Z takového výběhu už neuprchnou. Jihlavská zoo se rysů ani po útěku nevzdala

Samice rysa karpatského utekla ze zoologické zahrady poté, co se lekla zvuku při prořezávce náletových dřevin kolem výběhu. „Byl tam sice funkční elektrický ohradník, ten však vylekané zvíře na útěku nezastaví. Dostane sice ránu, ta ho ale jen popožene dál,“ popsal zhruba tři a půl roku starou událost Jan Vašák, ředitel Zoo Jihlava.
Rysí uprchlici se pak už odborníkům dopadnout nepovedlo. Na základě této zkušenosti ale vznikla myšlenka na vytvoření zabezpečovacích převisů, aby se situace již neopakovala.
„Zrovna když jsme k tomu chtěli přistoupit, spadla na plot velká větev a začal se nám kácet celý výběh. Zjistili jsme, že jeho sloupy jsou už ve špatném stavu a je třeba kompletní renovace,“ nastínil ředitel.
Aby během ní nemusela druhá samice, matka uprchlé rysice, trávit čas jenom sama v zázemí, odcestovala do zařízení v Itálii. Tam se zapojila do dalšího chovu a jihlavská zoo se ocitla na čas bez rysího zastoupení.
Při opravě výběhu šlo pryč původní pletivo i sloupy, které jej drží. „Udělali jsme pro ně nové betonové patky, přičemž beton museli chlapi tahat do nepřístupného terénu v prudkém svahu v kýblech - hezky ručně,“ zmínil náročnost akce Vašák. Doplnil, že nové dřevěné pilíře jsou teď ve spodní části opatřeny ještě kovovou ochranou, aby nebyly v přímém kontaktu se zeminou a nepodléhaly tak rychle zkáze.
Výška oplocení se pohybuje - v závislosti na terénu - kolem tří až tří a půl metru. Ve vrchní části je opatřeno již zmíněnými převisy. „Když jde zvíře nahoru, po rovném plotě vám doslova ‚vyjede‘. Pokud je tam ale převis, přes něj se rys při své váze už nedostane. Pod ním je navíc ještě elektrický ohradník,“ popsal opatření Vašák.
Plachá zvířata? Ani náhodou...
Dle jeho slov je teď výběh maximálně bezpečný a rys by z něj neměl utéct. Díky tomu se v něm nyní může zoo pochlubit nově sestaveným párem rysů karpatských, kteří jsou lokálním poddruhem evropského rysa ostrovida. „Přicestovali k nám minulý týden, konkrétně v úterý 16. června,“ upřesnila Simona Kubičková, mluvčí Zoo Jihlava.
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Chovatelé očekávali, že minimálně měsíc noví obyvatelé upravené ubikace moc vidět nebudou, obecně totiž rysi jsou poměrně plachá zvířata, jež bývají v novém prostředí nervózní. Kupodivu to tak zatím není. „Kocour se moc nebojí, kočka je trochu plašší, ale nic dramatického,“ hodnotí Vašák. Jedná se podle něj o mladá zvířata z loňského odchovu, která pocházejí z různých míst v Německu.
„Doufáme, že bychom se příští rok mohli dočkat nějakých koťat, a že tak navážeme na naši předchozí úspěšnou práci s tímto druhem, která trvá už od roku 1985,“ uvedl ředitel. Zoo se chce ideálně zapojit i do programů reintrodukce, tedy navracení rysů karpatských zpět do jejich přirozeného prostředí.
Osud uprchlého zvířete je neznámý
Jak to dopadlo s uprchlou rysicí, jež opustila zoo před Vánocemi 2022, chovatelé dodnes netuší. „Několik měsíců jsme o ní měli ještě zprávy, pohybovala se po Jihlavsku,“ vzpomněl ředitel. Zoo dostávala například hlášení od myslivců, kteří šelmu zaznamenali na záběrech z fotopastí.
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Postupně však zprávy utichly. „Myslím ale, že kdyby ji srazilo auto, tak bychom se to asi dozvěděli - to by nás určitě někdo žaloval o způsobenou škodu. Pokud by ji někdo zastřelil, hlásit nám to nejspíš nebude. Ale jeden z místních myslivců mi říkal, že by se o tom určitě dozvěděl,“ uvažuje Vašák.
Samice mohla podle něj samozřejmě uhynout. Nicméně v místě, kde se pohybovala, se nacházelo poměrně dost zvířat sražených od aut. Nalezen byl rovněž stržený kus srnčí zvěře, což naznačuje, že se kočkovitá šelma v přírodě uchytila.
„Je hypoteticky možné, že se samice potom vydala někam, kde se usadila, což bych jí moc přál. Byl to navíc potvrzený karpatský poddruh rysa, takže pokud by někde dál fungovala a měla koťata, tak populaci jen posílí a nebude ji kontaminovat nežádoucími geny,“ uzavřel Vašák.
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Rys ostrovid je kočkovitá šelma, jedna ze dvou, jež se na území České republiky vyskytují. Vedle rysa je to ještě kočka divoká. Rys, jak název jeho poddruhu - karpatský - napovídá, se vyskytuje hlavně v pohoří Karpat, tedy v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajině. Obývá lesy a křoviny, kde se živí drobnými, ale i většími obratlovci - hlavně hlodavci, srnčí zvěří a velkými ptáky. Dožívá se osmi až patnácti let, jeho váha se pohybuje zhruba mezi 16 a 35 kilogramy.