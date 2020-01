Další nejistá sezona Vysoké. Město se s farmářem dohodlo, TJ Lyžař nikoliv

Lyžování na Vysoké, oblíbeném areálu nedaleko Havlíčkova Brodu, brání spor o pozemky ve vrchní části kopce. Původní vlastník je před dvěma roky prodal farmáři Miroslavu Hrtúsovi. A s ním se správce areálu, tělovýchovná jednota Lyžař, nedokázal shodnout na užívání pozemků.



„Teď už jde prakticky jen o pozemky pod chatou na vrcholu kopce. Pan Hrtús je koupil za 16 korun za metr čtvereční. My jsme mu nabízeli, že je odkoupíme za 600 korun za metr. Nabídku jsme dokonce zvýšili na rovnou tisícikorunu, na což už bychom si museli vzít úvěr. Dohodnout se ale stále nepodařilo,“ uvedl předseda TJ Aleš Kadlec.

„Čím dál víc se projevují jisté animozity mezi některými našimi členy a panem Hrtúsem,“ přiznal Kadlec.

Jméno farmáře je spoustě obyvatel Havlíčkova Brodu okolí už několik let známé. Brodská radnice se s ním nedokázala dohodnout na odkupu pozemků pro jihovýchodní obchvat. Následoval proces vyvlastnění, čímž se zahájení stavby minimálně o rok odsunulo.

Radnice se s farmářem už dohodla, vlek je možné využívat

Situace ohledně Vysoké se ale přece jen o něco málo k řešení posunula. Před koncem roku se do záležitosti vložilo město.

S Hrtúsem se dohodlo na nájemní smlouvě o pronájmu pozemku pod horní stanicí vleku. Město na ní mělo enormní zájem už proto, že je vlek v jeho majetku.

„Byla to dlouhá a složitá jednání. Každopádně nyní je ošetřeno, že vlek můžeme bez omezení využívat,“ konstatoval bez bližších podrobností havlíčkobrodský místostarosta Zbyněk Stejskal.

Sporný ale stále zůstává pozemek pod lyžařskou chatou. V ní obvykle slouží občerstvení a toalety, vlekaři v ní mají zázemí i třeba prodej jízdenek, v garáži jsou navíc uskladněna sněžná děla a parkuje zde rolba. Bez smlouvy s vlastníkem pozemku k tomu všemu ale nemá TJ Lyžař oficiálně přístup.

Miroslav Hrtús o sporu mluví nerad. Už v minulosti vzkázal, že je pro něj nejdůležitější vlastnit půdu, na níž může hospodařit. Tvrdil, že není žádným spekulantem s pozemky.

Spor chtějí řešit mimosoudně, přesto TJ Lyžař žalobu podala

Na podzim byl ochotný se s TJ dohodnout na podmínkách pronájmu. Měl ale výhrady k činnosti spolku a jeho krokům na Vysoké. „Jestli se začne lyžovat, záleží jen na Lyžaři a na městě a na jejich ochotě k jednání. Zatím si jen diktují podmínky,“ prohlásil loni v září.

Že nyní záleží zejména na lyžařském spolku, zda se spor podaří urovnat, si stále víc uvědomuje i brodská radnice. „Míč je na straně TJ. I když to není snadné, dohodnout se s vlastníkem půdy musí sami. Město už víc dělat nemůže,“ podotkl místostarosta Stejskal.



Farmáři jde především o to, aby TJ stáhla soudní žalobu, kterou napadl způsob prodeje pozemků. Ta je sice namířena především na původního vlastníka, který její části užívané Lyžařem spolku přednostně nenabídl, vadí ale i vlastníkovi novému.

„I my bychom to raději vyřešili mimosoudně. U soudu se spor může protahovat roky. Je to všechno v rukou advokátů, kteří budou hledat shodu,“ svěřil se Kadlec.

O lyžování jsme zatím nepřišli, věří předseda spolku

„Věřím, že se už během ledna definitivně dohodneme. I když teď v noci mrzne, má se do poloviny měsíce znovu oteplit, teploty mají spadnout až koncem ledna. To bychom chtěli začít zasněžovat. Zatím jsme o lyžování nepřišli,“ doufá předseda TJ Lyžař.

Kopec Vysoká je s 587 metry jedním z nejvyšších vrcholů Havlíčkobrodska. Vypíná se nad stejnojmennou obcí zhruba šest kilometrů jihovýchodně od města.

Podél sjezdovky dlouhé 420 metrů vede kotvový vlek, který za hodinu přepraví 900 lidí. V areálu býval k dispozici i malý přenosný dětský vlek. Sjezdovku využívali obyvatelé Brodu a přilehlých obcí, při dobrých sněhových podmínkách tam často mířily autobusy se školáky.

Havlíčkobrodská radnice před časem představila velkolepý plán na rozvoj, modernizaci a rozšíření lyžařského areálu. Chtěla budovat nové vleky a sjezdovky či prodloužit tu stávající. Odhady nákladů šplhaly nad 100 milionů korun, z ambiciózního projektu ale prozatím sešlo.