Dvoupodlažní parkovací dům u zoo chce město ukrýt pod zem, plán rozdělil opozici

Jan Salichov
  12:02
Vyřešit chronický nedostatek míst pro auta a zároveň otevřít prostor pro nová zvířata i moderní zázemí. Takový je cíl ambiciózního projektu, který v údolí u Brněnské ulice chystá město Jihlava společně s Krajem Vysočina. Klíčem k proměně je zahloubený parkovací dům a revitalizace areálu bývalé Modety. Na projekt, který by mohl zoologickou zahradu rozšířit, ovšem nepanují jednotné názory.
Takto by mohl ve finále vypadat kompletní parkovací dům u zoologické zahrady. Propojil by areál zoo s někdejší Modetou, uvolnil současné parkoviště (červená plocha) a nabídl pohodlné stání pro čtyři stovky aut. | foto: Magistrát města Jihlavy

Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím...
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou...
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou...
Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím...
Zatímco zoo plán vítá, opozice je v pohledu na věc rozdělena. Piráti varují před neefektivitou, kdežto SPD projekt podporuje jako nutnost pro „rodinné stříbro“ města.

„Mudrovali jsme nad tím několik týdnů. Chtěli jsme přijít s řešením, které nebude svazující pro budoucí rozvoj zoo, ale zároveň bude už dostatečně koncepční, aby se na něm dalo stavět,“ popisuje zrod vize jihlavský radní David Beke (ODS).

Na přípravě spolupracoval s architekty i odborem strategií a architektury (OSA). Projektanti si hned na začátku stanovili jasný limit. Maximální kapacita celé lokality, obsluhované vjezdem z Brněnské ulice, by neměla překročit 400 aut. „To považujeme za limit, kdy je křižovatka schopna dobře fungovat,“ vysvětluje Beke.

V první etapě vznikne sto míst v objektu, který radní pracovně nazývá „hrází“. První etapa je navržena tak, aby na ni v budoucnu mohli následovníci plynule navázat dalším pokračováním směrem ke stávajícím garážím. „Tím, že auta dostaneme nad sebe, maximalizujeme využití území,“ podotýká radní.

Jeden z aspektů soběstačnosti

Podle ředitele Zoo Jihlava Jana Vašáka je podpora parkování pro zahradu zásadní. „Kapacita parkování je vedle spádovosti a celoroční nabídky jedním ze tří klíčových aspektů naší soběstačnosti. Současných 220 míst se v sezoně ukazuje jako nedostatečných,“ potvrzuje Vašák.

Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím jeho zelené střechy pro potřeby zoo. Areál bývalé Modety (vlevo) se má proměnit v moderní vstupní bránu s pokladnami, gastroprovozem a krytými expozicemi.
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou stranu Modety a enviromentální centrum PodpoVRCH jihlavské zoologické zahrady.
Dvoupatrové parkoviště se stáním pro 110 aut by se mělo vklínit mezi pravou stranu Modety a enviromentální centrum PodpoVRCH jihlavské zoologické zahrady.
Návrh první etapy počítá se zahloubením parkovacího domu do terénu a využitím jeho zelené střechy pro potřeby zoo. Areál bývalé Modety (vlevo dole) se má proměnit v moderní vstupní bránu s pokladnami, gastroprovozem a krytými expozicemi.
Právě na komfort návštěvníků sází i opoziční zastupitel Petr Paul (SPD). „Vnímám to určitě kladně, zlepší to komfort pro návštěvníky. Zoo je naše rodinné stříbro, má skvělé jméno v republice a spokojenost lidí je důležitá,“ říká Paul. Podle něj město není nafukovací a aut přibývá. „Kde tedy parkovat? Buď s auty do podzemí, nebo do patrových stání,“ dodává.

Jihlava chce v příštím roce začít stavět parkovací dům u zoo. Zatím pro 110 aut

Naopak opoziční zastupitel Daniel Škarka (Piráti a Fórum Jihlava) je k efektivitě investice skeptický. „Stávající parkoviště kapacitně nestačí jen zhruba 30 až 40 dní v roce,“ upozorňuje Škarka s tím, že první etapa situaci nevyřeší a ta finální by lokalitu dopravně přetížila.

Dům, který nebude vidět

Největší architektonickou zajímavostí je fakt, že dvoupodlažní parkovací dům prakticky zmizí z očí. Bude zahlouben do terénu mezi Modetou a svahem. „Chceme ho utopit pod zem a udělat mu zelenou střechu. I z pohledu ze zoo tak nebude skoro vůbec vidět,“ říká Beke.

