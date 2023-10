Jihlavská zoo se přebarví na oranžovo, dýňové hody si užijí i zvířata

Součástí akce budou i dýňové hody, které si zase užijí zvířata. Podzimní slavnosti budou trvat od 26. října do 4. listopadu.

Vedení zahrady chce touto akcí ukázat, že i podzimní zoo má pro návštěvníky své kouzlo. „Není tady tolik lidí, je tu klidněji a můžete si zvířata více užít. Řada jich bývá nyní aktivnější než v období horkého léta, kdy vrcholí hlavní turistická sezona,“ pozval ředitel zahrady Jan Vašák.

Přispět k tematické výzdobě zoo, které bude díky dýním vévodit hlavně oranžová barva, může i veřejnost. „Na naši pokladnu mohou dárci donést dýně, cukety, jedlé tykve, šípky, kukuřičné klasy, žaludy nebo bukvice,“ nabídl Vašák. Pouze kaštany zahrada nepřijímá. „Nemáme zvíře, které by se jimi živilo,“ dodal ředitel.

Na dýních si například pochutnají hrošíci, medvědi, giboni, všechny druhy chovaných prasátek, ale vydlabanou dýni s masovým překvapením uvnitř dostane například i tygřice.

Večerní setkání se zoologem

Na dva říjnové prázdninové dny chystá zahrada pro děti příměstský tábor. Zoo si užijí ale i běžní návštěvníci. Kromě dýňového hodování zvířat budou připravená i komentovaná krmení medvědů, prasat visajanských a surikat.

V pátek 27. října se zoo připojí k oslavám Světového dne lemurů. „Každý, kdo v tento den přijde pruhovaný jako lemuří ocas, dostane na pokladně drobný dárek. Čekají nás také procházky kolem lemuřích ostrovů a fotokoutek ‚s králem Jelimánem‘ i večerní setkání s naším zoologem, který bude o lemurech vyprávět,“ popsala vedoucí marketingu Simona Kubičková.

Hlavní program slavností připadne na 28. října. Ani pak ale nebude aktivitám v zoo konec. Od 30. října do 3. listopadu mohou zájemci navštívit zoo v čase mezi šestnáctou a sedmnáctou hodinou za snížené vstupné 50 korun. „Pavilony budou otevřeny do osmnácté hodiny. Areál zoo se zavírá v sedm večer,“ přiblížil Vašák.

Lampiony s baterií

Pomyslnou tečku za podzimními slavnostmi udělají 4. listopadu večerní prohlídky s průvodcem, které budou určené pro rodiny s dětmi. „Procházka bude obohacena o různé zajímavé aktivity. Zájemci si mohou vzít i lampiony. Ale jenom takové, které jsou na baterii,“ upozornila zástupkyně ředitele Pavla Jarošová.

Při procházkách v areálu se mohou návštěvníci potěšit celou řadou mláďat. Najdou je například ve výběhu zeber, lam i kapybar. Malá trojčata jsou i u karakalů a hyen.

Zoologická zahrada se letos pyšní historicky nejvyšší návštěvností za měsíc září. Do zoo zavítalo 37 185 návštěvníků. Například v loňském roce to bylo jenom 17 304 lidí. Od ledna do konce září navštívilo jihlavskou zahradu 320 879 návštěvníků. Za stejné období loňského roku to bylo 313 532 lidí.