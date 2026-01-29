Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Autor:
  11:51
Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě rekonstrukcí a úpravami ledové plochy. Další etapy za stovky milionů korun pak mají následovat.

„Budova zimního stadionu pochází ze 70. let minulého století a už před časem jsme upozorňovali na to, že nás dříve či později dožene kompletní rekonstrukce,“ sdělil ke stavbě v majetku města žďárský starosta Martin Mrkos.

Jeho slova potvrzuje i Radim Technik, ředitel příspěvkové organizace Sportis, která má objekt v Jungmannově ulici ve správě. „Ono se to možná nemusí na první pohled zdát, protože zvenku vypadá stadion ještě docela dobře, opravy už ale nutně potřebuje. Ať už se bavíme o strojovně, elektrice, odpadech, nebo o tribunách, šatnách a dalším zázemí. Je to prostě padesát let stará budova,“ konstatoval Technik.

Doplnil také, že zaměstnanci, kteří stadionem doslova žijí, průběžně dělají řadu oprav a vylepšení a dbají i na průběžnou údržbu. To už ale v tomto případě nestačí.

Proměna zimního stadionu začne již letos na jaře rekonstrukcí ledové plochy. (28. ledna 2026)
Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení, po úpravách volá i zázemí pro diváky a sportovce. (28. ledna 2026)
Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení, po úpravách volá i zázemí pro diváky a sportovce. (28. ledna 2026)
Proměna zimního stadionu začne již letos na jaře rekonstrukcí ledové plochy. (28. ledna 2026)
Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení, po úpravách volá i zázemí pro diváky a sportovce. (28. ledna 2026)
8 fotografií

„Podle studie, kterou máme k dispozici, je rekonstrukce rozdělena do celkem pěti etap - v souhrnu za více než 300 milionů korun. Ledovou plochou začínáme. Její životnost je totiž zhruba patnáct až dvacet let a nyní se nacházíme právě v okamžiku, kdy je na hranici své životnosti,“ objasnil Mrkos.

Nová betonová deska, kluziště se prodlouží

Dosluhují například trubky, kterými prochází na sportoviště čpavek. „Čím dál častěji se nám teď stávalo, že jsme do ledové plochy sice pouštěli nějakou teplotu, ale neprojevilo se to tak, jak by správně mělo,“ okomentoval Vojtěch Šír, jenž má v organizaci Sportis zimní stadion na starosti.

Kompletně vybourat se podle něj bude muset i podkladová betonová deska pod ledem, na níž se v minulosti postupně nastřádala řada nesourodých vrstev. Nyní by je měl nahradit nový kvalitní podklad. Město podle starosty navíc vyšlo vstříc přání žďárských hokejistů a po renovaci bude kluziště na délku prodlouženo, a to o jeden metr.

Ledová plocha ve Žďáře dosluhuje, po příští sezoně město zahájí její obnovu

Výměna ale čeká rovněž letité mantinely či plexiskla. „Toto vybavení dnes již hlediska bezpečnosti moc neodpovídá. Mantinely se tedy budou dávat nové, modernější, které splňují aktuální normy, jsou pružnější a lépe tlumí nárazy,“ upřesnil Šír.

Rekonstrukce se bude týkat také prostorů podél hrací plochy, kde se nacházejí například střídačky. Ovšem další přilehlé, výše položené prostory, třeba tribuny, musejí počkat až do následujících etap obnovy areálu.

„Pokud bych měl mluvit za žďárské hokejisty, tak je samozřejmě potřeba udělat komplet rekonstrukci. Komfort pro diváky - tribuny a staré sedačky, tam opravdu není optimální. To samé platí i u zázemí pro sportovce. Chybí nějaká forma regenerace, kabiny jsou padesát let staré, se starými rozvody elektřiny,“ shrnul slabá místa Šír, který je i místopředsedou výboru žďárského Sportovního klubu ledního hokeje.

