Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých je stadion zcela unikátní. A to nejen v Česku, ale dokonce v evropském měřítku. Aréně už chybí jen kostka pod stropem.

„Je to moderní sportoviště, které nemá minimálně v Evropě obdoby. A to máme potvrzeno i ze zahraničí,“ tvrdí šéf třebíčského hokejového klubu Martin Svoboda. „Většinou se totiž všude staví buď montované tréninkové haly, nebo multifunkční arény. Ovšem zimák tohoto typu a zázemí čistě pro hokej tady ještě nebyl,“ doplňuje.

Náklady na rekonstruovaný hokejový stánek, který nese oficiální název Zimní stadion města Třebíče - KHNP aréna, se zastavily na částce přesahující půl miliardy korun.

Hlediště nově zrekonstruované třebíčské KHNP Arény bylo navrženo tak, aby diváci měli dokonalý přehled o hře ze všech míst na stadionu. A aby zároveň byli jen malý kousek od ledové plochy.
Kabiny, tělocvična, posilovna, bufet, sociální zařízení... Sportovci i návštěvníci najdou v novém třebíčském stadionu kompletní servis.
„Jedná se o nějakých 522 milionů bez DPH, což je v podstatě původně odhadovaná suma. Liší se jen asi o tři miliony,“ pochvaluje si třebíčský starosta Pavel Pacal. Největší část z uvedené ceny zaplatilo město Třebíč, zbytek pak dodaly Kraj Vysočina a Národní sportovní agentura.

„Dá se říct, že z celkové částky získala Třebíč dotaci ve výši sto milionů korun. Jinak jsme vše pokryli z vlastních zdrojů,“ potvrzuje Pacal, který je nadšený nejen ze zázemí pro samotné sportovce, ale také z prostor a služeb určených pro diváky. „Celkově je za mě aréna velmi útulná. Jsem moc spokojený,“ hlásí starosta.

Klub chystá komentované prohlídky stadionu

Zimní stadion sice prošel kolaudací, nicméně třebíčský A-tým se na ledě objeví až v přípravném období na začátku srpna.

„Máme zhruba půl roku na to, abychom všechno dali do stoprocentního stavu,“ vysvětluje Svoboda. „Se vším se všichni teprve učíme zacházet. A to jak lidé ve vedení klubu, tak i ti v provozu. Současné technologie jsou totiž oproti těm předchozím někde o osmdesát let jinde,“ dodává.

Profesionální hokejisté se v hale sice objeví, jak už bylo řečeno, až v létě, nicméně mládež nový led a zázemí už pomalu testuje. „Navíc brzy otevřeme bruslení i pro veřejnost,“ slibuje šéf Horácké Slavie.

Klub rovněž chystá v nejbližší době komentované prohlídky nového stadionu. „Už teď se nás lidé ptají, kdy je spustíme, je o ně enormní zájem,“ prozrazuje Svoboda.

Každopádně ti, kteří už zrekonstruovanou arénu navštívili, prý měli pouze pozitivní hodnocení.

„Je pravda, že reakce máme jenom kladné. To zázemí je tak dokonalé, že už máme poptávku po různých kempech, přípravě a turnajích,“ zmiňuje možnosti využití Svoboda. „Za půl miliardy se tady u nás postavilo prakticky úplně nové sportoviště. Jinde přitom podobné projekty stojí i mnohonásobně víc,“ má jasno.

Místa na sezení „jen“ pro 2700 diváků

A na dobré náladě a spokojenosti vedení klubu i městu nic neubírá ani občasná výtka některých fanoušků, kteří si představovali vyšší kapacitu haly. Do hlediště se totiž nově vejde „pouze“ 2 700 diváků.

„Je to jednoduché, na dané místo nelze vměstnat víc lidí kvůli požárním a bezpečnostním požadavkům,“ upozorňuje Pacal. „Navíc kapacita byla konzultována už dopředu s místním hokejovým klubem, který vsadil na bezpečnost a komfort diváků.“

Všechna místa v hale jsou na sezení, i když se dá očekávat, že v sektoru vyhrazeném domácímu fanouškovskému kotli, dají návštěvníci přednost sledování zápasu vestoje. „To je pravda, s tím počítáme. Ostatně podobné je to například i na jiných stadionech,“ pokyvuje hlavou šéf třebíčského klubu.

Mimochodem, Horácká Slavia sama zafinancovala nákup nové multimediální kostky, rolby a vybavení sportovišť. „Není to tak, že by klub město jenom vysával, i my se snažíme finančně zapojit,“ podotýká Svoboda.

Stadion je zkolaudovaný, kromě kostky mu prakticky nic nechybí, tudíž se skoro nabízí otázka, zda by přece jen nemohli prvoligoví třebíčští hokejisté v nové hale odehrát už případné letošní play off.

„To určitě ne. Dohoda s městem je jasná: vyjedeme, až bude vše fungovat na sto procent. A navíc, nemůžeme přece hrát v domácím prostředí, kde nemáme vůbec nic odtrénováno,“ dodává Svoboda.

