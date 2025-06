16:17

Nepříjemnosti s neukázněnými návštěvníky, kteří házejí do bazénů s rybami mince či se snaží nakrmit zvířata v expozicích, řeší jihlavská zoologická zahrada. Před začátkem sezony proto pracovníci zoo znovu důrazně upozorňují na to, že krmení zvířat, vhazování mincí do jezírek, vstup mimo vyhrazená místa nebo kouření v areálu zahrady je zakázáno.