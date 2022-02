Do jihlavské zoo dorazil z Francie mladý irbis, jméno dostal po sněhu

„Jedná se o generační obměnu tohoto druhu u nás,“ přibližuje ředitel zahrady Jan Vašák.

Jihlavská zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům těchto kočkovitých šelem v České republice a k jedněm z nejúspěšnějších na světě. Svědčí o tom 22 úspěšně odchovaných mláďat. Ta jsou rozmístěna na různých místech světa. Od evropských zahrad až po Indonésii a Rusko.

Čím si zoo takový úspěch vysvětluje? „Vlastně ani nevím,“ směje se ředitel Vašák. „Je to zřejmě kombinací více faktorů. Může za to možná příhodné klima na Vysočině, a myslím, že dalším faktorem je to, že máme velmi dobře vyladěné krmení,“ vysvětluje.

Dostávají šest druhů masa

Jihlavští levharti sněžní dostávají až šest druhů masa, kdy základ tvoří králíci a kůzlata. Právě to jsou druhy, které se nejvíce přibližují tomu, co tato zvířata loví ve volné přírodě. Irbisové, kteří obývají hory ve střední a východní Asii, si nejčastěji dopřávají horské kozy, ovce, velmi často končí v jejich tlapách také pišťuchy a svišti.

„Když dodáváte více druhů masa, je daleko menší pravděpodobnost, že se vyskytne v potravě nějaký deficit, který by mohl zapříčinit zdravotní problémy,“ zdůvodňuje si Vašák úspěch chovu.

Nového kocoura levharta sněžného získala jihlavská zoologická zahrada z francouzského Zoo Safari Thoiry. Jedná se o mladého samce, který se narodil v roce 2020. Francouzští chovatelé ho pojmenovali anglicky Snow – tedy Sníh.

„Mladý samec si zatím zvyká na nové prostředí, ale návštěvníci ho již mohou vidět oknem v ubikaci. Předpokládáme, že co nevidět začne chodit i ven do svého venkovního výběhu,“ připomíná tiskový mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

V Jihlavě žije třetí generace irbisů. Zoo ještě chová mladou samici, která se narodila v zatím posledním vrhu v roce 2018. Tehdy na svět přišla trojčata. Kromě této samičky i dva kocouři. Ti již odešli do zoo v Bulharsku a do Indonésie. Společně s tříletou samičkou je ve výběhu i její matka Ada.

Irbis je nejbližší příbuzný tygra. Je to kočkovitá šelma, která je schopná skákat až 15 metrů do dálky. Má ze všech koček nejdelší ocas a nejhustější srst. Žije v nejvyšších pohořích světa v centrální Asii.

Klokani horští se aklimatizují

Další změnu najdou návštěvníci jihlavské zoo v pavilonu Australská farma. Za zatím zabílenými okny se na nové prostředí aklimatizují klokani horští. Je to nový druh, který vystřídal původně chované klokany rudé.

„Ty jsme měli v chovu relativně dlouhodobě, ale v posledních letech výsledky chovu nebyly takové, jaké bychom si představovali. Po poradě jsme se rozhodli, že je poskytneme chovatelům, kde se jim daří lépe. My jsme přivezli jiný velký druh klokana, který je stejně atraktivní,“ vysvětluje ředitel zoo.

Jak Vašák dále upozorňuje, jedná se o druh, který není v zoologických zahradách zatím tak běžný. Do chovu v Evropě se dostal poměrně nedávno. „Je to druh, který je i otužilejší, proto může být i u nás na Vysočině. Skupinu tvoří dva samci a dvě samice. Chovatelé jim nyní dávají čas na adaptaci,“ připomíná.

Dalším zcela novým druhem chovaným v zoo je hlodavec jménem paka nížinná. Doplňuje kolekci jihoamerických zvířat. Expozice paky je vedle ubikace kapybar. K samičce co nevidět přijde její partner. Ten je nyní v zázemí zoo a chovatelé je budou postupně seznamovat. Typickým znakem pro tyto hlodavce jsou drobné bílé skvrnky na bocích těla.

Pozorní návštěvníci zoo si jistě všimli stavebního ruchu v horní části zoologické zahrady. Nad výběhem zeber je totiž těsně před dokončením expozice pro malý druh antilop. V plánu ho mají otevřít na začátku letní sezony.

Chovat v něm chtějí jeden z menších druhů antilop. „Primárně tam počítáme s malými antilopkami, které se jmenují chocholatky modré. V zoo jsme je zatím nechovali. Pokud se nám je nepodaří sehnat, do zkušebního provozu bychom tam na přechodnou dobu umístili dikdiky,“ nastínil možnosti ředitel Vašák.