Ze křoví znělo volání o pomoc. Svědek překazil znásilnění dívky, útočníka zahnal

Autor:
  15:58
Pohotová a rázná reakce svědka zachránila mladou ženu v centru Jihlavy před znásilněním. V noci z pátku na sobotu přistihl muže při pokusu o sexuální útok. Zahnal ho, dívce pomohl a zalarmoval policii. Ta posléze násilníka zadržela. Soud ho v pondělí poslal do vazby.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle výpovědi kamaráda svědka, který se iDNES.cz sám přihlásil, došlo k události v sobotu kolem třetí hodiny nad ránem. „Měl jsem s kamarádem domluvený sraz. V Hamerníkově ulici byl slyšet nářek, pláč a prosby o pomoc. Jelikož kamarád tam byl dřív, podíval se na místo, odkud se zvuky ozývaly, do křoví vedle vchodu do jednoho z domů,“ popsal svědek.

Jak dále uvedl, kamarád hned poznal, co se odehrává a o co se útočník snaží. Začal na něho hlasitě křičet. „Pachatel se okamžitě dal na útěk. Kamarád běžel hned za ním, ale jelikož má špatné koleno, útočník mu zmizel mezi baráky,“ dodal muž, který redakci kontaktoval a situaci popsal.

Na místo přivolal policisty. Přijela hlídka, kriminalisté i záchranáři. Sanita dívku odvezla k poskytnutí nezbytné péče do nemocnice. Podle informací policie byla dívka otřesená a neschopná reakce.

Policejní mluvčí Jana Kroutilová událost potvrdila. Její kolegové už od noci okolí propátrávali. Podezřelého čtyřiadvacetiletého muže se pak během dopoledne podařilo nalézt a zadržet v Havlíčkově ulici. Podle svědka šlo zřejmě o cizince, nejspíš z oblasti Balkánu. K národnosti podezřelého se policisté nevyjádřili.

Nabídla se sama, tvrdí muži. Za znásilnění postižené ženy dostali devět let

„Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění,“ prozradil Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení jihlavské kriminálky. Komisař zahájil jeho stíhání. Státní zástupce podal návrh na vzetí obviněného do vazby, což soud v pondělí schválil.

Podle vyšetřovatelů se muž s mladou ženou nijak blíže neznal. „Potkali se náhodou v jihlavském zábavním podniku. Agresor využil zejména toho, že žena byla pod vlivem alkoholu a její schopnost bránit se byla snížena,“ konstatovala Jana Kroutilová.

V případě usvědčení a odsouzení hrozí pachateli trest vězení až na dobu deseti let.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nehody na Vysočině uzavřely D1 v obou směrech, záchranáři ošetřili šest zraněných

Nehoda na D1 poblíž exitu Lhotka, po níž musela být dálnice uzavřena. Při...

Vážné dopravní nehody v pondělí ráno na více než dvě hodiny uzavřely dálnici D1 na Vysočině. Neprůjezdný byl směr na Brno u exitu Lhotka na 153. kilometru, kde se srazilo šest aut. O pár desítek...

RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...

Novinku, která zpříjemní cestujícím z Vysočiny železniční spojení s Prahou, chystá od prosince 2026 soukromý dopravce RegioJet. Jihlavu s metropolí spojí pravidelné přímé linky bez nutnosti přestupu...

Kruté pravdy ukrajinského Čecha: Dá se zvyknout na vše. Kromě dršťkové polévky

Dmitrij Prokopcov jako trenér havlíčkobrodských stolních tenistů

Většinu svého života prožil v České republice, společně s českou manželkou zde vychovává dvě dcery (13 a 11 let) a svoji novou vlast dokonce v roce 2016 reprezentoval ve stolním tenise i na...

Stát v aukci nabízel parkány zámku v Brtnici. Za miliony je nikdo nechtěl

Stát těsně před koncem roku nabízel v aukci k prodeji hradební parkány zámku...

Cenu 3,7 milionu korun si stanovil stát pro aukční prodej neobvyklé nemovitosti. U zámku v Brtnici na Jihlavsku prodával částí historického obranného systému. V elektronické aukci nabízel hradební...

Skiman u Polničky: vítězství stranou, kouzlo závodu je v zážitku a krojích

Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy

Téměř šest desítek lyžařů - mužů, žen i dětí, vyjelo v sobotu odpoledne do bílé stopy. Navzdory oteplení zůstalo sněhu kolem Polničky na Žďársku ještě dost a účastníci 19. ročníku závodu Skiman tak...

Ze křoví znělo volání o pomoc. Svědek překazil znásilnění dívky, útočníka zahnal

ilustrační snímek

Pohotová a rázná reakce svědka zachránila mladou ženu v centru Jihlavy před znásilněním. V noci z pátku na sobotu přistihl muže při pokusu o sexuální útok. Zahnal ho, dívce pomohl a zalarmoval...

