Zemřel zoolog a tvůrce zvířecích večerníčků Aleš Toman, po návratu z Afriky podlehl malárii

Zprávu o úmrtí potvrdili na Facebooku bývalý šéf jihlavské zoo Vladislav Jiroušek a Václav Chaloupek, který s ním spolupracoval na večerníčcích. „Aleš Toman. Nejspíš jste ho většinou znali. Je to ten zoolog Aleš, který v seriálu Madla a Ťap hledal na Šumavě zbloudilé zvířecí kamarády. Znali jsme se přes 30 let, Aleš mi kdysi půjčil malou vydřičku, Vydrýska, který nás vlastně seznámil. Natočit večerníček o vydře byl nápad, který jsme dostali ve stejnou dobu nezávisle na sobě oba,“ zavzpomínal Chaloupek.

Byli spolu dvakrát v Botswaně, Zimbabwe, Namibii a JAR či Egyptě. „Před několika roky pro mne natáčel i gorily v Ugandě, v zemi, ze které se nedávno vrátil a která se mu stala osudnou. Aleš byl úžasný kamarád, a to že jsme se nikdy nehádali byla spíš jeho zásluha. Před časem jsem ho přemlouval, aby se mnou jel ještě jednou natáčet, ale to už se chystal do Ugandy,“ dodal Chaloupek.

Toman byl velký milovník afrického kontinentu. Vystudoval obor Systematická biologie a ekologie na olomoucké Přírodovědecké fakultě a jako zoolog pracoval v jihlavské a plzeňské zoo. Působil i v jihlavském útulku pro zvířata. Dlouhodobě se věnoval ornitologii a ochraně a výzkumu vydry říční.

Poprvé se podíval do Afriky v roce 1993 na zoologické konferenci v Jihoafrické republice a od roku 1999 navštěvoval africký kontinent každoročně při natáčení série dokumentů či v roli průvodce. Na svých afrických cestách se věnoval problematice ochrany přírody. Zajímaly jej otázky etnografie, africké kultury a hudby.