Období rozmnožování spadá ve volné přírodě do části roku, kdy vodní hladiny klesají a jedinci se koncentrují do vhodných mokřadů, tůní a pomalu tekoucích vod.
„Samci v této době zvyšují aktivitu a začínají dávat najevo svou přítomnost – nejen potenciálním partnerkám, ale i konkurenčním samcům,“ prozrazuje mluvčí jihlavské zoo Simona Kubičková.
Nejnápadnějším prvkem námluv je podle ní takzvaný vodní tanec – jakási vibrační a akustická signalizace na hladině.
„Samec zaujme relativně vzpřímenou pozici, zvedne hlavu a ocas, vydává hluboké, nízkofrekvenční dunivé zvuky, zároveň rychlými vibracemi těla rozkmitá vodní hladinu,“ popisuje krokodýlí rituál Kubičková.
|
Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu
Zmiňované vibrace následně vytvářejí kolem těla charakteristické kruhové vlnění a jemné „postřikování“ vody nad hřbetními štítky. „Nízkofrekvenční zvuk se šíří vodou velmi efektivně – samice jej může vnímat i na větší vzdálenost. Jde o kombinaci akustického a mechanického signálu,“ popisuje mluvčí Zoo Jihlava.
Pokud samici námluvy osloví, odpovídá stejným způsobem a poté následuje fáze bližší interakce. „Zvířata plavou paralelně vedle sebe, vzájemně se dotýkají čenichem a boky, mohou si také jemně ‚otírat‘ hlavy a krk. Tyto kontaktní projevy jsou klíčové,“ upozorňuje Kubičková.
Každopádně se podle ní jedná o mimořádný jev, krokodýli jsou totiž jinak spíše samotářští a fyzická blízkost mimo reprodukci není běžná. Tolerance doteku tedy signalizuje připravenost k páření.
„U některých krokodýlů dokonce dochází k určitému synchronizovanému ponořování a vynořování zamilovaného páru,“ dodává.
Vibrace jsou efektivní
A proč krokodýli používají zrovna tento způsob námluv? V zakalených vodách je vizuální komunikace omezená. Nízkofrekvenční zvuky a vibrace se však vodním prostředím šíří efektivně.
„Při troše štěstí mohou návštěvníci vidět námluvy krokodýla siamského i v naší zoo,“ připomíná Kubičková.
Konkrétně v Jihlavě pobývá samice už od roku 2015 a samec sem přicestoval o pět let později.
„Samec je také mladší a drobnější, takže jsme museli poměrně dlouho čekat, než samici trochu doroste, abychom je k sobě mohli bezpečně pustit. I když napoprvé to moc nevyšlo, byly tam mezi nimi určité šarvátky, takže jsme je museli pro jistotu oddělit. Je to zatím takový běh na dlouhou trať,“ doplňuje Kubičková.
|
Mají nejdelší krk. V jihlavské zoo se vylíhly labutě původem od protinožců.
Krokodýl siamský je jedním z nejvzácnějších krokodýlů na světě. V přírodě preferuje pomalu tekoucí vody, zvláště pak bažiny, řeky a některá jezera. Jeho domovem je jihovýchodní Asie, země jako Thajsko, Malajsie či Indonésie.
Samci obvykle nepřekročí délku těla tři metry, samice bývá zhruba o půl metru až metr kratší. Jejich potravou jsou především ryby a drobní savci.
Co se samotného rozmnožování týká, samice klade do hnízda z tlejícího rostlinného materiálu něco mezi dvaceti až padesáti vejci. Inkubační doba trvá kolem osmdesáti dní.