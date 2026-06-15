„Pekari Wagnerův patří mezi tři druhy pekariů a je zároveň tím největším a nejvzácnějším,“ oznámila mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková. „Přirozeně se vyskytuje výhradně v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco,“ doplnila.
Zmiňovaná oblast se rozkládá na území Paraguaye, Argentiny, Bolívie a částečně i Brazílie. Navzdory drsným podmínkám jde o oblast s mimořádně bohatou faunou i flórou. Vedle pekariů Wagnerových zde mají svůj domov například puma americká, mravenečník velký, pásovec štětinatý či tapír jihoamerický.
Podle Kubičkové se pekari Wagnerův ve svém přirozeném prostředí pohybuje mezi hustými porosty kaktusů a sukulentů, kterým se přizpůsobil klínovitým tvarem těla, silnými štětinami a krátkýma nohama s drobnými ostrými kopýtky.
„Žije v menších rodinných skupinách a živí se převážně rostlinnou potravou,“ připomněla Kubičková.
První pár dorazil z Berlína
Velkou pozornost vzbudil tento druh ve vědeckém světě v roce 1972, kdy se objevili živí jedinci. Do té doby byl totiž znám pouze z fosilních nálezů, tudíž se předpokládalo, že dávno vyhynul. V roce 1930 byl popsán jako vymizelé, prehistorické zvíře. Proto se mu také často přezdívá „živoucí fosílie“.
Do Jihlavy se pekari Wagnerův dostal v roce 2014, přičemž zdejší zoo byla vůbec první zoologickou zahradou v České republice, kde ho mohli návštěvníci vidět.
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„První chovný pár jsme tehdy dovezli z Tierparku Berlin. Bohužel, zvířata se nám napoprvé nepodařilo rozmnožit. První úspěch přišel až v roce 2022 u nového páru, který jsme pět let předtím přivezli rovněž z Berlína,“ zmínila mluvčí jihlavské zoo.
Březost samic trvá zhruba pět a půl měsíce. Pekari Wagnerův dospívá ve třech letech a může se dožít až 15 let.