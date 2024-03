Jihlavská zoo vyhlíží pár kriticky ohrožených opic, chystá pro ně zázemí

Dělníci pro kočkodany nyní budují zázemí s venkovní „voliérou“. Ta se bude nacházet v centru zoo, v místě, kde sídlí ředitelství zahrady. Vznikne přeměnou bývalé expozice Babiččin dvoreček, která se přesunula na jiné místo.

„V tuto chvíli se dělá kovová konstrukce pro výběh voliérového typu, která bude obložená dřevem,“ přiblížil ředitel zoo Jan Vašák s tím, že práce by měly být dokončené už během března a o měsíc později by se kočkodani mohli nastěhovat.

Kočkodan Rolowayův patří k největším druhům z čeledi kočkodanovití a patří ke kriticky ohroženým. I to je důvod, proč se je Zoo Jihlava rozhodla chovat. „Pro mě to je jedno z top zvířat, jež by zoologické zahrady měly chovat právě kvůli tomu, že z volné přírody pomalu mizí,“ zdůrazňuje Vašák.

Pro Jihlavu jsou vybraná již konkrétní zvířata. Podle Vašáka to jsou mladí dospělí jedinci a zoo věří, že se v budoucnu podaří odchovat mláďata.

Tito elegantní primáti zaujmou na první pohled. Krk a horní část předních končetin a hrudi mají pokryté srstí bílé barvy. Na jejich tmavém obličeji zaujme až deset centimetrů dlouhý bílý plnovous. Vyskytují se v Guinejském zálivu od řeky Sassandra v Pobřeží slonoviny po Ghanu. Žijí v tlupách a živí se hlavně ovocem. Ohrožuje je lov a ztráta přirozeného prostředí.

Místo pro expozici kočkodanů nevybralo vedení zoo náhodně. V horním patře se nachází ředitelství zoo. „Věřím, že tuto budovu v budoucnu opustíme a ředitelství se přesune do továrního areálu sousedící Modety. Ve střednědobém horizontu máme v plánu budovu, kde nyní sídlíme, opravit a přeměnit na expoziční pavilon,“ poznamenal ředitel jihlavské zoo.