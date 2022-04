Do letní sezony vítají návštěvníky jihlavské zoo koťata vzácného servala

Serval stepní je elegantní štíhlá kočka s velkýma ušima, dlouhýma nohama, ladným pohybem a s úžasnou mrštností. Tuto menší africkou kočkovitou šelmu chová jihlavská zoologická zahrada již řadu let. Poslední odchov tohoto druhu zde zaznamenali před poměrně delší dobou, v roce 2017. Nyní chovatelé oznámili narození dvou mláďat.

Koťata zatím nezjištěného pohlaví se narodila 10. dubna. „Matka se o ně pečlivě stará, hlídá si je a minulý pátek už začala obě koťata nosit z porodní boudy do vnitřní expozice,“ líčí Simona Kubičková, vedoucí marketingového oddělení Zoo Jihlava.

Malá servalí koťata tak mohou návštěvníci s trochou štěstí vidět i na vlastní oči. Chovatelé proto návštěvníky zahrady prosí o ohleduplnost. Matka obou mláďat je jihlavská odchovankyně z roku 2017. Partnera jí dělá stejně starý samec, který do zoo přišel v roce 2018. Pro oba jsou to jejich první potomci.

„Jsou to ještě poměrně mladá zvířata. Dožívají se až patnácti let. Jsou tedy teď v ideálním věku na rodičovství,“ říká k dospělému páru Simona Kubičková.

Jsou úžasně mrštní, loví ptáky ve vzduchu

Domovem těchto šelem je oblast jižně od Sahary. „Servalové jsou vynikající skokani. Při lovu se pohybují ve vysoké trávě, kde číhají zejména na ptáky. Ty chytají ve vzduchu. Jejich mrštnost je obsažená i v řeckém rodovém jméně Leptailurus. To v překladu znamená ‚úžasně mrštný‘,“ popisuje Kubičková.

Nejsou to však jediná mláďata, která jsou nyní v zoo k vidění. V prvních jarních měsících se v jihlavské zoologické zahradě narodila také mláďata nosálů bělohubých, dikobrazů srstnatonosých, lemurů kata, kočky arabské, komby ušaté či zebry Burchellovy.

Prvním květnovým dnem zahajuje zoo hlavní turistickou sezonu. To znamená, že pokladny budou otevřeny každý den od 8 do 18 hodin a zoo se bude uzavírat až večer ve 20 hodin. Od května do konce září se lidé mohou těšit také na komentované letové ukázky sov a dravců. Budou k vidění každý den mimo středy vždy v 11 a v 15 hodin.

V neděli pořádá zahrada akci Den pro zoo. Návštěvníci se budou moci seznámit se záchrannými programy zoologických zahrad.