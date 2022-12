Z jihlavské zoo utekla mladá samice rysa, před chovateli se skrývá v křoví

Výběh rysů je v jihlavské zoo zčásti v lese. Při podvečerním prořezávání křovin se mladá samice zřejmě polekala a v panice vyšplhala do koruny jednoho ze stromů.

„Samice začala blbnout a přeskočila na strom, který stál venku mimo výběh. Nevíme, jak se jí to povedlo, ta vzdálenost mezi větvemi není zrovna malá. Musela by šplhat po opravdu tenkých větvičkách,“ uvedl ředitel zahrady Jan Vašák.

Ještě když rysice seděla ve větvích stromu mimo výběh, se ji chovatelé snažili nalákat zpět. Přeskočit více než dvoumetrovou mezeru mezi větvemi a plotem se už ale bála. Po chvíli slezla po kmeni mimo výběh a zmizela.

„Momentálně nevíme, kde přesně je. Rys je duch lesa, můžete kolem něj projít a ani o tom nebudete vědět,“ konstatoval Vašák. Samice se může skrývat také v sousedním areálu psychiatrické léčebny.

Pokud by mladou rysici přece jen kdokoliv spatřil, měl by volat do zoo. „Věříme, že si jí někdo dřív nebo později všimne a dá nám vědět,“ doufá ředitel.

Lidem od zvířete za běžných okolností nebezpečí nehrozí. Přes den se rysice skrývá nejspíš někde v křoví, aktivní je hlavně v noci. Je to zvíře plaché, člověka se bojí. Pokud by byla samice vyhladovělá, mohla by zaútočit na drobnější zvířata, jako jsou kuřata a slepice.

Rys karpatský původně na Vysočině žil, není tu pro něj nevyhovující prostředí. „Teoreticky by se zvíře mohlo adaptovat a ve volné přírodě přežít,“ řekl Jan Vašák. Ohrožením pro něj je zejména automobilový provoz, případně by ho mohl střelit myslivec.

Chovatelé ze zoo se rysici v případě dohledání pokusí odchytit. „Máme na telefonech zvěrolékaře. Ideální by bylo zahnat samici do uzavřených prostor, nastřelit ji a uspat. Chytit patnáctikilovou kočku do podběráku nejspíš nepůjde,“ dodal ředitel zoo.