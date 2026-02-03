Bílé stopy ve Žďárských vrších zaplnili lyžaři, bojí se však oteplení a tání

Autor:
  15:52
Z nadcházející oblevy mají obavy lyžaři na Vysočině. Zatímco většina sjezdovek v kraji je bohatě zásobená umělým sněhem, ve volném terénu pokrývka příliš vysoká není. Do stop, které jsou teď k dispozici, proto zkraje února vyrazily davy běžkařů, aby si před oteplením stihli užít jízdu krajinou.
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného (na snímku). Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026) | foto: Petr Lemberk

Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy....
Žďárským se povedlo kromě areálu na Řádkově louce u Pilské nádrže upravit stopy...
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....
Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy....
11 fotografií

„Situace na Vysočině není ideální, připadlo do deseti centimetrů sněhu. Na mnoha místech zatím neleží dostatečná sněhová pokrývka, ale místa k lyžování zájemci určitě najdou,“ popsal David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. Do ní spadá mimo jiné Žďársko, kde jsou nyní podmínky pro lyžování v kraji nejlepší.

Do Žďárských vrchů, bašty běžkařů, se o víkendu nahrnuli sportovci i rodiny s dětmi. „Museli jsme těch podmínek využít. I když občas někde vykoukne tráva nebo hlína, trasy jsou pěkné, stopy upravené. Jen těch lidí by mohlo být méně,“ podotkla v neděli rodina Špačkova z Bystřice nad Pernštejnem, kde bílá nadílka lyžování zatím nepřeje.

Na „štrúdly“ běžkařů lze narazit hlavně v nejznámějších oblastech, tedy v okolí Skleného, Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic, Rokytna či Nového Města na Moravě. Znatelně méně lidí, ale přitom kvalitní svezení, nabízí třeba trasy kolem Veselíčka, Jam, Radňovic a Slavkovic.

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného (na snímku). Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026)
Nejlepší podmínky, které lákají i nejvíce lyžařů, nabízejí nyní Žďárské vrchy. (3. února 2026)
Žďárským se povedlo kromě areálu na Řádkově louce u Pilské nádrže upravit stopy i směrem na Polničku. (3. února 2026)
Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku. Frekventovaná je hlavně oblast kolem Tří Studní, Fryšavy, Vlachovic a Skleného. Kochat se přírodou z bílé stopy lze i kolem Žďáru nad Sázavou, Veselíčka, Velkého Dářka či Svratky. (3. února 2026)
11 fotografií

Na své si přijdou i příznivci běžek ze Žďáru nad Sázavou. Těm tradičně slouží skiareál u Pilské nádrže; trasa byla protažena i dál směr Polnička. Lyže se dále dají „provětrat“ v okolí rybníka Velké Dářko, u Herálce či u Svratky.

Jihlavští mohou zase zamířit do komplexu Český mlýn, kde láká upravený okruh. Sázkou na jistotu je pak novoměstská Vysočina Arena, kde ještě nedávno brázdili tratě účastníci Světového poháru v biatlonu

Sněhové zpravodajstvíZobrazit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

Zvenku to jde, ale vnitřek dosloužil. Žďárský zimák čeká oprava za stovky milionů

Žďárský zimák pochází ze 70. let minulého století. Budova potřebuje zateplení,...

Ve staveniště se brzy změní interiér zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Kluziště je už na hraně své životnosti, dnešním normám nevyhovují ani mantinely. Proměna celého zimáku tak odstartuje právě...

Filmaři točí komedii s Prachařem a Ramba na zámku v Lukách. Ten se prodává

Zámek v Lukách nad Jihlavou.

Přední čeští a slovenští herci Tereza Ramba, Zuzana Mauréry, Jakub Prachař či Petr Štěpánek točí novou komedii na zámku v Lukách nad Jihlavou. Památka, která bývá otevřená jen výjimečně, je v...

Jihlava rozšíří ulici, nechá kvůli tomu vykácet alej šedesátiletých jasanů

Stromořadí jasanů z jihlavské ulice 17. listopadu do konce března podle plánů...

Alej dvaadvaceti šedesátiletých jasanů v jihlavské ulici 17. listopadu do jara zmizí. Silnice bude rozšířená. Ale jen o čtvrt metru na každé straně. Hodnota stromů je půldruhého milionu korun. Město...

Žďárský typograf se proslavil po světě, jeho silueta i písmo zkrášlí náměstí

Rekonstrukci budovy bývalého úřadu v horní části náměstí má Žďár dokončit do...

V centru Žďáru přibude odkaz na jednoho z nejvýznamnějších místních rodáků. Budovu bývalého úřadu na náměstí, kterou radnice pronajímá pro komerční účely, ozvláštní umělecké dílo připomínající...

Bílé stopy ve Žďárských vrších zaplnili lyžaři, bojí se však oteplení a tání

Nejlepší podmínky mají milovníci běžeckého lyžování aktuálně na Žďársku....

