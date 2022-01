Dotace na zimní stadion je Jihlavě na dosah, přesto opozice stavět nechce

Informaci serveru Seznam Zprávy potvrdil také zdroj MF DNES.

„Bohužel se nemohu k dotačnímu řízení konkrétně vyjadřovat, poněvadž stále probíhá. A dokud není uzavřeno, je ze zákona neveřejné,“ uvedl mluvčí Národní sportovní agentury (NSA) Jakub Večerka.

Připustil pouze to, že do finální fáze se zatím dostaly jen dva projekty. Kromě Horácké multifunkční arény v Jihlavě jde podle zjištění MF DNES ještě o halu v Brně.

V obou případech se jednalo o žádosti o dotaci ve výši 300 milionů korun. V dotačním titulu bylo celkem 900 milionů.

„U ostatních žadatelů ještě běží lhůta na dodání podkladů, popřípadě některé žádosti již byly zamítnuty pro nesplnění podmínek dotační výzvy,“dodal Jakub Eichler z oddělení komunikace a marketingu NSA.

Manažer projektu Horácké multifunkční arény a radní David Beke (ODS) zveřejnil vyjádření předsedy NSA Filipa Neussera. Podle něj NSA tento týden zašle žadatelům, kteří získali dostatečné bodové hodnocení, výzvu k doložení dalších nezbytných podkladů k hodnocení přiměřených nákladů.

„Pokud nám tato výzva opravdu dorazí, budeme potvrzeni jako žadatel, který splnil podmínky. Přesto bude třeba ještě řadu věcí prokázat a doložit a teprve potom se dočkáme finálního rozhodnutí agentury,“ vysvětlil Beke ve středu večer.

V květnu se hokejisté přestěhují do Pelhřimova

Ve čtvrtek ráno už radnice dopis měla. „V tuto chvíli víme, že podmínky splňujeme společně s Brnem. Ale že bychom měli jasné vyjádření k tomu, že nám NSA ty peníze dá a v jaké výši, to ne. Proces pokračuje a jedeme dál. NSA zaslala požadavky na doplnění některých podkladů,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška a informaci potvrdil i radní David Beke.

Město Jihlava chce Horáckou multifunkční arénu postavit místo stávajícího Horáckého zimního stadionu (dnes CZ Loko Aréna). Současná stavba bude zbourána. Půlmiliardovou dotaci na arénu s předpokládanými náklady okolo 1,4 miliardy korun už Jihlavě vloni slíbil kraj.

Na přelomu ledna a února chce mít radnice připravenou dokumentaci pro výběr zhotovitele nové víceúčelové arény, aby mohla začít v soutěži vybírat dodavatele zakázky. „Ještě zvažujeme model rozložení řízení zvlášť na demolici stadionu a na stavbu,“ pověděl Beke.

Hokejový klub by měl na stávajícím stadionu fungovat do 30. dubna. Pak se hokejisté do doby, než bude nová hala postavená, přestěhují do Pelhřimova.

Vedení Jihlavy i přes rostoucí ceny jednotlivých komodit stále kalkuluje s částkou 1,4 miliardy korun, za kterou by se hala mohla postavit. „Přijali jsme opatření a technická řešení tak, abychom riziko navýšení ceny eliminovali,“ doplnil Beke.

Podle opozice je stavba v současné době risk

Podle opozičního zastupitele za ANO Radka Popelky je výstavba Multifunkční arény v této době velký risk.

„I kdybychom dostali plnou podporu dotací od NSA a kraje, tak při současných cenách a turbulenci na trhu je výstavba tak obrovské haly obrovsky riskantní. Se znalostí stavebního trhu vím, že většina nabídek trvá maximálně tři měsíce a pak není nikdo schopen garantovat cenu. Na konci výstavby tak může být výsledná cena klidně o jednu miliardu vyšší. To je tak obrovský risk, který si Jihlava nemůže dovolit podstoupit. V tuto chvíli bych do této investice nešel,“ varoval Popelka.

Navrhoval by raději opravit stávající halu a mít projekt na výstavu stadionu na „zelené louce“ na okraji města.

„Výhodnější by to bylo v tom, že kdybychom neměli peníze, stavba by se mohla třeba na rok pozastavit. Tady si hrajeme i s ledními sporty, které můžeme velice rychle nenávratně zničit. Jestliže se nestihne výstavba v termínu a s penězi, které očekáváme, tak se Dukla nebude mít kam vrátit,“ dodal.

Jihlavský magistrát chce v tomto roce hledat také nového vlastníka hokejové Dukly Jihlava. Zastupitelé v prosinci schválili záměr změny vlastnické struktury, podmínky za kterých by k tomu došlo a harmonogram jednotlivých kroků. Město, které je stoprocentním vlastníkem klubu, si chce nechat minoritní, případně blokační podíl.