Postup prací bude záležet na penězích

Jak budou další fáze oprav pokračovat, záleží ale podle radnice hlavně na financích. Ve studii je revitalizace celého stadionu odhadována na zhruba 300 milionů korun. Dokument však vznikl již před dvěma lety, takže se dá podle slov Mrkose očekávat, že náklady tuto sumu nakonec přesáhnou.

Součástí kompletní obnovy sportoviště má být mimo jiné jeho zateplení, neboť energetické úniky jsou v případě této staré budovy velmi vysoké. Počítá se rovněž s instalací fotovoltaických panelů na střechu zimáku, přibude vzduchotechnika a sportovci i návštěvníci se mají dočkat právě vytoužené modernizace veškerého zázemí.

Práce začnou hned po sezoně

Město už vyhlásilo výběrové řízení na firmu, která se ujme rekonstrukce ledové plochy. Zhotovitel by se měl do díla pustit hned na konci nynější sezony, tedy zhruba ve druhé polovině letošního března. Doba stavby je stanovena nejvýše na sto padesát dní od začátku akce.

„Pochopitelně tlačíme na to, aby doba rekonstrukce byla co nejkratší - s ohledem na technologické postupy. Nechceme hokejistům ani dalším sportovcům nijak výrazně ‚ukusovat‘ ze sezony. Většinou se led dělá první týden v srpnu, takže je snahou na maximum využít dobu mezi koncem této sezony a začátkem nové,“ vysvětlil starosta.

Blížící se první fáze obnovy sportoviště by měla vyjít na přibližně 67 milionů korun, včetně daně. Deset milionů z této částky pokryje dotace z Fondu Vysočiny.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě 2026: program, výsledky, kde sledovat

Lucie Charvátová běží stíhací závod žen v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu i letos míří do Nového Města na Moravě. Ve Vysočina Areně, která je pověstná skvělou atmosférou, uvidí fanoušci od 22. do 25. ledna šest posledních ostrých soubojů před...

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Tereza Voborníková na trati závodu s hromadným stratem v Novém Městě na Moravě

Zastávka biatlonového Světového poháru v Novém Městě na Moravě je minulostí. Program uzavřel hromadný závod žen na 12,5 kilometru, ve kterém Tereza Voborníková finišovala se třemi střeleckými chybami...

Byla jsem zlomená, teď je veseleji, těšilo Voborníkovou. A Plecháčová jen zářila

Tereza Voborníková na trati vytrvalostního závodu v Novém Městě na Moravě.

Za cílem padla u hrazení na kolena do sněhu, dlouze zhluboka vydechovala. Tereza Voborníková ze sebe i na posledních metrech zkráceného vytrvalostního závodu v Novém Městě vydala naprosto vše....

Kratochvílová: Řeči o dopingu mě kdysi mrzely, teď nad nimi mávám rukou

Jarmila Kratochvílová

Bývalá skvělá československá atletka Jarmila Kratochvílová, která dodnes drží světový rekord v běhu na 800 metrů, oslaví v pondělí 26. ledna 75. narozeniny. A její nejlepší dárek? Čtyři dny strávené...

„Že přijdu v rockovém triku, nikoho nepřekvapí.“ Řediteli tiskáren je nejlépe na pódiu

Dlouhé vlasy, vousy a rockové triko. V jiném oblečení lze ředitele...

Celou svou pracovní kariéru zasvětil Petr Kletečka Tiskárnám Havlíčkův Brod. Roky byl ekonomem podniku, poslední čtyři roky je jeho ředitelem. Vedle toho stíhá bavit návštěvníky plesů a zábav i...

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

29. ledna 2026  11:51

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

29. ledna 2026  8:14

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

28. ledna 2026  16:08

Kuřák hašiše se v kradeném autě honil s policisty, po výslechu šel krást

Do Prahy se chtěl muž vrátit autem, které ukradl v Jihlavě. Policejní hlídce na...

