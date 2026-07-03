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Zakládal požáry, pak pomáhal hasit. Pyromanovi hrozí osm let za mřížemi

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  11:06
V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října...

V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října 2025) | foto: JSDH Dolní Cerekev

V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října...
V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října...
V pátek dopoledne zasahují hasiči u požáru lesa v lokalitě Hutě, místní části...
V pátek dopoledne zasahují hasiči u požáru lesa v lokalitě Hutě, místní části...
6 fotografií
Policie objasnila sérii úmyslně založených požárů, ke kterým docházelo od minulého roku na Jihlavsku a Pelhřimovsku. Ve dvou případech se škody vyšplhaly do milionů korun. Pachatelem je podle kriminalistů čtyřiadvacetiletý muž.

Obviněný pyroman chodil na vytipovaná místa se zapalovačem, který následně použil k založení požáru. Oheň se pak nekontrolovaně šířil a pohlcoval mýtiny, lesy, oplocenky, ale také seník či opuštěný objekt.

„Škody vznikaly veliké a stejně tak představovaly značné riziko pro okolí,“ upozornila policejní mluvčí Jana Kroutilová.

V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října 2025)
V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října 2025)
V Dušejově na Jihlavsku zapálil žhář budovu s uskladněným senem. (23. října 2025)
V pátek dopoledne zasahují hasiči u požáru lesa v lokalitě Hutě, místní části obce Cejle na Jihlavsku, požár zasáhl asi hektarovou plochu. (11. dubna 2025)
6 fotografií

Mladíkovo řádění začalo loni na jaře. „Požár založil celkem ve dvanácti případech. Nejčastěji zapálil suchou trávu, poté místo opustil a oheň se rozšířil do okolí,“ uvedla Kroutilová.

Obviněný se podle ní zaměřoval zejména na lokalitu Cejle – Hutě, dále škodil u obcí Bezděčín, Rohozná, Vyskytná nad Jihlavou, Zbilidy a také u Řeženčic na Pelhřimovsku.

„Na místa jezdil autem nebo na jízdním kole. Někdy vzniklý požár způsobil škodu za desítky tisíc korun, v dalších případech se škody pohybovaly ve statisících. U Vyskytné nad Jihlavou zničil oheň přes deset hektarů lesa a škoda přesáhla dva miliony,“ dodala policejní mluvčí.

Pachatele zadržela policie na koupališti

Nejzávažnější případ se ale stal loni v říjnu v Dušejově na Jihlavsku, kde zmiňovaný žhář zapálil budovu s uskladněným senem. Zde se nakonec škoda vyšplhala až do výše 11 milionů korun.

„Poslední požár založil muž minulý týden a ještě ten den ho kriminalisté zadrželi. Oheň byl pro něj zdrojem adrenalinu, rád ho sledoval a sám následně vzniklé požáry pomáhal hasit,“ prozradila Kroutilová.

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Mladíka policisté zadrželi ve druhé polovině minulého týdne na koupališti v Třešti na Jihlavsku. „Měl u sebe i plynový zapalovač, který kriminalisté zajistili. Následně byl muž umístěn do policejní cely na jihlavském oddělení,“ dodala mluvčí.

Policejní komisař zahájil na základě shromážděných důkazů trestní stíhání. „Muž je obviněn ze spáchání pokračujícího zločinu obecného ohrožení,“ oznámil Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Aktuálně je obviněný pyroman stíhán na svobodě. Případ kriminalisté dále vyšetřují. Muži hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

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