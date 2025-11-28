Mají nejdelší krk. V jihlavské zoo se vylíhly labutě původem od protinožců.

Zoologická zahrada v Jihlavě představila nové přírůstky ve své početné zvířecí rodině. Dobrá zpráva tentokrát přišla z výběhu pod Australskou farmou, kde mají svůj domov labutě černé (Cygnus atratus). Před dvěma týdny se zde vylíhla dvě mláďata.

„Jejich pohlaví zatím ještě neznáme,“ přiznává mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková. „To ovšem nic nemění na faktu, že jejich vylíhnutí je pro nás velmi potěšující zpráva,“ dodává.

Labutě černé chová zoologická zahrada v krajském městě Vysočiny už dvacet let. A právě otec letošních labuťat byl jedním z prvních, kteří do Jihlavy dorazili. Pochází z původního chovného páru – vylíhl se v roce 2004 ve Zlíně. Matka dvou mláďat se dostala do Jihlavy jako pětiletá v roce 2022 ze Záchranné stanice Pavlov.

Jihlavská zoo má od 13. listopadu dva nové obyvatele zahrady, v ten den se totiž ve výběhu pod Australskou farmou vylíhla dvě mláďata labutě černé. Samice tohoto druhu klade čtyři až osm zelenobílých vajec, na kterých oba rodiče sedí kolem 40 dní.
Zmiňovaný druh labutě pochází z Austrálie a Tasmánie. Žil i na Novém Zélandu, ovšem tamní unikátní poddruh této labutě byl lidmi vyhuben. Dnes tam žijí ptáci australského poddruhu.

„Labuť černá obývá sladké i slané vody. Živí se zejména vodními rostlinami, které trhá ze dna pomocí dlouhého krku,“ prozrazuje Kubičková. Ostatně krk má labuť černá nejdelší ze všech labutí. Samci bývají nepatrně větší než samice.

„Zelenobílá vajíčka klade samice do obrovských až metr vysokých hnízd postavených z vodní a pobřežní vegetace. Oba rodiče sedí na vejcích kolem čtyřiceti dní,“ vysvětluje mluvčí jihlavské zoo.

Obrázek inspiroval prvního českého osadníka

Labutě černé žijí v trvalých párech, které se rozpadají jen výjimečně – v pouhých asi šesti procentech případů. Při námluvách, nebo při letu se samec ozývá daleko slyšitelným troubivým hlasem. Nepřátele zahání hlasitým syčením, mácháním a tlučením křídly, v nichž má mimořádnou sílu.

Jako první se v jihlavské zoo letos narodili vzácní křečci, mláďata prospívají

Tento nápadně velký a výrazně zbarvený druh ptáka se v minulosti objevoval v umění i v literatuře. Své místo má například na znaku a na vlajce spolkového australského státu Západní Austrálie. Obrázek černých labutí dokonce údajně inspiroval v touze vycestovat právě k protinožcům i českého dobrodruha, cestovatele a prvního českého osadníka v Austrálii Josefa Poláka.

Ve volné přírodě se labutě černé dožívají věku kolem 15 let. Dnes jsou po celém světě chovány jako okrasný druh na jezírkách ve veřejných prostranstvích, zámeckých parcích, v soukromých zájmových chovech i v zoologických zahradách.

Mají nejdelší krk. V jihlavské zoo se vylíhly labutě původem od protinožců.

