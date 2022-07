Pět obžalovaných v kauze zříceného mostu ve Vilémově dál čeká na verdikt

Kauza, již řeší soudy od roku 2016, vrátil k soudu prvního stupně krajský soud. Ten na začátku letošního června navíc zpřísnil tresty stavbyvedoucímu společnosti Bögl & Krýsl Josefu Spourovi a také stavbyvedoucímu Romanu Bednaříkovi ze společnosti Strabag. Soud uložil oběma mužům trest za přečin obecného ohrožení z nedbalosti tříletý podmíněný trest s odkladem na čtyři roky a také čtyřletý zákaz činnosti.

Na začátku soudního líčení v roce 2016 stálo před okresním soudem celkem deset lidí, tři byli zproštěni obžaloby. Pětice zbývajících obžalovaných, mimo Spouru a Bednaříka, kteří v úterý znovu stanuli před soudem, byla předtím nepravomocně očištěna.

Obžalovaní jsou zaměstnanci stavebních firem, které se podílely na dvousetmilionové zakázce zahrnující i rekonstrukci mostu v obci Vilémov, a také technický dozor investora, jímž byl Kraj Vysočina.

Dva obžalovaní nevypovídali

Všichni advokáti pro své klienty v závěrečné řeči opět požádali o zproštění obžaloby, dva z pěti obžalovaných nevyužili svého práva vypovídat s ohledem na již dříve uvedené.

„Od toho neštěstí mě trápí otázka, proč jsem byl obviněný já, když nás tam bylo nejméně pět, i ostatní měli vysokoškolské vzdělání a byly tam i autorizované osoby v oblasti mostních konstrukcí,“ vyjádřil se Juraj Nosko, který na stavbě strávil pouze asi patnáct minut při interním kontrolním dnu mateřské stavební firmy Bögl & Krýsl den před pádem mostu, na starosti měl zajištění lidí, techniky či materiálu.

„Hrozící nebezpečí nemohl rozpoznat žádný z obžalovaných,“ řekl advokát Františka Lízala, který pracoval jako technický dozor investora. „Riziko pádu mostu bylo způsobené jinou skutečností, než která je zmíněna v obžalobě. Spočívalo v tom, že kamennou klenbu mostu nedržely opěry, tedy kamenné pilíře. V tomto případě most držela zemina nacházející se v prostoru mezi opěrami. Jedná se o zcela výjimečné řešení mostu,“ dodal.

Noskův obhájce Vladislav Kusala s podporou některých dalších obhájců navrhl senátu, aby bylo provedeno ještě znalecké zkoumání již dříve předložené geotechnické studie, „aby byla vyřešena kardinální otázka, jak to bylo s onou podpěrou a odtěžováním (zeminy)“.

Státní zástupkyně trvá na potrestání

Soudkyně Hana Doubková provedení důkazu zamítla s tím, že u odvolacího soudu prošla geotechnická studie bez připomínek. Rozsudek by měl padnout 30. srpna.

Státní zástupkyně Zdeňka Tománková trvá na potrestání obžalovaných, vina byla podle ní jednoznačně prokázána. „Jsem přesvědčena, že se všichni obžalovaní dopustili žalované trestné činnosti,“ uvedla ve své závěrečné řeči.

Nepodmíněný trest za nedbalostní jednání nenavrhuje podle svých slov jen s ohledem na dobu, jaká uplynula od začátku soudního řízení. „Jakou cenu má život dělníka, když pochybením osob, které jsou plně zodpovědné za průběh stavby, mají adekvátní vzdělání a letité zkušenosti, a přesto tak fatálně poruší své povinnosti, dojde k takovým následkům?“ zeptala se závěrem Tománková.

Zhruba devadesát let starý klenutý most ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, práce byly součástí modernizace silnice číslo 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Zakázku zadal kraj konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag, samotný most však opravovala coby subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.