Zelená plocha nad parkovištěm může sloužit jako další výběh pro zvířata nebo jako venkovní terasa. Právě to souvisí s budoucí rolí sousedního objektu bývalé Modety. Areál Modety se má stát novou „vstupní branou“ se servisem, gastroprovozy, vzdělávacím centrem i místem pro kryté expozice.

„Má soustředit také veškerý servis, který dnes v údolí chybí - od pokladen, přes kapacitní gastroprovozy až třeba po konferenčně vzdělávací centrum,“ nastiňuje Beke. „Je to pro nás poslední rozvojové místo, které splňuje potřebu nabídnout lidem čas v teple, když je venku nevlídno,“ vysvětluje ředitel Vašák.

Spor o uvolnění stávající plochy

Velkým tématem je budoucnost současného povrchového parkoviště. Radní Beke doufá, že se po dokončení parkovacího domu uvolní dalších 5,5 tisíce metrů čtverečních pro nové expozice.

Tento záměr má podporu i u SPD. „Plocha se jeví jako důležitá pro budoucí rozvoj. Pokud bude rozvoj, návštěvníci se budou rádi vracet a hledat novinky. Za SPD má vedení zoo naši podporu, výsledky návštěvnosti hovoří samy za sebe,“ míní Petr Paul.

Jihlavská zoo počítá další úspěchy, areál Modety ale zabírá jen pozvolna

Opozice z řad Pirátů však vyžaduje tvrdé záruky. „Investice 50 milionů by mohla mít vyšší přínos jinde. Podporujeme rozvoj zoo, ale jen pokud bude jasně garantováno, že stávající plocha bude skutečně uvolněna pro expozice,“ říká Škarka, jenž by raději viděl zavedení kyvadlové dopravy ze záchytných parkovišť.

Ředitel Vašák je však v otázce rušení starých míst opatrnější a mluví o „hudbě daleké budoucnosti“. „Nebylo by šťastným řešením na jedné straně kapacitu navyšovat a na druhé ji hned snižovat,“ upozorňuje.

A co turistické autobusy?

Návrh myslí i na turistické autobusy. V centrální ose u vstupu vznikne nová otočka pro pět vozů. Celý prostor má protnout nová pěší osa vedoucí až k rybníkům v dolní části areálu, kolem níž by mohlo vzniknout několik dalších objektů, například s ubytováním nebo komerčním využitím.

Škarka by však místo betonování nových ploch ve špičkách preferoval jiné řešení: „Považujeme za smysluplnější zavedení kyvadlové dopravy ze záchytných parkovišť mimo centrum,“ navrhuje opoziční zastupitel.

Zoologická zahrada je sice v majetku města, jde však o nejnavštěvovanější krajský turistický cíl, proto se obě samosprávy dohodly na rozdělení úkolů.

Kraj Vysočina do projektu vloží padesát procent investice na první etapu parkování. Město Jihlava poskytne druhou polovinu částky, pozemky a zajišťuje celou projekční přípravu.

Aktuálně se dokončuje studie. „Když to půjde dobře, příští rok bychom mohli mít povolení. Vůle je na obou stranách,“ uzavírá Beke.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Iktové centrum novoměstské nemocnice získalo ocenění, je opět diamantové

Iktové centrum novoměstské nemocnice obhájilo diamantový status. Značí to, že...

Na evropskou úroveň iktových center se znovu dostala nemocnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku. Ocenění v podobě diamantového statusu získala od mezinárodní organizace ESO Angels, jež dlouhodobě...

20. února 2026  8:44

Měli tři auta, ale k otoku volali sanitku. Účelové zneužití neprokážeme, líčí šéf záchranky

Premium
Po letech v politice se ortoped Vít Kaňkovský vrací do plného nasazení v čele...

Byl ředitelem havlíčkobrodské nemocnice v době heparinové kauzy. Několik let se vedle své profese ortopeda pohyboval i na české politické scéně jako poslanec. Od začátku února je Vít Kaňkovský novým...

19. února 2026

Už naposledy? Běžkařům na Vysočině počasí nadělilo ještě pár dní k dobru

Čerstvě upravené stopy pro klasiku i skejt přilákaly lyžaře i do areálu u...

Zatímco řidiči na Vysočině počasí uplynulých dní proklínali, příznivci běžeckého lyžování napjatě sledovali zpravodajství ze stopy. A dočkali se. Místy připadlo i kolem dvaceti čísel sněhu, takže...

19. února 2026  14:56