Hned ze šesti trestných činů je obviněný jednatřicetiletý muž. V poutech skončil poté, co se v okolí Jihlavy honil v kradeném voze s policejními auty na dálnici. Během posledních dní toho ale stihl...

28. ledna 2026  13:03

Trenér Havíř o svém novém angažmá: Třebíčští kluci hokej nezapomněli

David Havíř ještě coby asistent v Mladé Boleslavi.

Vedení Horácké Slavie Třebíč před pár dny sáhlo k výměně na trenérském postu. Davida Dolníčka vystřídal bývalý dlouholetý extraligový obránce David Havíř, pro něhož je to úplně první hokejové angažmá...

28. ledna 2026  10:56

Video aktivisty rozhýbalo radnici. Park na Štefánikově náměstí čeká proměna

Park na Štefánikově náměstí má nevyužitý potenciál. Co zde však změnit? Návrhy...

Aktivista Tomáš Vovsík se před pěti lety nastěhoval zpátky do Jihlavy, kde vyrůstal. Nejbližším prostorem se zelení u jeho bydliště byl park na Štefánikově náměstí, takže tam rodina s malými dětmi...

28. ledna 2026  7:37

S domácí paliativní péčí pomáhají elektroauta, první v pelhřimovské nemocnici

Slavnostní předání nových automobilů zástupcům paliativní péče pelhřimovské...

Když zdravotní sestry z domácí paliativní péče Nemocnice Pelhřimov vyrážejí k pacientům, často jedou za lidmi, kteří potřebují klid, bezpečí a blízkost svých rodin. Od ledna jim na cestách pomáhají...

27. ledna 2026  14:52

Nadílka v jihlavské zoo: malý lenochod a také komba. Školáci mají vstup za korunu

Zhruba měsíc staré je nyní mládě poloopice komby Garnettovy. K vidění je v...

Ani uprostřed zimy nepřestávají v jihlavské zoologické zahradě přibývat čerstvé přírůstky. Zájemci se tam mohou pokochat roztomilými mláďaty i dalšími novými obyvateli expozic. K vidění je teď...

27. ledna 2026  11:33

Hamza větří olympijskou medaili z biatlonu: Máme vlčáky, máme střelce

Jiří Hamza, prezident Českého svazu biatlonu, v Novém Městě na Moravě.

Na letošní olympijské hry odcestuje česká biatlonová výprava s jasným cílem: poprat se v Südtirol Areně, v proslulém biatlonovém centru Antholz-Anterselva, o některou z medailí. „Ne, že ji přímo...

27. ledna 2026  11:05

Vrty hluboké až 150 metrů. Průzkum pro dostavbu Dukovan pokračuje i ve větru a mrazu

Geologický průzkum před stavbou nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech je...

Fičí vítr, pláň u elektrárny Dukovany je pokrytá zmrzlým blátem a škraloupy sněhu. Ruce začínají v mrazu slušně bolet. Muži u vrtných souprav si práci v přimrzajících kalužích „užívají“ do morku...

27. ledna 2026  7:43

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Grónská biatlonová rodina: Trump lže. Nikdy nebudeme Američany

Sourozenci Sondre a Ukaleq Slettemarkovi v Novém Městě.

Příjmením jsou Slettemarkovi. Maminka Uiloq je hlavní trenérka a šéf týmu. Tatínek Öystein jí asistuje. Dcera Ukaleq (24) a syn Sondre (21) závodí. Všichni dohromady pak tvoří grónskou reprezentaci...

27. ledna 2026  7:11

Nemocnice v Třebíči bude mít nový urgent. I s místností pro opilce a narkomany

Urgentní příjem nemocnice v Třebíči. Budovu čeká přestavba za asi 20 milionů...

Kraj Vysočina připravuje investici téměř 20 milionů korun do stavebních úprav urgentního příjmu Nemocnice Třebíč. Reaguje tak na dlouhodobě nevyhovující kapacitu pracoviště, kam záchranná služba...

26. ledna 2026  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.