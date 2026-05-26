V jihlavské zoo se narodilo mládě alpaky, ožila i oblíbená Delta Paraná

Autor:
  8:43
Jihlavská zoo slavila před pár dny narození mláděte alpaky. Nový přírůstek nyní tráví čas především v bezprostřední blízkosti své matky, ovšem postupně začíná objevovat také okolní prostředí. Život se vrátil i do průchozí voliéry, která simuluje prostředí jihoamerických pralesů.

„Samice alpak rodí zpravidla jedno mládě po březosti trvající přibližně 275 až 315 dní. V lidské péči se mohou dožívat až 28 let. Alpaka je jednou ze dvou domestikovaných forem divokých lam, v Jižní Americe je tradičně chována především pro kvalitní vlnu,“ říká mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková.

Typickým znakem alpak je nejen jejich hustá a jemná srst v široké škále barev, ale také klidná a mírná povaha. Právě díky těmto vlastnostem patří mezi oblíbené druhy chované v zoologických zahradách po celém světě.

Čerstvě narozené mládě alpaky v jihlavské zoologické zahradě (22. května 2026)

Narození mláděte alpaky ale není jedinou dobrou zprávou, kterou jihlavská zoo oznámila. V minulém týdnu znovu ožila expozice Delta Paraná, což je průchozí voliéra, kde žijí ibisové a několik druhů kachen. Návštěvníci tak mohou exotické ptactvo pozorovat z bezprostřední blízkosti.

„Delta Paraná navozuje pocit volného pohybu po lávkách spojujících jednotlivé ostrůvky delty stejnojmenné řeky. Do voliéry se u nás po zimě vrátili husičky vdovky a ibisi rudí,“ hlásí Kubičková.

Řeka Paraná je po Amazonce druhou největší řekou Jižní Ameriky. Sbírá vody z její střední oblasti. Do rozlohy povodí Paraná by se Česká republika vešla více než třicetkrát.

Rychlovlaky tu mohou jezdit přes 400 km/h. Takto budou vypadat obří mosty na Vysočině

Pohled na vítězný architektonický návrh přemostění údolí řeky Oslavy....

Tři mosty, tři nové dominanty v krajině. Správa železnic už zná výsledky architektonických soutěží na přemostění Sázavky, Sázavy a Oslavy na Vysočině. Po konstrukcích vybudovaných více než 40 metrů...

Ukrajinka do Česka jezdila jen pro razítko, na dávkách vydělala tři čtvrtě milionu

Ilustrační snímek

Devětadvacetiletá Ukrajinka připravila český stát o téměř tři čtvrtě milionu korun. Za rok a půl je neoprávněně čerpala ve formě dávek pro válečné uprchlíky. V Česku přitom žena trvale nežila. Vždy...

V hradu Sádek byla škola, teď mu majitel vrací lesk. Chce obnovit i vyhořelou věž

Areál hradu Sádek, který v současné chvíli prochází rozsáhlou rekonstrukcí....

Hrad Sádek na Třebíčsku, později přestavěný na zámek, který desítky let fungoval jako základní škola, chce jeho majitel Karel Muzikář zpřístupnit veřejnosti. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou...

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory."

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

Žena přitáhla na policii podomácku vyrobenou zbraň a tři tašky střeliva

Žena přinesla na policejní služebnu v Chotěboři tři tašky plné střeliva....

Velice překvapila policisty žena v Chotěboři. Na obvodní oddělení jim přinesla tři plné nákupní tašky nábojů do zbraní. K tomu přidala i podomácku vyrobenou pistoli s dlouhou hlavní. Údajně vše našla...

Zemřel exšéf rozvědky Zeman. Za komunistů musel trávit krysy a chovat hlemýždě

Brněnský disident, signatář Charty 77 a za demokratického režimu ředitel Úřadu...

Po listopadové revoluci formoval nové bezpečnostní struktury demokratického Československa, zejména civilní kontrarozvědku, nynější BIS. Později Petr Zeman jako ředitel tři roky vedl Úřad pro...

25. května 2026  17:09

Plány na novou jihlavskou čtvrť narazily na realitu. Nelze přesunout podzemní sítě

Pohled na svažité území vedle obchvatu Jihlavy, nad nímž ční nepřehlédnutelný...

