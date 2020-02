VIDEO: Na Vysočinu se vrátila zima, napadlo až deset centimetrů sněhu

Teploty v kraji byly ráno od minus jednoho do jednoho stupně Cesia. Meteorologové varují před nárazovým větrem. Výstraha platí do 10 hodin. Sněžit by mělo i přes den.

Sněžit začalo ve čtvrtek, hodinu před půlnocí, podle dispečera krajské správy a údržby Romana Hubeného moc nefoukalo. „Byli jsme venku všichni, 120 sypačů a 70 traktorů,“ uvedl Hubený.

Dnes před sedmou hodinou byly průjezdné všechny silnice. Jeden uvázlý kamion podle policejního webu blokoval ráno část silnice u Jersína na Jihlavsku. Osobní auto havarovalo u Bobrové na Žďársku, místo bylo průjezdné kyvadlově.

Na Vysočině dnes budou sněhové přeháňky pokračovat na většině území, v nejnižších polohách může padat sníh s deštěm. K večeru by srážky měly ustávat, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Nejvyšší odpolední teploty budou jeden až čtyři stupně nad nulou. Vítr by měl odpoledne slábnout.