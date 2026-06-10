Kam zmizel můj malý syn, strachovala se matka. Policie ho našla v nečekané skrýši

Krátce před 18. hodinou se k policistům dostalo oznámení od zoufalé ženy z Náměšťska, které se podle jejích slov ztratil pětiletý syn.
„Když vyčerpala všechny svoje možnosti, obrátila se s žádostí o pomoc na policii. Na místo okamžitě vyjely dostupné hlídky,“ uvedla mluvčí vysočinských policistů Jana Kroutilová.
Chlapec měl údajně zmizet z objektu uzavřeného dvora. Ve skutečnosti však bylo možné z prostoru odejít nezajištěným vstupem, nešlo tudíž vyloučit, že se hoch dostal ven.
Nicméně přivolaní policisté společně s vystrašenou ženou začali znovu prohledávat nejprve zmiňovaný objekt.
A brzy přišla dobrá zpráva.
„Malého chlapce nalezli v kufru odstaveného auta, byl v pořádku,“ objasnila Kroutilová.
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Vysvětlení hochova zmizení bylo nakonec prosté: chvíli poté, co do kufru vlezl, zřejmě usnul. Proto na následné volání matky nereagoval.