Dlouholeté plány na bytovou výstavbu v jihlavské lokalitě Špitálské předměstí narazily na nečekané komplikace pod povrchem. Prověření ukázalo, že podzemní sítě nelze přeložit, jak se původně...

25. května 2026  14:02

Ze starého kluziště ve Žďáře zbyla jen suť. Nová plocha bude mít parametry NHL

Vybouraná suť poslouží po zhutnění jako podklad pro nové kluziště.

Místa, kde se ještě před necelým čtvrt rokem proháněli hokejisté a další bruslaři, teď brázdí nakladače rozvážející hromady suti. Jen ta totiž zbyla po kluzišti zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou....

25. května 2026  8:38

Pidcock po sólu dominoval mezi bikery v Novém Městě, Bukovská byla druhá

Britský biker Tom Pidcock vítězí v závodě SP v Novém Městě na Moravě.

Britský biker Tom Pidcock vyhrál popáté v kariéře závod Světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě a vyrovnal rekord švýcarské legendy Nina Schurtera. Dvojnásobný olympijský vítěz...

24. května 2026  12:20,  aktualizováno  17:33

Sobotní parkování zdarma má oživit centrum Jihlavy. Město přijde o dva miliony

Také na těchto parkovacích stáních v centru Jihlavy dosud platil v sobotu...

Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na dva miliony korun ročně.

24. května 2026  14:08

Slalom mezi ovcemi, halucinace i jízda výkaly. Cyklistický ultramaratonec vypráví

Premium
Snímky ze závodu Race around the Netherlands ukazují dvě tváře nizozemského...

Loni cyklistický ultramaratonec Stanislav Růžička (51) z Křižanova na Žďársku objel za zhruba deset dní Polsko. Na tachometru při tom „nasbíral“ 3 600 kilometrů. Letos si nadělil závod o 1600...

24. května 2026

Unikátní přehlídka historie v Jabloňově: „Někdo sbírá známky. My traktory."

K vidění byly i unikátní prototypy, které ani nešly do sériové výroby. Právě ty...

Za vůbec nejzajímavější tuzemskou výstavu traktorů považují pořadatelé tradiční traktoriádu v Jabloňově u Velkého Meziříčí na Žďársku. Akce však rozhodně „nehraje“ jen na počet strojů. Byť s více než...

23. května 2026  19:40

Short track na Vysočině vyhráli Azzaro a Pieterseová, Cink byl 31.

Mathis Azzaro vítězí v závodě SP horských kol v Novém Městě na Moravě - short...

Závody v short tracku na Světovém poháru bikerů v Novém Městě na Moravě vyhráli Francouz Martin Azzaro a předloňská mistryně světa v cross country Puck Pieterseová z Nizozemska. Čeští reprezentanti...

23. května 2026  13:37,  aktualizováno  17:54

Vysočinský unikát je v ohrožení. Z jediné stepi, kde žijí, mizejí sysli po desítkách

Sysel obecný byl kdysi běžný polní škůdce. Kvůli pronásledování lidmi i změně...

Donedávna byla domovem bezmála stovky syslů obecných – jako jediná na Vysočině. To se však změnilo. Mohelenská hadcová step na Třebíčsku se loni stala místem, kde ochranáři zaznamenali největší...

23. května 2026  9:12

Křiklavá pomerančová zmizela pod lešením. Pacovské nádraží po kritice přetírají

Místní budově kvůli agresivnímu nátěru neřekli jinak než „pomeranč“ nebo...

Místní mu kvůli agresivnímu nátěru neřekli jinak než „pomeranč“ nebo „pouťová atrakce“. Rekonstrukce historického nádraží v Pacově na Pelhřimovsku zkrátka vzbudila obrovské emoce. Po měsících ostré...

22. května 2026  16:16

Spor Budinského kvůli poškozeným cestám. Soud doporučil uhradit škodu, říká právník obce

Exnáměstkovi motolské nemocnice Pavlu Budinskému patří novostavba se solárními...

Obvodní soud pro Prahu 5 se v tomto týdnu zabýval kauzou spojenou s obcí na Telčsku a bývalým náměstkem ředitele nemocnice v Motole Pavla Budinského obviněného z korupce. Spor se týká tří obecních...

22. května 2026  11:34

