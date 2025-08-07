Žirafí parťáci si na Jihlavu zvykli, už se předvádějí v Africké savaně

Vedení i chovatelé jihlavské zoologické zahrady září nadšením. Všichni tři noví žirafí samci zvládli adaptaci v novém prostředí na výbornou. Pochází z různých koutů země, v Jihlavě se sešli před pár týdny. A vypadá to, že si navzájem sedli. Aktuálně je mohou návštěvníci pozorovat v Africké savaně řádit pospolu.

„Všichni tři ušli pořádně dlouhou cestu - od transportu přes zvykání si na úplně nové prostředí, seznamování se s dalšími samci až po první kroky ve venkovním výběhu,“ uvedla mluvčí zahrady Simona Kubičková.

První samec žirafy núbijské se narodil v poznaňské zoo, ovšem do krajského města Vysočiny dorazil zhruba před měsícem z Ostravy. Další dva ho následovali o pár dnů později z Liberce, respektive ze Dvora Králové.

Trojice samců žirafy núbijské si na prostředí v jihlavské zoo zvykla poměrně brzy, návštěvníci zahrady je tudíž mohou vidět ve venkovním výběhu v plné kráse. Žirafáci dorazili na Vysočinu zhruba v polovině července. Jeden z Ostravy, druhý z Liberce a třetí ze Dvora Králové. (7. srpna 2025)
Do jihlavské zoologické zahrady přicestoval druhý samec žirafy núbijské. Tentokrát se zvíře vezlo z Liberce. Žirafy mají být v Jihlavě nakonec tři, tu poslední čeká přesun v následujících dnech. Všechno budou samci, kteří vytvoří takzvanou bakalářskou skupinu. (14. července 2025)
„Zoo Jihlava se touto cestou aktivně zapojuje do mezinárodní spolupráce zoologických zahrad, která má za cíl chránit a zachovat genetickou rozmanitost ohrožených druhů v lidské péči,“ oznámil ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Konkrétně se má podle vedení zoo jednat o to, že skupiny mladých samců umožňují připravit zvířata na budoucí život v chovných stádech. „Všichni tři naši noví mladí samci u nás vytvoří takzvanou bakalářskou skupinu, která má v evropském chovném programu velmi důležitou roli,“ dodala Kubičková.

Ven se jim zprvu moc nechtělo

Všichni tři žirafí samci si ovšem nejprve museli zvyknout nejenom jeden na druhého, potažmo na třetího, ale také na pobyt ve výběhu, kde už je vyhlíželi návštěvníci.

„Opustit vnitřní prostor pro ně nebylo vůbec jednoduché, byli velmi nejistí a první den se odvážili vystrčit ven pouze dlouhé krky,“ prozradila Kubičková. Zvědavost však zvítězila. „Druhý den se ale vydal na průzkum jeden z mladších žirafích kluků a ostatní ho brzy následovali,“ dodala mluvčí.

Do jihlavské zoo dorazil druhý ze tří žirafáků. Jejich jména zřejmě budou tajná

V minulosti už v Jihlavě tři žirafí samci byli, návštěvníci je znali pod jmény Manu, Zuberi a Paul. Současní nováčci však jména nemají a je otázkou, zda někdy v budoucnu nějaká vůbec mít budou. „Jejich jména používáme pouze interně,“ oznámila mluvčí zoo s tím, že u tohoto rozhodnutí zřejmě také zůstane. „Taková je zatím informace, kterou jsem dostala,“ doplnila Kubičková.

Žirafa núbijská je zapsána na červeném seznamu IUCN v kategorii nižší riziko ohrožení. Je známo, že jsou loveny pytláky například kvůli střapci na ocasu, který je prodáván jako suvenýr anebo je používán k odhánění much. Zbytek mrtvého zvířete zůstane na místě nevyužitý.

