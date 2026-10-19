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Servala někdo vypustil úmyslně nebo ukradl, myslí si majitelé zookoutku

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  11:18

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Samice servala Suri ze zookoutku ve Vápovicích zmizela ve středu večer. Provozovatelé zařízení se domnívají, že ji někdo vypustil úmyslně, nebo dokonce odcizil. | foto: Rodinný zookoutek Nová Říše.

Servala, který v polovině minulého pracovního týdne zmizel ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku, zřejmě někdo úmyslně vypustil. A nebo ho dokonce ukradl. Myslí si to provozovatelé zařízení. I tyto možnosti prověřuje policie. Zvíře se zatím nenašlo. Zookoutek prosí o spolupráci při hledání veřejnost.

Kočkovitá šelma se z ubikace ztratila ve středu večer. „V pozdních středečních hodinách při krmení bylo zjištěno, že se ve své ubikaci nenachází samice servala stepního. Po důkladné kontrole nebyl nalezen žádný otvor, kterým by mohla utéci,“ sdělili provozovatelé Rodinného zookoutku Nová Říše, jež v sousedních Vápovicích sídlí, na Facebooku.

Serval, který zmizel z klece v zookoutku v Vápovicích na Jihlavsku.

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Domnívají se tedy, že zmizení zvířete není náhodné. „Bohužel máme podezření, že se nejednalo o náhodný útěk, ale že mohl někdo zvíře úmyslně vypustit nebo odcizit. Tomu nasvědčují i poničené ubikace během posledního měsíce,“ svěřili se představitelé zookoutku.

Od středečního večera se případem zabývají policisté. Ti zatím nevylučují žádnou možnost. „Prověřujeme všechny tři varianty – tedy, že došlo k zanedbání při péči o zvíře, k jeho úmyslnému vypuštění i odcizení,“ potvrdila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Samička servala měla jméno Suri. Majitel její finanční hodnotu odhadl na 70 tisíc korun. Zvíře se podobá větší kočce. Váží kolem deseti kilogramů a je vysoké 60 až 70 centimetrů. Pro člověka za běžných okolností není nebezpečné. Lidem se vyhýbá, nepovažuje je za kořist.

Zookoutek zůstává od události zavřený

Od servalova zmizení zůstává zookoutek mimo provoz. „Z důvodu současné situace jsme se rozhodli ponechat zookoutek až do odvolání uzavřený. Velmi nás toto rozhodnutí mrzí, ale v tuto chvíli je to krok, který považujeme za nezbytný,“ uvedli provozovatelé na svém facebookovém profilu.

Pátrání po zvířeti podle nich pokračovalo po celý víkend. Zapojily se do něho desítky dobrovolníků, a to i s pomocí dronů, termovize a další techniky. Hledání ale zatím nebylo úspěšné. „Bohužel se nám Suri ani přes veškerou snahu zatím nepodařilo najít. Stále doufáme, že se nám ji podaří vypátrat a bezpečně dostat zpět,“ vzkázal zookoutek.

Zároveň jeho provozovatelé žádají veřejnost, zda by se do dalšího hledání mohla zapojit. „Prosíme vás, pokud jste zahlédli servala nebo máte jakékoliv informace, které by nám mohly pomoci, ozvěte se nám. Pokud máte k dispozici dron s termovizí a mohli byste se zapojit do pátrání, budeme vděční za vaši pomoc,“ píší.

Varují ovšem, aby se lidé zvíře, pokud ho někde objeví, nepokoušeli chytit nebo nahánět sami. Měli by v tom případě kontaktovat právě zookoutek, který se o vše potřebné postará.

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