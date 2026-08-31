Podle Kubičkové se surikatí trojčata drží hezky pohromadě a na dohled ostatních členů rodiny. „Do konce srpna každý den v 10 hodin mají návštěvníci možnost pozorovat tuhle rodinku při komentovaném krmení,“ zmiňuje Kubičková jednu z atrakcí zahrady.
O tom, že jsou právě malé surikaty u návštěvníků jihlavské zoo velmi oblíbené, svědčí i řada komentářů na sociálních sítích.
„Včera jsme je viděli. Ještě, že děti chtěly vidět i žirafy, jinak jsme neodešli,“ psala před pár dny v diskusi pod informacemi o surikatích trojčatech jedna z přispěvatelek.
A další příznivci zoo se k ní postupně přidávali: „Jsou to nádherní prcci.“ „Jeli jsme k vám 4 hodiny a měli jsme štěstí.“ „Jsou prostě k pomuchlání.“
Surikata je malá šelma z čeledě promykovitých, jež obývá suché křovinaté polopouště a stepní oblasti jihozápadní Afriky od jižní Angoly přes Namibii a Botswanu po západní polovinu Jihoafrické republiky.
„Vlastně by se o ní vůbec nemělo mluvit v jednotném čísle, protože jednu surikatu nikdy neuvidíte. Vždy žijí v koloniích, jejichž příslušníci v noci společně odpočívají v podzemních norách, za chladného rána se k sobě tisknou, aby se zahřáli, a rovněž během dne jsou v neustálém kontaktu,“ zmiňují v popisu surikat zoologové.