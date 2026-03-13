Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Jan Salichov
  8:41
Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Extrémní výkyvy teplot a neustálé střídání mrazu s deštěm vyhnaly náklady na údržbu cest za období od října do konce ledna už na 202 milionů korun. Pokud bude proměnlivý březen pokračovat, konečný účet se po započtení únorových a březnových výjezdů může zastavit až na hranici 300 milionů korun.

Podle Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina patří aktuální sezona k nadprůměrně náročným. Hlavním nepřítelem silničářů letos nebyla sněhová vánice, ale neviditelná hrozba v podobě ledovky a námrazy. Ředitel krajských silničářů Radovan Necid vysvětluje, že pro zimní údržbu jsou mnohem komplikovanější situace, kdy nejprve prší a následně mrzne.

Právě tyto rychlé změny počasí řešili pracovníci v terénu letošní zimu velmi často, přičemž lokální námrazy se objevovaly nepředvídatelně a vyžadovaly okamžité zásahy techniky.

Vozy údržby najely stovky tisíc kilometrů

Statistiky z terénu potvrzují obrovské pracovní nasazení. Vozy zimní údržby najely na silnicích všech tříd od října do konce ledna přibližně 540 tisíc kilometrů, což je vzdálenost odpovídající více než třináctinásobnému obletu zeměkoule.

Během těchto výjezdů silničáři spotřebovali přes 18 tisíc tun posypové soli, šest milionů litrů solanky a více než 64 tisíc tun inertního materiálu. Nápor na sklady byl tak citelný, že správa silnic musela během ledna dokupovat další tisíce tun posypu, zejména pro nejvýše položené oblasti Žďárska.

Všechna data najednou. Silničáři mají k dispozici nový informační systém

Drahá údržba je však pouze první částí problému, tou druhou je poškození samotného asfaltu. Neustálé střídání mrazu a oblevy funguje jako mechanické kladivo, kdy voda v trhlinách zmrzne, zvětší svůj objem a povrch silnice postupně roztrhá.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný upozorňuje, že zmíněných 202 milionů korun pokrývá pouze náklady do konce ledna a hlavní zimní měsíce únor a březen v této částce ještě nejsou zahrnuty.

Na látání děr bude potřeba víc asfaltové směsi

Pokud bude proměnlivé počasí pokračovat, mohou se letošní celkové náklady přiblížit hranici 300 milionů korun. Pro srovnání uvádí, že před pěti lety činil účet za celou zimu jen 166 milionů korun, zatímco loni to bylo 251,7 milionu.

Silničáři začali s jarními opravami výtluků už v zimě. Pomáhají jim mikrovlny

Už nyní je jasné, že jarní látání děr po zimě bude stát rekordní sumy. Silničáři sice zatím provádějí rychlé opravy pomocí studené asfaltové směsi, té ale letos spotřebovali o téměř dvacet tun více než v loňské sezoně.

Zatímco loni zaplatil kraj za vysprávky výtluků zhruba 46,5 milionu korun, po letošní zimě odhadují krajští silničáři tyto náklady v rozmezí 50 až 60 milionů korun. Plnohodnotné opravy se pak rozběhnou až s příchodem stabilních teplot během hlavní stavební sezony.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bezdomovci ohněm poškodili most, silničáři po nich vymáhají desítky tisíc

Pod mostem v Třebíči si bezdomovci vytvořili bydlení. Natahali tam starý...

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) muselo nechat neplánovaně opravit most v Třebíči. Poškodili ho bezdomovci. Ti si pod ním vytvořili obývák s gauči a stolem. Stěny mostu poničili otevřeným ohněm....

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

Mezi řidiči zahraničních kamionů se rozšířila manipulace s tachografem

Zařízení, které umožňuje manipulaci s tachografem. Ten slouží k zaznamenávání...

Policisté na dálnici D1 na Vysočině v posledních několika týdnech při kontrolách opakovaně uložili statisícové kauce řidičům zahraničních kamionů. Řidiči často vkládají do tachografu svého kamionu...

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

Nový třebíčský stadion má 16 kabin, poměřuje se i s pražskou O2 arenou

Moderní stánek pro prvoligové hokejisty Horácké Slavie Třebíč nabídne kapacitu...

Nově zrekonstruovaný zimní stadion v Třebíči už disponuje vším, co má hokejová hala sportovcům i návštěvníkům nabízet – včetně úplně nové multimediální kostky. Zatím ovšem halu využívá výhradně...

Nákladná zima. Částka za údržbu silnic na Vysočině se blíží ke 300 milionům

Sníh na silnici mezi Jabloncem a Libercem v úterý 19. února 2013

Letošní zimní sezona na Vysočině sice nepatří co do množství sněhu k těm úplně rekordním, přesto místní silničáře i krajskou pokladnu trápí mnohem víc, než tomu bylo v minulých letech.

