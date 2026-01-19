Podle výpovědi kamaráda svědka, který se iDNES.cz sám přihlásil, došlo k události v sobotu kolem třetí hodiny nad ránem. „Měl jsem s kamarádem domluvený sraz. V Hamerníkově ulici byl slyšet nářek, pláč a prosby o pomoc. Jelikož kamarád tam byl dřív, podíval se na místo, odkud se zvuky ozývaly, do křoví vedle vchodu do jednoho z domů,“ popsal svědek.
Jak dále uvedl, kamarád hned poznal, co se odehrává a o co se útočník snaží. Začal na něho hlasitě křičet. „Pachatel se okamžitě dal na útěk. Kamarád běžel hned za ním, ale jelikož má špatné koleno, útočník mu zmizel mezi baráky,“ dodal muž, který redakci kontaktoval a situaci popsal.
Na místo přivolal policisty. Přijela hlídka, kriminalisté i záchranáři. Sanita dívku odvezla k poskytnutí nezbytné péče do nemocnice. Podle informací policie byla dívka otřesená a neschopná reakce.
Policejní mluvčí Jana Kroutilová událost potvrdila. Její kolegové už od noci okolí propátrávali. Podezřelého čtyřiadvacetiletého muže se pak během dopoledne podařilo nalézt a zadržet v Havlíčkově ulici. Podle svědka šlo zřejmě o cizince, nejspíš z oblasti Balkánu. K národnosti podezřelého se policisté nevyjádřili.
„Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění,“ prozradil Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení jihlavské kriminálky. Komisař zahájil jeho stíhání. Státní zástupce podal návrh na vzetí obviněného do vazby, což soud v pondělí schválil.
Podle vyšetřovatelů se muž s mladou ženou nijak blíže neznal. „Potkali se náhodou v jihlavském zábavním podniku. Agresor využil zejména toho, že žena byla pod vlivem alkoholu a její schopnost bránit se byla snížena,“ konstatovala Jana Kroutilová.
V případě usvědčení a odsouzení hrozí pachateli trest vězení až na dobu deseti let.