Po narození lenochoda nechala jihlavská zoo raději zavřít celý pavilon

Za poslední tři roky je to třetí mládě lenochoda, které v jihlavské zoo přišlo na svět. Předchozí dva odchovy ale nebyly úspěšné a mláďata nedlouho po porodu uhynula.



Pracovníci zoo nyní věří, že tentokrát se odchov malého lenochoda konečně podaří. Už jenom proto, že poslední úspěšný týkající se tohoto zvířete se v této zahradě uskutečnil před jedenácti lety.

„Předchozí neúspěšné odchovy byly dány hlavně tím, že to byla první mláďata této samičky. A mortalita u prvních porodů bývá i ve volné přírodě velmi vysoká. Ať už je to dáno nezkušeností matky, nebo třeba nedostatkem mateřského mléka,“ vysvětlil mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Loňské mládě se dožilo deseti dnů. Tomu současnému budou v pondělí už tři týdny.

„Za poslední tři roky je to tedy dosud nejdéle žijící mládě. Všechno je na dobré cestě, mládě se má k světu, je čilé, samička se o něj dobře stará. Mládě má ukryté na břiše. Tím, jak jsou lenochodi zavěšeni zády dolů, jej chrání i svými končetinami. Ale rozhodně ještě nemáme vyhráno,“ krotí přílišný optimismus Maláč.

Další kritický okamžik nastane, až malý lenochod, jehož pohlaví chovatelé zatím neznají, začne přecházet na pevnou stravu. „To bývá kolem druhého měsíce věku,“ připomíná.

Pavilon otevřou nejprve dalším chovatelům a malým skupinkám

Otcem je letos dvacetiletý samec Largo, který pochází z Jihlavy. Na rozdíl od své sedmileté partnerky Chrisi, která přišla do Jihlavy v roce 2014, to už není úplný mladík. Ale lenochodi jsou poměrně dlouhověká zvířata. V zoologických zahradách se dožívají kolem třiceti až čtyřiceti let.

Lenochodi v jihlavské zoo žijí v amazonském pavilonu ve větvích, které jsou upevněné pod stropem. Přebývají tak téměř na dosah lidských rukou.

I kvůli tomu bude pavilon zatím pro návštěvníky i nadále uzavřený. Chovatelé ho plánují otevírat postupně.

„Nejprve tam zkusíme pustit některé z našich zaměstnanců, kteří pracují na jiném úseku. Potom vyzkoušíme malou skupinku lidí. Musíme mládě postupně zvykat na přítomnost lidí. Nechceme nic uspěchat. Zvlášť, když to nyní vypadá tak nadějně,“ dodává Maláč.

Domovinou lenochoda dvouprstého je sever Jižní Ameriky. Přebývá v horních patrech pralesů a živí se rostlinnou stravou. Má pomalý metabolismus. Potrava prochází střevy až 30 dnů.