13. března 2026  8:41

Jihlava ohlásila jarní útok proti hlodavcům, spustí plošnou deratizaci

Některé krysy pracují v terénu, jiné v laboratořích. Místo nášlapných min...

Vyskočí až metr vysoko a dokážou proplavat i sifonem. Krajské město Vysočiny se chystá na velký jarní zásah proti hlodavcům. Od 8. do 30. dubna se v Jihlavě plánuje celoplošná deratizace, která má za...

12. března 2026  15:48

Jízdenkový e-shop sílí. Centrum MHD v Jihlavě omezilo otevírací dobu

Nově zůstane na jihlavském Masarykově náměstí jen dobíjecí automat pod Priorem....

Cestující jihlavské MHD, kteří jsou zvyklí využívat služby zákaznického střediska dopravního podniku na Masarykově náměstí, zažívají změny. Stejně tak ti, kteří byli roky zvyklí na dva dobíjecí...

12. března 2026  8:07

Krokodýl siamský si samici namlouvá vodním tancem, vibracemi těla rozkmitá hladinu

V jihlavské zoo je k vidění jeden pár vzácného krokodýla siamského. Samice...

Hluboké dunění a jemné postřikování vody nad hřbetem. Tak probíhají námluvy kriticky ohroženého krokodýla siamského. Při troše štěstí je mohou vidět i návštěvníci jihlavské zoo, která pár zmiňovaného...

11. března 2026  17:29

Padající kus omítky z fasády školy zranil chlapce, soud potrestal ředitele

Okresní soud v Jihlavě uznal ředitele a majitele soukromé grafické školy Milana...

Vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti uznal ve středu Okresní soud v Jihlavě Milana Dušáka, ředitele jihlavské Střední školy grafické. Za pád omítky ze školní budovy v Křížové ulici na...

11. března 2026  16:22

Dva zápasy ve Varech, jeden v Jihlavě. Hokejisté znají plány pro přípravu na MS

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Čeští hokejisté se v přípravě před květnovým mistrovstvím světa ve Švýcarsku představí v Karlových Varech a v Jihlavě. Na západě Čech změří 16. a 17. dubna síly s Německem, v nové jihlavské aréně je...

11. března 2026

Vznikne park, hřiště i sociální zázemí. Světlá investuje 31 milionů do nové čtvrti

Kromě zeleně nabídne nový park na jihu Světlé také víceúčelové sportoviště,...

Nebývá obvyklé, aby města vynakládala peníze na zakládání nových parků. Světlá nad Sázavou se touto cestou vydala. A jak z čerstvě schváleného rozpočtu vyplývá, nový park na Kalvárii bude dokonce...

11. března 2026  8:35

Jihlavský kouč Ujčík: Fanoušci nás už vidí v baráži, každé vítězství si musíme zasloužit

Viktor Ujčík jako jihlavský trenér

Dlouhé čtyři roky čekali fanoušci Dukly, až se vyřazovací boje prvoligového play off vrátí do Jihlavy. A vstup rozhodující fáze sezony do nové Horácké arény zatím probíhá podle ideálního scénáře....

10. března 2026  16:02

Modernizovanou arénu otevře duel hokejistů Třebíče s mistry světa. Je vyprodáno

Zimní stadion města Třebíče KHNP Aréna po kompletní modernizaci svítí novotou....

Třebíčská KHNP Arena je po rozsáhlé modernizaci zkolaudována a připravena na svůj první velký test. Letos v srpnu ji v rámci akce „Hvězdy zpět“ slavnostně otevře souboj domácích odchovanců s výběrem...

10. března 2026  14:25

Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn

ilustrační snímek

Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se skupinou společností Cryfin. Podle vyšetřovatelů způsobili 584 investorům celkovou škodu 1,1 miliardy...

10. března 2026  10:48

Řidič dlužil na pokutách desetitisíce. Policistům se při zabavování SPZ vysmíval

Ilustrační snímek

Měla to být běžná silniční kontrola, skončila však odebráním registračních značek. Čtyřiatřicetiletý řidič se na Havlíčkobrodsku pokoušel i prostřednictvím sociálních sítí zesměšnit policisty, svým...

10. března 2026  10:20

Kvůli výpovědím kantorů hrozí škole v Humpolci kolaps, rodiče tlačí na radnici

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Dramatický vývoj na Základní škole Hradská v Humpolci dostal v závěru týdne před aktuálními jarními prázdninami nový rozměr. Zatímco rodiče žáků ve čtvrtek „vystřelili“ směrem k radnici ostrý...

9. března 2026  11:24,  aktualizováno  10. 3. 9:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.