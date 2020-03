Na Vysočině skončilo lyžování. Sezoně chyběla nálada, shodují se vlekaři

Jako poslední lyžařskou sezonu na vysočině uzavřel Ski areál Šacberk v Jihlavě. Tam museli dát návštěvníkům „stopku“ dokonce o pár dní dříve, než původně plánovali. Kvůli nařízení vlády a opatřením proti šíření koronavirové infekce byla totiž sjezdovka uzavřena v pátek 13. března.



„Je to samozřejmě škoda, protože byly ještě jarní prázdniny, a teď navíc konečně začaly jít v noci teploty více do minusu, takže podmínky pro lyžování by tady ještě byly. Nařízení ale plně respektujeme, nedá se nic dělat,“ konstatoval Pavel Havlíček, provozovatel areálu na Šacberku.

Sezonu, která odstartovala 13. prosince minulého roku, hodnotí jako extrémně náročnou. „Teploty byly jako na houpačce a mockrát pod nulu nespadly. A když už tato situace nastala, museli jsme být okamžitě v pohotovosti - nasazeno bylo maximum lidí i techniky, aby se těch pár hodin co nejvíce využilo,“ popsal Pavel Havlíček.

Jako další příznak letošní zimy zmiňuje ještě absenci zimní nálady u lyžařů, které příliš netěšilo se prohánět po umělém sněhu, když bylo venku deset stupňů nad nulou.

Křemešník a Luka nad Jihlavou: lidem scházela chuť jezdit

V tom mu dávají za pravdu i provozovatelé dalších sjezdovek na Vysočině. „I když se nám přes všechny peripetie podařilo svahy zasněžit, lidé nakonec stejně moc lyžovat nechodili, protože v tom počasí, jaké panovalo, na to neměli ani chuť,“ popsala provozovatelka Ski areálu Křemešník a sjezdovky v Lukách nad Jihlavou Magda Vaňková.

Podle ní letošní zima jasně ukazuje, jakým směrem se budou sjezdovky v kraji muset do budoucna začít ubírat.

„S počasím to asi bohužel už lepší nebude, jediným řešením tedy je co nejvíce posílit výrobu technického sněhu. Na to se budeme určitě zaměřovat,“ konstatovala Vaňková.

Poslední sezona byla dle jejích slov tragická. „Takovou za dobu našeho fungování nepamatuji,“ dodala provozovatelka.

Propad tržeb na Harusově kopci u Nového Města na Moravě

Od závěru prosince až bezmála do půle března sloužila milovníkům lyžování sjezdovka na Harusově kopci u Nového Města na Moravě, kde funguje sedačková lanovka. Provoz tady neukončil jako na Šacberku koronavirus, nýbrž nepříznivé sněhové podmínky. A i tady dala sezona provozovatelům zabrat.

„V červených číslech jsme sice neskončili, ale oproti loňsku to je propad v tržbách tak o třicet až čtyřicet procent. Byly zhruba dvojnásobné náklady na zasněžování - sníh nám bohužel dvakrát roztál a museli jsme ho stříkat znovu,“ popsal Karel Klapač, správce skiareálu na Harusově kopci.

V nadcházejících dnech čeká provozovatele standardní údržba sjezdovky a jejího vybavení. „Žádné zásadní úpravy neplánujeme. Původně jsme zvažovali investici do strojního vybavení, konkrétně do rolby, ale na to nakonec nedojde,“ dodal Karel Klapač.

Zásobník ve Vysočina Areně se letos vyprázdnil a nedoplnil

V nedaleké Vysočina Areně, kde jsou pro lyžaře upravovány běžecké tratě, by si pravděpodobně lidé mohli tento týden užívat ještě pár posledních dní na běžkách. Tratě byly upravené po proběhnuvším světovém poháru v biatlonu. Kvůli protikoronavirovým nařízením byl ale areál 13. března pro veřejnost uzavřen.

„Lidé ale přišli řádově jen o pár dní, v tomto teplém počasí, které panuje, a s předpovědí, jaká je, bychom asi lyžování pro veřejnost v tomto týdnu stejně nejspíš ukončili,“ nechal se slyšet Jan Skřička, výkonný ředitel novoměstského sportovního klubu, jenž má provoz Vysočina Areny na starosti.

Skřička doufá, že další zimy nebudou tak náročné jako tato. „Bohužel se střídaly hlavně teplé a ještě teplejší vlny, těch chladných moc nebylo, takže jsme nebyli schopni ani pořádně naplnit náš zásobník. Vyvozili jsme prakticky veškeré zásoby sněhu, které jsme měli z předchozích sezon. V budoucnu uvidíme, zda to byla jen výjimka, nebo nový standard průběhu zimy,“ podotkl Jan Skřička.

Jediným částečně spokojeným je nový provozovatel Čeřínku

Vůbec první zimní sezonu za sebou mají provozovatelé lyžařského areálu Čeřínek na Jihlavsku. Tamní sjezdovka byla v posledních letech jako prokletá. Vlek třináct let fungoval v režii firmy Autonot, která ale činnost v roce 2017 předala novému provozovateli. Společnosti Techservis EU v čele se Zdeňkem Zahrádkou se ovšem premiérová zima kvůli nedostatku sněhu příliš nepovedla, a další sezonu tak firma nakonec „odpískala“ úplně - lyžaři na svah vůbec nevyjeli.

Tuto zimu si však lidé sjezdování užili. Provozovatelé jsou se sezonou vcelku spokojeni.

„Lyžovalo se zhruba osmdesát dní, lidé docela chodili. Počasí sice nebylo úplně ideální, ale vzhledem k tomu, že jsme provoz teprve rozjížděli, to hodnotíme kladně,“ vyjádřil se za provozovatele sjezdovky Michal Hána.

Do budoucna se na Čeřínku chtějí, stejně jako v dalších areálech v kraji, zaměřit hlavně na zasněžování.

„Ukazuje se, že právě dostatek techniky pro výrobu umělého sněhu je stěžejní. Nějaká další vylepšení mohou přijít až potom. Navíc my jsme letos neměli takové tržby, abychom si nějaké větší úpravy mohli dovolit,“ dodal Hána.