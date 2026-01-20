Příroda na Vysočině čaruje, mráz proměnil mnohá místa v ledové království

Rampouchy všech velikostí i keře, mech a další rostliny obalené ledem mohou lidé obdivovat třeba v bývalém lomu Štenice u Hamrů nad Sázavou na Žďársku. Ten se v zimě stává velmi častým cílem vycházek, hlavně pro rodiny s dětmi. Další velký ledopád se nachází jen kousek odtud, na skále na břehu Sázavy poblíž památky Šlakhamr.
„Nepříliš známý, ale rozhodně také zajímavý a stojící za návštěvu je pak třeba Vojnoměstecký vodopád nedaleko Vojnova Městce. Ten už v tyto dny také postupně zamrzá,“ dal další tip na výlet David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny.
Mohutné peřeje krášlí úsek potoka na východ od městyse, poblíž střelnice. Výšlap si podle Štěpánka lze udělat například i k Ujčovským vodopádům, jež se ukrývají u Ujčova v nitru Svratecké hornatiny. Nevede k nim sice turistická značka, zájemci se tam ale dostanou podle mapy po lesní cestě.
Klasikou, kde si přijdou na své všichni milovníci zimní přírody, je pak údolí řeky Doubravy mezi Horním Sokolovcem a Bílkem na Havlíčkobrodsku. Tok nabízí unikátní podívanou na zamrzající peřeje i obří střechýly na skalnatých stěnách divokého údolí.
Mezi další známé „ledové cíle“ patří třeba ten v Řídelově nedaleko Telče. Útvar připomínající obrovské varhany je však vytvořen uměle – vodou nastříkanou na keři. A umělý ledopád láká i do Víru u Bystřice nad Pernštejnem. Míří na něj hlavně horolezci.