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Z Jihlavy žlutým vlakem do Prahy bez přestupu, RegioJet vystřídá České dráhy

Jan Salichov
  11:21
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Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve...

Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve Velimi. Právě zde vlak poprvé dosáhl rychlosti 200 km/h. (9. června 2026) | foto: PESA Bydgoszcz

Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...
Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...
Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve...
Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí...
9 fotografií
Pro obyvatele Jihlavska jde o významnou dopravní novinku. Od neděle 13. prosince se dostanou vlakem do Prahy bez přestupu v Havlíčkově Brodě. Mezi Prahou a Brodem budou vlaky jezdit každou hodinu. Jednou zamíří přes Žďár nad Sázavou do Brna, o hodinu později do Jihlavy. Dopravce slibuje vyšší komfort, lidé však musejí počítat s novými pravidly pro jízdenky.

Z nádraží Jihlava město (součást nového Centrálního dopravního terminálu, pozn. red.) vyjede devět spojů denně každé dvě hodiny od 3:35 do 19:32, v opačném směru z pražského hlavního nádraží pak od 6:02 do 22:02. Cesta potrvá necelé dvě a půl hodiny.

„Cestující z Jihlavy tak získají pravidelné přímé spojení s Prahou bez nutnosti přestupu,“ potvrzuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát.

Kolik bude cesta stát, zatím dopravce neprozradil. „Předprodej jízdenek plánujeme spustit v druhé polovině listopadu, nejpozději pak 1. prosince. Podrobnosti o cenách a tarifních podmínkách zveřejníme se zahájením předprodeje,“ uvádí Kubát.

Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí 18 moderních vlakových jednotek. Soukromý dopravce RegioJet klíčové železniční spojení mezi Prahou a Brnem, které vede přes Havlíčkův Brod, od Českých drah převezme v prosinci.
Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí 18 moderních vlakových jednotek. Soukromý dopravce RegioJet klíčové železniční spojení mezi Prahou a Brnem, které vede přes Havlíčkův Brod, od Českých drah převezme v prosinci.
Nová žlutá souprava PESA pro RegioJet při testování na zkušebním okruhu ve Velimi. Právě zde vlak poprvé dosáhl rychlosti 200 km/h. (9. června 2026)
Pro linku R9 (známou jako rychlík Vysočina) aktuálně polský výrobce PESA vyrábí 18 moderních vlakových jednotek. Soukromý dopravce RegioJet klíčové železniční spojení mezi Prahou a Brnem, které vede přes Havlíčkův Brod, od Českých drah převezme v prosinci.
9 fotografií

Slevové karty Českých drah (například IN 25 nebo IN 100) v těchto rychlících přestanou platit. Lidé ale mohou dál jezdit na krajské jízdenky Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) nebo na celostátní jízdenky OneTicket. Ty platí ve třídě Economy, ovšem bez jistoty místa k sezení – pokud si cestující chce být jistý, že si sedne, musí si k nim přikoupit místenku RegioJetu.

Krajské jízdenky VDV půjde koupit v mobilní aplikaci, v navazujících autobusech, na pokladně i přímo u průvodčího ve vlaku. Lístky samotného RegioJetu pak cestující pořídí přes internet nebo mobil, u průvodčího, v automatu na hlavním jihlavském nádraží a také v nové pokladně dopravce, která otevře ve stanici Jihlava-město.

Zpoždění v dodávce vlaků vyřeší náhrada

RegioJet v současnosti školí strojvedoucí, kteří se seznamují s tratí. Pro linku zároveň objednal osmnáct elektrických jednotek od polského výrobce PESA. Jejich výroba a schvalování ale nabraly zpoždění – aktuálně se testuje jen pět z nich.

„Jejich nasazování bude probíhat postupně v závislosti na dokončení těchto procesů,“ upozorňuje Kubát. Na prosincový start proto dopravce počítá s nasazením starších klasických souprav složených z lokomotiv a osobních vozů.

RegioJet veze do Jihlavy novinku, od prosince ji přímými linkami spojí s Prahou

I ty mají podle dopravce nabídnout vyšší komfort než dosavadní vlaky. „Cestujícím nabídneme výrazně vyšší komfort oproti současným vlakům na lince R9 již od samotného zahájení provozu, bez ohledu na typ nasazené soupravy,“ slibuje mluvčí.

Samozřejmostí má být klimatizace, wi-fi připojení, elektrické zásuvky a palubní servis. Cestující s jízdenkou dopravce si budou moci vybrat ze tří tříd – Economy, Standard a Business. Dopravce slibuje také občerstvení včetně teplých jídel a nápojů, káva bude ve většině tříd zdarma.

Nové nízkopodlažní jednotky PESA pak nabídnou další prvky výbavy. „Přinesou další zvýšení komfortu, včetně bezbariérového nástupu, míst pro kola a kočárky a bezbariérových toalet. Cestujícím nabídnou také moderní technologie, jako je bezdrátové nabíjení, informační systém nebo rychlé internetové připojení prostřednictvím sítě 5G,“ doplňuje Kubát.

Žluté autobusy na D1 nekončí

Nástup RegioJetu na železnici by mohl svádět k otázce, zda dopravce neomezí své tradiční autobusové linky mezi Jihlavou a Prahou, které využívají dálnici D1.

„Autobusová doprava mezi Prahou a Jihlavou bude nadále součástí naší nabídky a v tuto chvíli neplánujeme žádné výraznější změny v jejím rozsahu,“ ujišťuje mluvčí.

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