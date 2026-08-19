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Takové lavice nemá ani vesnická putyka. Bývalý šéf zoo zahradu ostře kritizuje

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Vladislav Jiroušek formoval jihlavskou zoologickou zahradu bezmála čtyřicet let. Nyní je vášnivým cestovatelem a fotografem. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Na jedné straně pochvalné reference návštěvníků, na druhé spílání od odborníka a legendy zoologie. Bývalému řediteli Zoo Jihlava Vladislavu Jirouškovi se v současné době v zahradě nelíbí například výběr laviček nebo prázdná voliéra. Na sociálních sítích kritizuje současné vedení zahrady.

Celý svůj život zasvětil zvířatům, především těm exotickým. Vladislav Jiroušek je uznávaným odborníkem v oblasti zoologie, rovněž úspěšným cestovatelem a v neposlední řadě také skvělým fotografem.

Téměř čtyřicet let stál ve vedení Zoo Jihlava. To on má hlavní podíl na jejím rozvoji. A v posledních letech je také jejím kritikem. Na svém facebookovém profilu se celkem pravidelně vyjadřuje k dění v zahradě, přičemž řada kroků současného vedení ho rozhodně nenechává chladným.

On rýpe pořád, to není jeho první mail, ale sto padesátý osmý. Vždycky projde zahradu a dá nám na radnici vědět, co je podle něj v pořádku a co ne. Už jsem ostatním říkal, ať se tím vůbec nenechají obtěžovat.

Jaroslav Huňáček (ODS)architekt a jihlavský radní

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