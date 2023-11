Znojemský most v Jihlavě je v havarijním stavu, kraj už vymýšlí opravu

„Na organizaci dopravy se ale nic měnit nebude. Zachovány budou i tři jízdní pruhy. Opatření by mělo začít platit během několika týdnů,“ upřesnila Eva Neuwirthová z tiskového odboru hejtmanství.

Úpravy na Znojemském mostu by se neměly dotknout ani provozu městské hromadné dopravy, která most hojně využívá, protože cesta přes Znojemský most vede do sídla dopravního podniku a do vozovny. „Nic nenasvědčuje tomu, že by provoz MHD měl být nějak omezen,“ řekl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Pravidelné prohlídky všech mostů se podle náměstka hejtmana pro dopravu Miroslava Houšky dělají každý rok. Jednou za šest let se nařizuje důkladnější mostní prohlídka. „Ta byla u tohoto mostu v roce 2021 a předtím v roce 2015. Žádná z nich - a ani běžné prohlídky - nesignalizovala nějaké problémy,“ vysvětlil Houška.

Jenže letos se uskutečnila mimořádná a detailnější prohlídka Znojemského mostu vzhledem k tomu, že Dopravní podnik města Jihlavy (DPMJ) zde potřebuje vyměnit trolejové vedení. „A při této prohlídce, která byla nad rámec všech ostatních, se zjistilo porušení zámkových ložisek. Jsou ve velmi špatném stavu. Šest krajních ložisek je dokonce havarijních,“ poznamenal náměstek hejtmana.

Za stav mostu může stáří i povětrnostní vlivy

Jejich rychlou degradaci a současný špatný technický stav mostních částí způsobilo podle hejtmanství mimo jiné i zatékání vody do krajní nosné konstrukce.

Poškození je dané i stářím, velkým vytížením mostu, ale rovněž povětrnostními vlivy působícími téměř sedm desítek let. Dílčí poruchy má vykazovat i beton nosné konstrukce v místech takzvané předpjaté výztuže, která může být napadena korozí.

Znojemský most v Jihlavě začal sloužit v roce 1952 a patří k nejvytíženějším dopravním objektům v krajském městě. Podle posledního sčítání dopravy tudy denně projede 16,5 tisíce aut. Je výpadovkou na Třebíč a Znojmo.

Konstrukčně se jedná o takzvaný vícepolový předpjatý most, jejž stejně jako sousední Brněnský most navrhl stavební inženýr Ondřej Hurych z Telče. „V minulosti se tam dělala rekonstrukce vozovky, navyšovalo se zábradlí, ale do mostní konstrukce se ještě zasahovat nemuselo,“ dodal Houška.

Provoz se posune dále od kraje chodníku

Podle Tomáše Mátla, technicko správního náměstka Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina, se poslední větší oprava Znojemského mostu prováděla před dvaceti lety. „Tehdy se dělala oprava mostního svršku. Tato oprava má většinou za cíl výměnu hydroizolace, aby do konstrukce nezatékalo. Určitě se tehdy nevyměňovala ložiska,“ řekl Mátl.

Poškození mostu si vyžádá okamžitá opatření, aby bylo možné most používat. „Ta budou spočívat v tom, že se omezí provoz v krajních částech mostu. Nainstalují se tam svodidla, která oddálí provoz od kraje chodníku,“ poznamenal náměstek hejtmana Houška s tím, že nutné budou i podpěry krajních nosníků mostu.

„Následovat bude důkladná diagnostika, která nám ukáže, jak vyprojektovat opravu mostu. Pro jistotu jsme si zadali ještě jeden posudek u ČVUT, který by měl dosavadní zjištění potvrdit, případně ještě upřesnit,“ řekl Houška s tím, že podle jeho předběžného odhadu by oprava mostu mohla stát kolem 100 milionů korun.

Generální opravu Znojemského mostu v Jihlavě směřuje hejtmanství na rok 2025. „To už bude hotová jižní část jihovýchodního obchvatu města. Dopravu v Jihlavě by oprava Znojemského mostu neměla tolik ovlivnit,“ dodala Neuwirthová.