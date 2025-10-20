Aligátory čínské v Jihlavě prohlédli světoví zoologové, řeší genetiku i rodokmen

Ilona Zelníčková
  15:51
Pod pečlivým dohledem veterinářů a evropského koordinátora chovu je skupina tří aligátorů čínských, kteří se v roce 2023 vylíhli v jihlavské zoologické zahradě. Odchov kriticky ohroženého druhu je pro jihlavské chovatele světovým úspěchem. Podmínky, které aligátoři potřebují k úspěšnému rozmnožování, jsou specifické a uměle je nasimulovat se blíží alchymii.

Jihlavská mláďata jsou tak výjimečná. Ve světě se pravidelný odchov tohoto druhu daří jen sporadicky. Úspěšná je v tom například Zoo Bronx v New Yorku.

Teď si trojčata osobně přijel prohlédnout a vyšetřit Norbert Fritsch, ředitel Neunkircher Zoo a zároveň koordinátor evropského chovného programu pro aligátory čínské, společně s veterinářem Markem Eichelmannem. Cílem jejich návštěvy byl odběr vzorků krve od pěti aligátorů čínských, které jihlavská zoo aktuálně chová.

Jeden z celkem pěti aligátorů čínských, které nyní chová jihlavská zoologická zahrada, při odběru krve.
Norbert Fritsch, ředitel Neunkircher Zoo a koordinátor evropského chovného programu pro aligátory čínské, při návštěvě Jihlavy.
Odebrané vzorky budou využity ke genetické analýze a dokumentaci příbuzenských vztahů mezi jednotlivými jedinci v evropských chovech. „V evropských zoo pracujeme s poměrně malou populací aligátorů čínských. Mnoho z nich, nebo jejich rodiče a prarodiče přišli z Číny. Nemáme příliš ponětí o jejich vztazích,“ vysvětluje ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.

Získané informace budou zásadní pro další plánování chovu a udržení co nejvyšší genetické rozmanitosti této populace. „Evropský chovný program zajišťuje přežití tohoto druhu do budoucna. Aby byl program na ještě lepší bázi, začali jsme s genetickou analýzou těchto jedinců. Když budeme znát lépe rodokmen existujících čínských aligátorů v evropských zoo, budeme schopni dát lepší doporučení k chovu a předejít příbuzenskému křížení,“ zdůraznil Norbert Fritsch.

Předobraz posvátného čínského draka

Veterinář Mark Eichelmann se těší i na další vědecké informace, které analýza vzorků krve tohoto druhu může přinést. Zároveň ocenil spolupráci s jihlavskými veterináři, zoology, chovateli a možnost vzájemného sdílení zkušeností.

Aligátory čínské chová jihlavská zoo od roku 2017. Jako první přijela do Jihlavy samice vylíhlá v roce 2009. O rok později přibyl samec z japonské zoo, který přišel na svět v roce 2012. „Jenom získat tyto aligátory bylo velice náročné a už jejich příchod pro nás znamenal velký úspěch,“ připomněla Simona Kubičková, vedoucí marketingu jihlavské zoo.

Jihlavská zoo má čtyři mláďata aligátora čínského, k páření pomohly nahrávky

Aligátor čínský je údajně předobrazem uctívaného posvátného čínského draka. Je to menší druh, který dorůstá do průměrné délky 150 centimetrů. Největší jedinci mohou mít až dva metry. Jejich váha dosahuje čtyřiceti kilogramů.

Zvládnou nehnutě celý den ležet na hladině, ale nejraději vyhledávají stinné, tmavé kouty. Potravou jsou jim různí bezobratlí živočichové, ale také ryby. Pochází z východní Číny, z povodí řeky Jang-c‘-ťiang. Původně obývali rozsáhlá území, dnes jich ve volné přírodě žije zhruba posledních dvě stě jedinců.

