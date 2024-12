Napřed se přiznal, pak vše popřel. Za znásilnění pacientky dostal sanitář šest let

Zatímco při výslechu u policie se muž k činu doznal, před soudem jej popřel. Právě tuto okolnost soudce Miloš Žďárský zmínil jako klíčovou při rozhodování o výši trestu a jeho podobě.

Podle něj je téměř jisté, že kdyby sanitář vypovídal u soudu shodně s tím, co řekl policistům, odešel by s podmíněným, tedy mimořádně sníženým trestem.

V tomto případě však podle Žďárského nebylo možné podmínku uložit. Jako polehčující okolnost přiznal dosud řádný a bezúhonný život pachatele, přitěžující okolností bylo zneužití zaměstnání. Uvedl také, že daný čin je svou závažností srovnatelný s vykonanou souloží.

Soud má za prokázané, že čtyřicetiletý sanitář se činu dopustil ve chvíli, kdy převážel stejně starou pacientku po operaci křečových žil a částečně ještě v narkóze. Podle původní výpovědi využil situaci a strčil ruku pod deku, pacientka se mu líbila. Řekl, že nevěděl, proč to udělal, že to bylo ve zkratu. Prý to nikdy dřív neudělal a činu lituje. Později, když svou původní výpověď popřel, uvedl, že na něj policisté činili nátlak, že když se nepřizná, půjde do vazby. Podle dnešních výpovědí svědkyň také řekl, že se přiznal proto, že nevěděl, co bude s jeho ženou a dětmi.

Poškozená žena bezprostředně poté, co se zcela probrala z narkózy, zjišťovala, jestli byly v místnostech kamery, a chtěla si na sanitáře stěžovat. Později se u ní projevila posttraumatická porucha, která se údajně projevuje dodnes.

Obhájkyně uvedla, že některé výpovědi jsou nevěrohodné a že částí výpovědi poškozená sama vyvrátila, že se čin stal tak, jak se k němu sanitář původně doznal. Soudce ovšem v odůvodnění uvedl, že výpověď poškozené je věrohodná a za další klíčové důkazy označil výpověď znalce a také zdravotní sestry, která byla při činu. Zároveň uvedl, že sanitář ve výpovědích uváděl tolik detailů, o nichž by nehovořil, kdyby se čin nestal.

Poškozená žena také žádala u soudu finanční odškodnění 250 tisíc korun, v této otázce Žďárský odkázal nárok na občansko-právní řízení.