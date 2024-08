Třebíčský stadion zatím připomíná hromadu suti, Horácká Slavia je v azylu

„Pohodlnější by bylo přijít v žabkách na třebíčský zimák, ale to nyní není možné,“ říká s úsměvem předseda Horácké Slavie Martin Svoboda. „Svět někdy nabízí příjemnější chvíle, někdy méně příjemné. My se teď musíme trošku uskromnit a prostě to zvládnout.“

V tomto týdnu Horácká Slavia, která se připravuje v posilovně Bílý Králík, hned třikrát vyrazila na led do Brna. Od příštího týdne se nakrátko přesune do Velkého Meziříčí, až teprve poté do Moravských Budějovic, kde na příští dva roky najde azyl.

„Domluvili jsme se, že v Moravských Budějovicích pro nás nachystají zázemí,“ zmiňuje Svoboda úpravu místního zimního stadionu. „Hlavní bude úplně nová kabina. Ta následně, až odejdeme, bude sloužit jako kabina pro A tým Moravských Budějovic, které o ni léta usilovaly,“ zmínil změnu.

„A protože byla obava, že v těchto teplých dnech by se nemuselo stihnout na příští týden nachladit, budeme nyní čtrnáct dní ve Velkém Meziříčí,“ doplnil Svoboda.

Z chlazení vypustili desítky tun čpavku

A co se mezitím děje v Třebíči? „V současnosti stále probíhají demoliční práce, v následujících dnech by mělo dojít k pískovému očištění ocelových konstrukcí,“ hlásí Svoboda. „Vše probíhá podle harmonogramu a to je to hlavní.“

Z chladicího zařízení byly vypuštěny desítky tun čpavku, odstraněna byla ledová plocha, vybourány tribuny, odstraněno bylo vybavení šaten a sociálního zařízení pro hráče i návštěvníky.

„Vše jde podle plánu. V nejbližších týdnech bude probíhat odvoz suti a poté už stavební úpravy obvodového pláště budovy a budování nových přípojek sítí,“ vysvětluje mluvčí města Irini Martakidisová.

Laickým pohledem se dá říct, že ze současné KHNP Areny zůstane pouze venkovní kostra. „Stadion bude mít nové chlazení, nové tribuny s větším sklonem i dva nové prostory rychlého občerstvení pro návštěvníky. Zároveň se ztrojnásobí počet sociálních zařízení, WC,“ doplnila Martakidisová.

„Zimák se lehce rozšiřuje, v oblasti kabin na severní straně, zhruba o dva metry,“ zmiňuje Svoboda rozšíření směrem ke katolickému gymnáziu. Přibudou nové šatny a sprchy, vzduchotechnika, menší tělocvična a společné prostory nad šatnami žáků. „Ale jinak stadion zůstává půdorysně, jak byl,“ doplnil Svoboda.

Dvě sezony v azylu? Žádný problém

Rekonstrukce stadionu bude stát 516,9 milionu korun. Na nový stánek se hráči i fanoušci mohou těšit v únoru roku 2026.

Diváky přivítají také zbrusu nové ochozy. „Bylo zde několik tribun, které k sobě byly postupně dolepované. Byly tam konstrukční prvky, které musely projít rekonstrukcí,“ vysvětluje Svoboda bourací práce. „Vznikne úplně nový, na sebe navazující prstenec. Bude to jedna jednolitá tribuna, jak jsme zvyklí z ostatních, normálních zimních stadionů,“ doplnil.

Podobně jako Dukla Jihlava, která čeká na výstavbu Horácké multifunkční areny, také Horácká Slavia bude muset nejbližší měsíce strávit v azylu.

„Jak pracovníci kolem mužstva, tak samotní hokejisté k tomu museli přistoupit. S tím jsme do sezony šli,“ říká Svoboda. „Všichni o tom věděli, včetně hráčů, byli o tom informováni. Nikdo s tím neměl problém. A kdo by měl, prostě by tady nemohl pokračovat. Úplně jednoduché.“