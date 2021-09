Covid necovid, přes léto přišlo do jihlavské zoo nejvíc lidí v historii

„Od 12. dubna do konce srpna přišlo do zoo 276 873 lidí. Nejnavštěvovanějšími měsíci jsou již tradičně červenec s 93 569 návštěvníky a srpen s 77 992 lidmi. Zároveň jde v obou případech o nejvyšší měsíční návštěvnost v celé historii zoo, a to i přes přijatá hygienická opatření a drobná omezení. Mimořádně silný byl také letošní červen s více než 48 tisíci návštěvníky,“ nahlíží do statistiky mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.



Za takto vysokou návštěvnost může podle něj pravděpodobně hned několik faktorů.



„Jednak to bylo i díky příjemnému počasí, které lákalo na výlety a ven. Také kvůli tomu, že lidem chybělo vyžití po všech omezeních, lockdownech a uzávěrách. A velká část obyvatel nejen kraje dala pravděpodobně přednost dovolené či alespoň výletům v tuzemsku oproti zahraničnímu cestování,“ zamýšlí se.

Přesto v porovnání s úspěšnými roky před epidemií je zatím letošní počet prodaných vstupenek ke stejnému datu nižší o 10 až 13 tisíc lístků. Covid necovid, vedení zoo věří, že budou návštěvníci zahradě nakloněni i v dalších měsících. Otevírací doba je v září stejná jako v létě.



„Pokladny jsou otevřené do 18 hodin a i poté mohou lidé v zoo setrvat i další hodinu až dvě,“ upozorňuje Maláč.

Navíc tak mají lidé větší možnost se zkracujícími se dny vidět i některá zajímavá noční a soumračná zvířata, která v podvečer ožívají. Až do konce září kromě pondělí pokračují i komentované letové ukázky dravců a sov.

Velkým lákadlem jsou mláďata

Návštěvníky mohou do zoo lákat i letošní mláďata. Nejviditelnější je zřejmě mladá samička tapíra jihoamerického, jež upoutá svým hnědobílým zbarvením, které při troše fantazie tak trochu připomíná znaky morseovky.

„Samička zdárně roste a v teplých dnech je stále k vidění ve velkém travnatém výběhu jihoamerických zvířat. V Jihlavě navíc chováme celou rodinu tapírů. Kromě mláděte zde najdeme také dvě dospělé samice a samce,“ připomíná mluvčí zahrady.

Pravděpodobně nejvíc živo je nyní ve vnitřním pavilonu šelem, kde řádí dvě mláďata levhartů cejlonských. Ta se narodila letos na jaře. Tento druh se v jihlavské zoo podařilo rozmnožit po dlouhých dvanácti letech.

„Malí levharti, o kterých víme, že jde o samce a samici, zdárně prospívají a rostou. Co nevidět budou doprovázet svoji matku i do venkovního výběhu, kde teprve začnou být mimořádně atraktivní,“ avizuje Maláč.

V zázemí pavilonu žiraf jsou i dvě mláďata komb jižních. Dvě samice se narodily 5. července. Z dalších mláďat jsou v jihlavské zoologické zahradě k vidění například dvojčata vari červených, drobotina je též u lemurů kata. Jihlavská zoologická zahrada se raduje například i z trojčat karakalů či deseti mláďat plameňáků růžových.