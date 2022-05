Vejce zachraňovali parafínem, za odchov varana získala jihlavská zoo ocenění

„Za oceněním je velký kus práce našich chovatelů. Stěžejní bude na odchov navázat a udržet jej,“ uvedl ředitel zoologické zahrady Jan Vašák.

Do soutěže nominovala jihlavská zoo pět loňských úspěšných odchovů mláďat. Mezi nimi bylo například mládě babirusy sulaweské či odchov křečka stromového. Odbornou porotu ale zaujal chovatelský úspěch při rozmnožení varana modrého.

Rodičovský pár varanů modrých chová zoologická zahrada celoročně v jedné expozici a páření u nich chovatelé pozorují několikrát do roka. Toto ale bylo jejich první společné mládě a zároveň i první úspěšný odchov tohoto druhu v jihlavské zoo.

Ten ale nešel hladce. Samice po snůšce poškozovala vajíčka. „Když začala snášet vejce, brala je ihned do tlamy a nakusovala. Jedno vejce se nám jí podařilo z tlamy vzít a opravit parafínem. Do dvou dnů se ale zkazilo. Pouze jediné vejce z celkových čtyř zahrabala do substrátu. To bylo ihned přeneseno do inkubátoru, kde se po 113 dnech vylíhlo zdravé mládě,“ popsal v přihlášce do soutěže zoolog Richard Viduna.

Do soutěže zoologických zahrad České a Slovenské republiky, kterých je celkem dvacet, se přihlásilo čtrnáct institucí s 59 významnými odchovy a osmi stavbami.

Veškeré odchovy a stavby prošly bodovým hodnocením a následně devět odborníků, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou chovu zvířat v zoologických zahradách, rozhodlo o pořadí v jednotlivých kategoriích.