Aby zastupitelé stihli rozhodnout ještě před prázdninami a nabídka se dostala včas i k čerstvým absolventům.

„Nemyslím si, že by tady díky tomuto programu stály zástupy zájemců, ale když se nám podaří získat jednoho či dva zubaře, bude to posun,“ věří starosta Martin Mrkos (Žďár–Živé město).

Potřebujeme se učit řemeslo blízko fakulty, říká mladý lékař

Podle některých opozičních zastupitelé je však věková hranice příliš diskriminační. Protinávrh Michala Huberta Zrůsta (ČSSD) na vypuštění této hranice však neprošel.



Podle Jana Havlíka (Změna 2018) chybí také někteří další lékaři specialisté, pro které žádná dotace není.

Například nedávný absolvent stomatologie Martin Poledna vidí situaci optimisticky. „Napočítal jsem ze svého okolí minimálně osm mladých zubařů nebo studentů, kteří by ve Žďáře mohli v blízké době pracovat,“ pověděl místní rodák.

Podle něj rodiče většinou dětem spoří na rozjezd praxe nebo není problém získat půjčku, pomoc města však vítá.

„Největší problém je asi v tom, že my mladí se potřebujeme nejdřív naučit ‚řemeslo‘ moderními postupy. Proto většina absolventů prvních pár let zůstává blízko fakulty nebo u špičkových soukromníků ve velkých městech,“ dodává mladý zubař, který se chce věnovat stomatochirurgii a plánuje za tři roky návrat.