19. ledna 2026  15:58

Pomoc, která zahřeje. Desítky potřebných získaly díky dárcům dřevo na zimu

Svého dřeva se dočkala i paní Jana z Královéhradecka. Dárci ji přivezli a...

Třikrát většímu počtu seniorů než při loňské premiéře se podařilo pomoci díky sbírce Pomoc zahřeje, kterou na platformě Znesnáze21 na podzim spustila Olga Štrejbarová z Třeště. Ta je známá úspěšným...

19. ledna 2026  13:08

Po smršti uzavírek přijde v Jihlavě klidnější období. Oprav bude i tak spousta

V prostorách bývalého městského vlakového nádraží se setkávají hned dvě stavby....

Dokončení největší městské dopravní investice, kterou je Centrální dopravní terminál (CDT), dokončení rozpracovaných akcí v ulicích Rantířovská a Evžena Rošického a rekonstrukce náměstí a ulic...

19. ledna 2026  8:39

Svinská, Kozí plácek, Mizerov? Nejmenší město na Vysočině pojmenuje ulice

V Lipnici nad Sázavou lze vůz odstavit asi 200 metrů od hradu, a to buď na...

Lipnice nad Sázavou, nejmenší město na Vysočině, chystá změnu, která se dotkne každého jejího obyvatele. Poprvé v historii nechá pojmenovat ulice. Dosud se orientuje pouze podle čísel popisných a...

18. ledna 2026  10:22

Skiman u Polničky: vítězství stranou, kouzlo závodu je v zážitku a krojích

Lyžaři na jasankách vyrazili do bílé stopy

Téměř šest desítek lyžařů - mužů, žen i dětí, vyjelo v sobotu odpoledne do bílé stopy. Navzdory oteplení zůstalo sněhu kolem Polničky na Žďársku ještě dost a účastníci 19. ročníku závodu Skiman tak...

17. ledna 2026  20:27

Kvůli klipu táhl cello na zádech do skal. Koncertní mistr Zvěřina má výzvy rád

Violoncello zaujalo Jana Zvěřinu už v dětství, a to svým krásným zvukem. Dnes...

Loni se Jan Zvěřina stal prvním koncertním mistrem violoncell orchestru Státní opery Praha. Ocitl se na vrcholu, jehož mohl v tuzemsku dosáhnout. Ovšem jemu to nestačí. Klasiku i jazz či populární...

17. ledna 2026  10:13

Do kanálu ne! Ve Ždáře využijí dešťovku ke splachování v komerčních prostorech

Systém zadržování dešťové vody u městské budovy představil stavbyvedoucí Jan...

V budově bývalého městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, která teď prochází rekonstrukcí, budou na splachování záchodů používat dešťovou vodu. Na její zadržení už vznikla za objektem v centru města...

16. ledna 2026  16:43

Drzý návštěvník. V cizím domě roztopil krb a poobědval sekt s konzervou pro kočky

Praskání dříví v krbu ve 4K

Hodně neobvyklý případ řeší kriminalisté v Havlíčkově Brodě. Do jednoho z domů v okrajové části města vešel cizí muž. A choval se tam jako doma. Dokonce si zatopil v krbu. Utekl, až když přišel...

16. ledna 2026  14:41

Kam kopneme, tam je problém. Harmonogram proměny centra Meziříčí je v troskách

Firma, jež pracuje na obnově centra Velkého Meziříčí, nebude oproti původním...

S téměř sedmi sty miliony korun bude letos hospodařit Velké Meziříčí na Žďársku. Novinkami ale rozpočet nepřekypuje, dominují mu nákladné akce započaté už loni. Tou největší a nejdiskutovanější je...

16. ledna 2026  12:14

Brodská nemocnice se stala iktovým centrem, pečuje o pacienty s mrtvicí

Nemocnice v Havlíčkově Brodě začala sloužit jako iktové centrum. Umožnila to...

Status takzvaného iktového centra má od počátku letošního roku nemocnice v Havlíčkově Brodě. Zařízení se tak stalo odborným pracovištěm schopným po všech stránkách pečovat o pacienty, jež postihla...

16. ledna 2026  8:51

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Vsadili jsme na plazmu, říká primář urologie o šetrné operaci prostaty

„Ne všichni muži se zbytnělou prostatou mají či negativně vnímají nějaké...

Zvětšená prostata patří k nejčastějším zdravotním potížím mužů ve vyšším věku a pro řadu z nich znamená výrazné omezení kvality života. Moderní medicína dnes nabízí nejen účinnou konzervativní léčbu,...

15. ledna 2026  15:09

Konečně pořádná zima, libují si horolezci. Ledová stěna ve Víru je perfektní

Ledová stěna ve Víru je díky silným a déletrvajícím mrazům v perfektním stavu....

Ty nejlepší tuzemské lezce hostila ledová stěna ve Víru na Žďársku. Na uměle vytvořeném ledopádu ve skalnatém údolí řeky Svratky se odehrálo Mistrovství České republiky v ledolezení na rychlost. A na...

15. ledna 2026  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.