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Kam zmizel můj malý syn, strachovala se matka. Policie ho našla v nečekané skrýši

Autor:
  15:46
Chvíle obrovského strachu zažila v úterý k večeru maminka malého chlapce z obce nedaleko Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Svého potomka doma přestala jen na chvíli sledovat, a najednou ho nemohla najít. Nakonec zavolala na pomoc strážce zákona.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Petr Ježek, MF DNES

Krátce před 18. hodinou se k policistům dostalo oznámení od zoufalé ženy z Náměšťska, které se podle jejích slov ztratil pětiletý syn.

„Když vyčerpala všechny svoje možnosti, obrátila se s žádostí o pomoc na policii. Na místo okamžitě vyjely dostupné hlídky,“ uvedla mluvčí vysočinských policistů Jana Kroutilová.

Chlapec měl údajně zmizet z objektu uzavřeného dvora. Ve skutečnosti však bylo možné z prostoru odejít nezajištěným vstupem, nešlo tudíž vyloučit, že se hoch dostal ven.

Nicméně přivolaní policisté společně s vystrašenou ženou začali znovu prohledávat nejprve zmiňovaný objekt.

A brzy přišla dobrá zpráva.

„Malého chlapce nalezli v kufru odstaveného auta, byl v pořádku,“ objasnila Kroutilová.

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Vysvětlení hochova zmizení bylo nakonec prosté: chvíli poté, co do kufru vlezl, zřejmě usnul. Proto na následné volání matky nereagoval.

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Kam zmizel můj malý syn, strachovala se matka. Policie ho našla v nečekané skrýši

Ilustrační snímek

Chvíle obrovského strachu zažila v úterý k večeru maminka malého chlapce z obce nedaleko Náměště nad Oslavou na Třebíčsku. Svého potomka doma přestala jen na chvíli sledovat, a najednou ho nemohla...

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