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Muž roky kradl ve firmě nerez, odvezl přes 200 tun za miliony. O zisk se dělil se šéfem

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  14:43

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Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný nerezový materiál. Ve sběrnách surovin si přišel dohromady na více než šest milionů korun. (24. června 2026) | foto: Policie ČR

Dlouhých jedenáct let dokázal okrádat svého zaměstnavatele čtyřiašedesátiletý pracovník. Z firmy za tu dobu odvezl více než 212 tun nerezu, ten pak prodával ve sběrnách surovin. Nad rámec svého platu si přišel nejméně na šest milionů korun. Obviněn byl i jeho nadřízený, který toto jednání za úplatu toleroval.

Těžko uvěřitelný případ se roky děl v jedné z firem v Pelhřimově. Její pracovník svým vlastním vozem vyvážel zbytky nerezového plechu, jekly, tyče a další odpadní či k výrobě již nepoužitelný nerezový materiál. Postupně takto odvozil přes 200 tun.

„Část odcizeného materiálu si ponechal pro svoji potřebu, většina však skončila ve výkupnách druhotných surovin, kam jej prodával a peníze z prodeje si nechával zasílat na svůj bankovní účet. Nerez prodával pod svým jménem, ale také pod různými smyšlenými identitami,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Dlouhých jedenáct let si pracovník z pelhřimovské firmy odvážel podobný nerezový materiál. Ve sběrnách surovin si přišel dohromady na více než šest milionů korun. (24. června 2026)

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Více než jeden a půl milionu z celkového zisku skončilo na účtu jeho nadřízeného. Ten se jako vedoucí střediska o odvozu nerezu dozvěděl, ale za úplatu jednání svého kolegy toleroval a neoznámil ho.

Kriminalisté začali případ prověřovat v březnu. Při vyšetřování provedli i domovní prohlídku u čtyřiašedesátiletého zaměstnance. Zajistili více než 600 kilogramů nerezu.

Na základě shromážděných důkazů zahájil policejní komisař trestní stíhání obou mužů. „Čtyřiašedesátiletý zaměstnanec byl obviněn ze spáchání zločinu zpronevěry,“ uvedl Martin Petrák, vedoucí hospodářské kriminálky na Vysočině. Ze zpronevěry spáchané ve formě účastenství byl obviněn i druhý muž, pracovníkův nadřízený.

Oba obvinění se doznali. Po provedení nezbytných úkonů byli ze zadržení propuštěni na svobodu. „Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest až osmi let vězení,“ dodala Lébrová.

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