Z nadcházející oblevy mají obavy lyžaři na Vysočině. Zatímco většina sjezdovek v kraji je bohatě zásobená umělým sněhem, ve volném terénu pokrývka příliš vysoká není. Do stop, které jsou teď k...

3. února 2026  15:52

Secesní most je opravený, chodník se však na něj nevešel. Vznikl kvůli tomu spor

Normy v roce 1911 nepočítaly, že by se na mostě chodci potřebovali vyhýbat...

Secesní betonový most z roku 1911 v Hořepníku na Pelhřimovsku po kompletní obnově opět slouží dopravě i chodcům. Jedna z výrazných dominant obce se šesti stovkami obyvatel se vrátila k původnímu...

3. února 2026  12:04

Skončí přebíhání náměstí na veřejné toalety, muzeum konečně dostane své

Z Horáckého muzea zatím musejí návštěvníci dojít na veřejné toalety na opačné...

„Mami, tati, mně se chce na záchod.“ Věta, již rodiče malých dětí slýchají často, a návštěvy výstav a dalších akcí nejsou výjimkou. Takový scénář nepotěší zvlášť v případě, kdy prostory nedisponují...

3. února 2026  8:49

Českomoravskou vrchovinu po námraze trápí i ledovka, varuje řidiče předpověď

Silná námraza se ve středu ráno objevila i na Žďársku. Hasiči v celém kraji...

Kromě námrazy se na Českomoravské vrchovině a jejím okolí začala v pondělí večer tvořit i ledovka. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) rozšířil výstrahu, která pro ledovku platí do úterního...

2. února 2026  22:14

Místo svazků si půjčte osobnost. Knihovna zve na besedy se známými lidmi

Lucie Bechynková, moderátorka, spisovatelka a spoluautorka úspěšného podcastu...

Jste milovníci nového cirkusu a jeho ikony souboru Cirk La Putyka? Máte rádi podcast Opravdové zločiny? Zajímá vás věda, technika? Žďárská knihovna vám na 40 minut „půjčí“ osobnosti, jež za těmito...

2. února 2026  15:29

Z pelhřimovské interny odchází 11 lékařů. Péče není ohrožena, ujistila nemocnice

V Pelhřimově bude pomalu končit stavba nového pavilonu. Sloužit bude hlavně pro...

V Nemocnici Pelhřimov podalo v pondělí výpověď 11 lékařů interního oddělení. Informovala o tom Česká televize, vedení nemocnice tento jejich krok potvrdilo. Už dřív v nemocnici podali výpověď i...

2. února 2026  10:12,  aktualizováno  14:17

Rarita kvůli chybě města. Majitelům domů skokově klesne daň z nemovitosti

ilustrační snímek

Majitelé domů a bytů v Pelhřimově letos zaplatí na dani z nemovitosti méně než loni. Může za to neobvyklá chyba zastupitelů. Ti pro loňský rok omylem nastavili chybný koeficient pro výpočet daně a...

2. února 2026  11:58

Posunutá vozovka a nová řada stromů. Proměna náměstí v Jihlavě začne na podzim

Nová podoba jihlavského Masarykova náměstí podle vítězného návrhu pražského MCA...

Letošní podzim. To je termín zahájení revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě. Ještě před tím přijde na řadu rekonstrukce kanalizace, šachet a retenčních nádrží. Podoba náměstí bude vycházet z...

2. února 2026  8:46

Hlavní je rychlá reakce a zabezpečit dveře, učí děti ve školách lektor sebeobrany

Aby instruktor Luděk Trojánek věděl, co na agresora nejlépe zabírá, pravidelně...

Práce u policie i v armádě, boj proti terorismu, zahraniční mise. To je jen malý výčet činností, jimž se věnoval Luděk Trojánek z Jihlavy. Z těchto náročných pozic se však nakonec přesunul k úplným...

1. února 2026  10:42

Přelomová akce. Basketbalistky chtějí zaplnit halu v Jihlavě, půjde i o rekord

Česká parta v USK. Karolína Petlanová, Mariana Přibylová, Petra Malíková a Emma...

Obdobnou událost Ženská basketbalová liga nepamatuje. Vůbec poprvé se nejvyšší domácí soutěž basketbalistek vydává na tak velkou scénu. Utkání nadstavbové části mezi rivalkami z USK Praha a Žabinami...

1. února 2026  6:40

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

„Není to jen o náhodě a štěstí.“ Hráči měřili síly v Člověče, nezlob se!

První ročník měl účast 64 hráčů, dnes už bývá číslo zhruba dvojnásobné. (31....

Mezigeneračním soubojem vyvrcholil turnaj v Člověče, nezlob se!, který se v sobotu konal v Jívoví na Žďársku. Síly tam ve známé deskové hře změřilo celkem 124 lidí. Klání nakonec ovládla desetiletá...

31. ledna 2026  19:42

Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas

Premium
HC Stadion Litoměřice - Slavia Praha, Chance liga. Slávistický sportovní...

Téměř celou svoji hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí Patrik Eliáš v Česku. V listopadu 2023 se třebíčský rodák a bývalý vynikající útočník New Jersey Devils stal součástí...

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.