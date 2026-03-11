Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

Autor:
  17:29
Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného krokodýla chová.

Období rozmnožování spadá ve volné přírodě do části roku, kdy vodní hladiny klesají a jedinci se koncentrují do vhodných mokřadů, tůní a pomalu tekoucích vod.

„Samci v této době zvyšují aktivitu a začínají dávat najevo svou přítomnost – nejen potenciálním partnerkám, ale i konkurenčním samcům,“ prozrazuje mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková.

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice přicestovala do krajského města Vysočiny už v roce 2015, samec o pět let později. Zalíbení v sobě prý zatím úplně nenašli.
Samci obvykle nepřekročí délku těla tři metry, samice bývá zhruba o půl metru až metr kratší.
Krokodýl siamský je jedním z nejvzácnějších krokodýlů na světě.
Samci obvykle nepřekročí délku těla tři metry, samice bývá zhruba o půl metru až metr kratší.
4 fotografie

Nejnápadnějším prvkem námluv je podle ní takzvaný vodní tanec – jakási vibrační a akustická signalizace na hladině.

„Samec zaujme relativně vzpřímenou pozici, zvedne hlavu a ocas, vydává hluboké, nízkofrekvenční dunivé zvuky, zároveň rychlými vibracemi těla rozkmitá vodní hladinu,“ popisuje krokodýlí rituál Kubičková.

Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu

Zmiňované vibrace následně vytvářejí kolem těla charakteristické kruhové vlnění a jemné „postřikování“ vody nad hřbetními štítky. „Nízkofrekvenční zvuk se šíří vodou velmi efektivně – samice jej může vnímat i na větší vzdálenost. Jde o kombinaci akustického a mechanického signálu,“ popisuje mluvčí Zoo Jihlava.

Pokud samici námluvy osloví, odpovídá stejným způsobem a poté následuje fáze bližší interakce. „Zvířata plavou paralelně vedle sebe, vzájemně se dotýkají čenichem a boky, mohou si také jemně otírat hlavy a krk. Tyto kontaktní projevy jsou klíčové,“ upozorňuje Kubičková.

Každopádně se podle ní jedná o mimořádný jev, krokodýli jsou totiž jinak spíše samotářští a fyzická blízkost mimo reprodukci není běžná. Tolerance doteku tedy signalizuje připravenost k páření.

„U některých krokodýlů dokonce dochází k určitému synchronizovanému ponořování a vynořování zamilovaného páru,“ dodává.

Vibrace jsou efektivní

A proč krokodýli používají zrovna tento způsob námluv? V zakalených vodách je vizuální komunikace omezená. Nízkofrekvenční zvuky a vibrace se však vodním prostředím šíří efektivně.

„Při troše štěstí mohou návštěvníci vidět námluvy krokodýla siamského i v naší zoo,“ připomíná Kubičková.

Konkrétně v Jihlavě pobývá samice už od roku 2015 a samec sem přicestoval o pět let později.

„Samec je také mladší a drobnější, takže jsme museli poměrně dlouho čekat, než samici trochu doroste, abychom je k sobě mohli bezpečně pustit. I když napoprvé to moc nevyšlo, byly tam mezi nimi určité šarvátky, takže jsme je museli pro jistotu oddělit. Je to zatím takový běh na dlouhou trať,“ doplňuje Kubičková.

Mají nejdelší krk. V jihlavské zoo se vylíhly labutě původem od protinožců.

Krokodýl siamský je jedním z nejvzácnějších krokodýlů na světě. V přírodě preferuje pomalu tekoucí vody, zvláště pak bažiny, řeky a některá jezera. Jeho domovem je jihovýchodní Asie, země jako Thajsko, Malajsie či Indonésie.

Samci obvykle nepřekročí délku těla tři metry, samice bývá zhruba o půl metru až metr kratší. Jejich potravou jsou především ryby a drobní savci.

Co se samotného rozmnožování týká, samice klade do hnízda z tlejícího rostlinného materiálu něco mezi dvaceti až padesáti vejci. Inkubační doba trvá kolem osmdesáti dní.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm....

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně...

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:29

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:22

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Vznikne park, hřiště i sociální zázemí. Světlá investuje 31 milionů do nové čtvrti

Kromě zeleně nabídne nový park na jihu Světlé také víceúčelové sportoviště,...

Nebývá obvyklé, aby města vynakládala peníze na zakládání nových parků. Světlá nad Sázavou se touto cestou vydala. A jak z čerstvě schváleného rozpočtu vyplývá, nový park na Kalvárii bude dokonce...

11. března 2026  8:35

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Modernizovanou arénu otevře duel hokejistů Třebíče s mistry světa. Je vyprodáno

Zimní stadion města Třebíče KHNP Aréna po kompletní modernizaci svítí novotou....

Třebíčská KHNP Arena je po rozsáhlé modernizaci zkolaudována a připravena na svůj první velký test. Letos v srpnu ji v rámci akce „Hvězdy zpět“ slavnostně otevře souboj domácích odchovanců s výběrem...

10. března 2026  14:25

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:48

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

10. března 2026  10:20

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:24,  aktualizováno  10. 3. 9:35

Konec nebezpečné Masarykovy ulice. Nové Město v létě zkrotí dopravu kruháčem

Nová okružní křižovatka na Komenského náměstí začne vznikat už v březnu.

Cesta k plynulejšímu a bezpečnějšímu průjezdu Novým Městem na Moravě bude letos pro řidiče dosti svízelná. Do rekonstrukcí a úprav silnic se tam pustí jak samo město, tak i kraj či stát. Stavby jsou...

10. března 2026  8:18

Do Náměště se z Čáslavi přestěhují bitevníky. Můžou dělat pořádný rachot

Lehké bitevníky L-159 českého letectva

Obyvatelé v okolí náměšťského letiště se musí připravit na dočasnou změnu leteckého provozu. Od března se na tamní základnu přesunou podzvukové letouny L-159 ALCA z Čáslavi. Důvodem je modernizace...

9. března 2026  16:13

Kvůli novému mostu padne klubovna skautů. Stavět se začne v září

Budova bývalé vodárny na pravém břehu Sázavy dnes slouží jako klubovna skautů....

Dvacet let o tom ve Světlé nad Sázavou snili. Koncem letošního roku by se obyvatelé měli dočkat zahájení prací. Kraj Vysočina spolu s radnicí hodlá postavit druhý most přes řeku. Nacházet se bude...

9. března 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.