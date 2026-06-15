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Živoucí fosílie. Jihlavská zoo slaví nové mládě domněle vyhynulého druhu

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  11:07
Jihlavská zoo hlásí další vzácný přírůstek do své zvířecí rodiny. Na konci května se tam narodilo mládě pekari Wagnerova. Rozšířilo tak skupinu, kterou mohou návštěvníci vidět v blízkosti pavilonu Hacienda Escondido. Ta v současnosti čítá sedm členů. Vědci přitom měli tento druh za dávno vyhynulý, říkají mu „živoucí fosílie“.

„Pekari Wagnerův patří mezi tři druhy pekariů a je zároveň tím největším a nejvzácnějším,“ oznámila mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková. „Přirozeně se vyskytuje výhradně v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco,“ doplnila.

Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se tenhle druh vyskytuje v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco. Dlouho byl ovšem považován za dávno vyhynulé zvíře.
Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se tenhle druh vyskytuje v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco. Dlouho byl ovšem považován za dávno vyhynulé zvíře.
Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se tenhle druh vyskytuje v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco. Dlouho byl ovšem považován za dávno vyhynulé zvíře.
Minulý měsíc se v jihlavské zoo narodilo mládě pekari Wagnerova. Přirozeně se tenhle druh vyskytuje v suchých a horkých křovinatých oblastech střední části Jižní Ameriky, známých jako Gran Chaco. Dlouho byl ovšem považován za dávno vyhynulé zvíře.
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Zmiňovaná oblast se rozkládá na území Paraguaye, Argentiny, Bolívie a částečně i Brazílie. Navzdory drsným podmínkám jde o oblast s mimořádně bohatou faunou i flórou. Vedle pekariů Wagnerových zde mají svůj domov například puma americká, mravenečník velký, pásovec štětinatý či tapír jihoamerický.

Podle Kubičkové se pekari Wagnerův ve svém přirozeném prostředí pohybuje mezi hustými porosty kaktusů a sukulentů, kterým se přizpůsobil klínovitým tvarem těla, silnými štětinami a krátkýma nohama s drobnými ostrými kopýtky.

„Žije v menších rodinných skupinách a živí se převážně rostlinnou potravou,“ připomněla Kubičková.

První pár dorazil z Berlína

Velkou pozornost vzbudil tento druh ve vědeckém světě v roce 1972, kdy se objevili živí jedinci. Do té doby byl totiž znám pouze z fosilních nálezů, tudíž se předpokládalo, že dávno vyhynul. V roce 1930 byl popsán jako vymizelé, prehistorické zvíře. Proto se mu také často přezdívá „živoucí fosílie“.

Do Jihlavy se pekari Wagnerův dostal v roce 2014, přičemž zdejší zoo byla vůbec první zoologickou zahradou v České republice, kde ho mohli návštěvníci vidět.

V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

„První chovný pár jsme tehdy dovezli z Tierparku Berlin. Bohužel, zvířata se nám napoprvé nepodařilo rozmnožit. První úspěch přišel až v roce 2022 u nového páru, který jsme pět let předtím přivezli rovněž z Berlína,“ zmínila mluvčí jihlavské zoo.

Březost samic trvá zhruba pět a půl měsíce. Pekari Wagnerův dospívá ve třech letech a může se dožít až 15 let.

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