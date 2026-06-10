„Transport proběhl bez problému a obě samičky už si zvykají na své nové terárium,“ hlásí mluvčí Zoo Jihlava Simona Kubičková.
V zoologické zahradě v krajském městě Vysočiny tak nakonec zůstala z tři roky starého odchovu pouze jedna samička, jež se v současnosti nachází v zázemí zoo. Vypiplat se totiž ve finále podařilo jen tři ze čtyř vylíhnutých mláďat.
„Kvůli neshodám mezi sourozenci jsme nešťastnou náhodou o jednoho malého aligátora čínského přišli,“ vysvětluje Kubičková.
I tak se ale jihlavským chovatelům povedlo něco, co se hned tak nevidí. Však také za svůj úspěšný odchov po zásluze získali první místo v celorepublikové soutěži Bílý slon v kategorii „Ostatní“.
„Jednomu úspěšnému pokusu ovšem předcházelo několik let marného snažení o spojení páru. Chovatelky se rozhodly změnit strategii, zkrátily dobu denního svícení a umístily do expozice reproduktory, ve kterých na noc zazníval hlas aligátora čínského v období páření,“ připomíná vedoucí marketingu jihlavské zoo.
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Jihlavská zoo má čtyři mláďata aligátora čínského, k páření pomohly nahrávky
Tato strategie se podle ní nakonec ukázala jako úspěšná, po nějaké době se podařilo aligátory úspěšně spojit. „Zvířata se navzájem dotýkala, ale nesnažila se kousnout nebo vyhnat. Následovalo opakované páření, které zaznamenaly kamery umístěné v expozici. Samice si začala následně stavět hnízdo, ve kterém se pak začali líhnout malí aligátorci,“ uzavírá Kubičková.
Dříve obýval aligátor čínský rozsáhlé území s různými biotopy, jako jsou bažiny, mokřiny, jezera či řeky. Dnes žije zhruba 200 kusů v chráněné oblasti Anhui poblíž Šanghaje. Jedná se o kriticky ohrožený druh.