Umělce „vyhnal“ do ulic nový projekt Buskers tour.
„Nejde jenom o koncerty. Chceme, aby lidé v létě trávili více času venku, potkávali se, objevovali nová místa a užili si město jinak než obvykle,“ popsala Tamara Pecková Homolová, ředitelka pořádající příspěvkové organizace Kultura Žďár.
Velmi ji potěšilo, že se k nápadu ochotně přidali místní podnikatelé i muzikanti. „Právě jim patří velké poděkování – většina vystupujících je totiž z našeho města a do úplně nového projektu šli s námi tak trochu do neznáma. Věřím ale, že společně vytvoříme novou letní tradici, která bude bavit jak místní, tak i návštěvníky Žďáru,“ říká ředitelka.
Inspirací podle ní byly evropské ulice a náměstí, kde je takzvaný busking běžnou součástí letní atmosféry. Organizátoři proto chtějí podobnou energii přenést i do Žďáru nad Sázavou a ukázat, že živá kultura může být přirozenou součástí veřejného prostoru.
|
Tah už se nedá vzít zpět, říká o sgrafitu výtvarník. Ve Žďáru teď seká do betonu
„Pilotní ročník projektu chce oživit letní dění ve městě, podpořit místní podnikatele a nabídnout lidem nový kulturní zážitek,“ shrnula Pecková Homolová s tím, že vstupné na akce je dobrovolné – do klobouku nebo třeba do futrálu.
Do Buskers tour se zatím zapojily žďárské podniky Café Stalingrad, Café u tety Hany, Jazzmine, Nábřežní terasy, Pub & Café a Kávavan Za Humny, které budou během letních prázdnin hostit muzikanty různých žánrů. Většinu programu obstarají skutečně místní hudebníci, kteří se nezalekli doposud nevyzkoušeného formátu. Zájem však projevili i „přespolní“ muzikanti, například z Brna.
První tóny zněly u řeky Sázavy
První letní podvečer s živou muzikou si lidé užili už 9. července, a to na zahrádce restaurace Nábřežní terasy. Prázdninovou atmosféru přímo u řeky Sázavy dotvořili jazzovými i dalšími melodiemi místní hudebníci Ladislav Výmola a Petr Venkrbec. Vůni i chuť léta zase obstaralo stylové grilování.
„Přišla jsem hlavně kvůli muzice, o akci jsem se dozvěděla z Facebooku. Atmosféra je tady skvělá, jako někde na pražském nábřeží. Líbí se mi také, že muzikanti hrají tlumeně a člověk si tak může i povídat,“ řekla jedna z návštěvnic akce, která dorazila s kamarádkou.
|
Letní scéna i přístup k řece. Podívejte se, jak Žďár promění okolí Domu kultury
Další zastávka Buskers tour bude Café Stalingrad v Brodské ulici. V úterý 21. července od zhruba půl sedmé večer tam zahraje trio muzikantů ve složení Ladislav Výmola, Martin Chaloupka a Matouš Hamerník.
„Zapojili jsme se moc rádi, tenhle projekt nám dává smysl. Dostane lidi víc ven, za kulturou, zpříjemní jim to běžné posezení. Ostatně něco podobného jsme u nás v kavárně již dříve rozjížděli, nějací hudebníci už u nás hráli,“ uvedl za provozovatele Café Stalingrad Aleš Studený.
Bezprostřední setkání
Hudební produkce se podle něj uskuteční na prostranství před podnikem, na takzvané „palubě“. Po úterním vystoupení má potom během léta následovat v této kavárně ještě několik dalších.
Hned o den později se zájemci mohou vypravit na busking do Café u tety Hany ve Veselské ulici a ve čtvrtek opět na Nábřežní terasy. Veselskou ulicí pak muzika bude znít znovu 27. a 30. července – od Café u tety Hany.
|
Žďárský zámek představil moderní centrum kultury za 200 milionů
Kromě už výše zmíněných hudebníků se hosté mohou těšit třeba i na Orchestr žďárského divadla, Martina Kudličku, Alda gang či A. T. F. N. Duo.
„Nečekejte velká pódia ani zábrany mezi muzikanty a publikem. Busking je především o bezprostředním setkání, sdílené atmosféře a radosti z živé hudby,“ vzkázala Pecková Homolová a dodala, že kompletní program jednotlivých vystoupení bude průběžně zveřejňován na webových stránkách Kultury Žďár a také na sociálních sítích jednotlivých zapojených podniků.