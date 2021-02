Velké Meziříčí hokejistům zvětší zimní stadion, koupilo kvůli tomu hospodu

Na radnici proto usilují o získání dotace od Národní sportovní agentury. Ta by mohla činit až 50 milionů korun. Zbytek je město připraveno řešit vlastními prostředky a úvěrem.



„Víme, že by budova zimního stadionu v blízké budoucnosti stejně vyžadovala investici, která se svojí výší podobá žádané dotaci, proto jsme se rozhodli do toho jít,“ uvedl velkomeziříčský starosta Alexandros Kaminaras.

Aby město vůbec mohlo o podporu žádat, muselo se stát stoprocentním vlastníkem celé nemovitosti v ulici Vrchovecká. To znamenalo odkup restaurace, která je součástí stadionu, od soukromého majitele. Z městské kasy, respektive z přebytku hospodaření za uplynulý rok, na to bylo vynaloženo 6,5 milionu korun.



Paradoxem je, že v roce 2010 tehdejší vedení Meziříčí hospodu do soukromých rukou samo prodalo. Nyní jsou restaurační prostory zpět v majetku města.

Za čtvrt století se počet hokejových týmů zdvojnásobil

Rekonstrukci zimního stadionu, která má zahrnovat nejen úpravy samotné ledové plochy a mantinelů, ale také šaten, strojovny a dalšího zázemí, s napětím očekávají druholigoví velkomeziříčští hokejisté. Ti již léta bojují s nedostačující kapacitou svého působiště u řeky Oslavy.

„Je třeba si uvědomit, že zimní stadion byl vybudovaný před zhruba čtvrt stoletím. Tehdy jsme tady ale měli jen jednu kategorii dospělých a pět týmů mládeže. Dneska máme mládežnických kategorií celkem jedenáct a k tomu dvě kategorie dospělých. Ta čísla jsou teď někde úplně jinde,“ shrnul navýšení počtu sportovců Jaroslav Juda, jednatel Horáckého hokejového klubu Velké Meziříčí.

Hráčům podle jeho slov chybí prostory pro uložení výstroje a dalšího příslušenství, ale třeba také takzvaná rozcvičovna, která už je dnes na většině zimních stadionů standardem.

Rovněž vybavení meziříčského sportoviště už něco pamatuje, takže na jeho výměnu je dle mínění hokejistů nejvyšší čas. „Například mantinely tady máme z roku 1998, tehdy jsme si je brali dokonce z Dukly Jihlava,“ přiblížil Juda.

Rychlý spád přišel po vypsání dotací

Téma opravy a modernizace zimního stadionu není ve městě novinkou. Rychlý spád však tento záměr dostal na konci loňského roku poté, co Národní sportovní agentura vypsala dotaci na velké sportovní stavby, kde náklady převyšují deset milionů korun.

„Bylo třeba ve velmi krátkém čase dokončit projekt, získat stavební povolení a sestavit žádost o dotaci, což se díky nemalému úsilí úředníků a vedení města podařilo,“ shrnulo poslední měsíce uskupení Společně VM, které je součástí koalice ve Velkém Meziříčí.

Letos na jaře má být hotová dokumentace pro provedení stavby, následně se vysoutěží zhotovitel. Jasněji by už pak mělo být také ohledně ceny. I když se totiž městu povede získat maximální dotaci, jeho finanční spoluúčast se může stejně ještě dost navýšit.

Zvažovala se stavba nového stadionu, vyhrála rychlost

V případě, že by měl doplatek města být neúměrně vysoký, si bude muset zimák na kompletní modernizaci počkat. „Provedena by pak bohužel byla jen nutná rekonstrukce stávajících prostor za zhruba 30 milionů,“ dodal Kaminaras.



V minulosti se na radnici řešily i varianty, že by město místo nákladné opravy mohlo vybudovat zcela nový zimní stadion na jiném místě, kde by byl zajištěn prostor pro další sportovní a rekreační zařízení - například bazén či sportovní halu. Přínosem by byl větší počet parkovacích stání, sdílení zázemí pro návštěvníky nebo energetické úspory při současné výrobě tepla a chladu.

Pro zastupitele však byl při mimořádném únorovém zasedání stěžejní hlavně fakt, že projekt opravy stávajícího stadionu je již rozpracovaný. Významnou roli hrál i velký zájem hokejistů o brzkou realizaci rekonstrukce.