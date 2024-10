Mezi Jihlavou a Prahou budou jezdit žluté vlaky, spoje zajistí polské soupravy

„Půjde o dva typy nízkopodlažních jednotek, pro 200 a 300 cestujících. Každá jednotka bude mít dvanáct procent sedadel v první třídě,“ uvedla k soupravám polského výrobce PR manažerka RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Ministerstvo dopravy ve veřejné soutěži upřednostnilo RegioJet před nabídkou Českých drah (ČD) v březnu tohoto roku. Smlouva s RegioJetem byla uzavřena na 15 let. „Pro RegioJet to představuje další významný krok v rozvoji závazkové železniční dopravy,“ sdělila Janoušek Kostřicová.

Od prosince 2026 se očekává zásadní zlepšení kvality cestování na české železnici. „Namísto starších koženkových vozů budou nasazeny moderní elektrické jednotky s možností dosahovat rychlosti až 200 km/h,“ uvedl RegioJet.

Ten nové vlaky objednal od polského výrobce PESA. „Vývoj těchto vozidel, jenž probíhal v Německu, byl již úspěšně dokončen a nyní se rozbíhá jejich výroba,“ uvedla mluvčí společnosti. „První kusy by měly být dokončeny v létě příštího roku a postupně převezeny na zkušební okruh.“

Wi-fi i možnost občerstvení

Dopravní společnost je přesvědčena, že o vlakové spoje bude velký zájem. „Hustý provoz a časté zácpy na dálnici D1 činí vlaky atraktivní alternativou pro mnoho cestujících, kteří upřednostní rychlou a pohodlnou dopravu před stresem z cestování autem,“ míní Janoušek Kostřicová.

Nové vlaky podle ní cestujícím nabídnou vysokou úroveň komfortu. „Cestující budou mít možnost využít čas ve vlaku efektivně - ať už k práci, nebo k odpočinku. K dispozici bude samozřejmě wi-fi připojení, zásuvky pro dobíjení elektronických zařízení a možnost zakoupit občerstvení, což zajistí pohodlný a moderní zážitek z cestování.“

Paradoxem je, že právě RegioJet už nyní provozuje na trase mezi Prahou a Brnem přes Jihlavu četnou autobusovou dopravu. „Vlakové a autobusové spoje na trase Praha-Jihlava-Brno si nebudou přímo konkurovat, protože stále existují cestující, kteří preferují autobus před vlakem,“ myslí si PR manažerka společnosti.

Ta v tuto chvíli nemá přesné informace o ceně jízdenek mezi Prahou, Jihlavou a Brnem. „Cílem je však nabídnout konkurenceschopné ceny, aby vlaky představovaly atraktivní alternativu nejen z hlediska rychlosti a komfortu, ale také z pohledu nákladů pro cestující,“ tvrdí Janoušek Kostřicová.

Podmínkou Českých drah byl nový terminál

Přímé železniční spojení mezi Prahou a Jihlavou dosud chybí. „Výrazně zlepší dopravní dostupnost Jihlavy a podpoří ekologičtější přesun části cestujících ze silnic na železnici,“ dodává mluvčí společnosti.

Dosud se do Prahy musí cestovat většinou s přestupem v Havlíčkově Brodě. Jedinou výjimku tvoří rychlík R 960 Vysočina jezdící pouze jednou týdně. „Přímý vlak do Prahy nám tady chybí. Respektive, on nějaký je, ale je toho málo,“ říká primátor Jihlavy Petr Ryška.

Město proto už více než dva roky jednalo s Českými drahami. „Bylo nám řečeno, že jsou ochotní dovést sem přímé vlaky častěji pouze v případě, že se postaví centrální dopravní terminál,“ prozradil Ryška.

Stavba centrálního dopravního terminálu začala před měsícem. „Dokončen by měl být nejpozději do června 2026,“ dodal Ryška.