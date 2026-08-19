Celý svůj život zasvětil zvířatům, především těm exotickým. Vladislav Jiroušek je uznávaným odborníkem v oblasti zoologie, rovněž úspěšným cestovatelem a v neposlední řadě také skvělým fotografem.
Téměř čtyřicet let stál ve vedení Zoo Jihlava. To on má hlavní podíl na jejím rozvoji. A v posledních letech je také jejím kritikem. Na svém facebookovém profilu se celkem pravidelně vyjadřuje k dění v zahradě, přičemž řada kroků současného vedení ho rozhodně nenechává chladným.
On rýpe pořád, to není jeho první mail, ale sto padesátý osmý. Vždycky projde zahradu a dá nám na radnici vědět, co je podle něj v pořádku a co ne. Už jsem ostatním říkal, ať se tím vůbec nenechají obtěžovat.