Na Jihlavsku se zřítila velká nádrž na kejdu, obcí se šíří nesnesitelný zápach

Do Zhoře hasiči vyjížděli už v noci na úterý, kdy dostali informaci o úniku kejdy z nádrže. „Byla provedena provizorní oprava nádrží a instalace norných stěn,“ informovali hasiči v přehledu svých zásahů.

Nádrž se však později zcela zřítila a vylil se z ní i zbytek kejdy. „Praskla jímka na kejdu. Někdy jen vyteče obsah, tady se celá nádrž svalila,“ konstatoval Stanislav Vorálek, ředitel a prokurista zemědělské společnosti Selma, v jejímž areálu k události došlo.

Proč se nádrže zřítila, se dosud neví. „Všechny revize máme, všechno bylo správně, a i přesto došlo k tomu, že nádrž praskla. Zatím nevíme, co to způsobilo. Pozveme si experty, aby to zjistili,“ dodal Vorálek. Pracovníci zemědělské společnosti hovořili o možné korozi nýtů.

Jaký dopad to bude mít na obec, rozhodne vítr

„Kejda se dostala do rybníka nad Dobroutovem. Co šlo, jsme odčerpali. Vlastník nádrží pak provedl pažení, aby se do vody nedostalo už nic dalšího,“ prozradila mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

V úterý odpoledne rovněž pracovníci zemědělské společnosti s pomocí bagrů nakládali kontaminovanou zeminu a odváželi ji.

O události byli informováni i zástupci vodoprávního úřadu a České inspekce životního prostředí. Ti veškeré okolnosti dále prověřují a podrobně zjišťují případné další škody na životním prostředí.

Že došlo k úniku kejdy, je kolem areálu výrazně cítit. „Větrná růžice bude mluvit o tom, co bude dál,“ podotkl starosta Zhoře Vladimír Čížek. Zemědělský areál se nachází na samotném západním okraji Zhoře. Jestliže přijde vítr od západu, veškerý zápach se rychle rozšíří do obce.

„Dělají se sanační práce, instalovány byly norné stěny, profesionální zásah běží. Zachováme se podle toho, co nám řeknou a doporučí hasiči. A budeme doufat, že začne foukat vítr od obce,“ dodal starosta.