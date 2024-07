Úzkokolejka stojí. Spuštění turistického provozu brání chybějící osvědčení

„Pro zavedení této turisticky atraktivní veřejné služby Kraj Vysočina s dostatečnou časovou rezervou udělal všechny kroky i opatření, které byly z jeho strany potřeba ke spuštění provozu učinit,“ sdělila mluvčí kraje Marie Beňová.

Už v polovině dubna Kraj Vysočina informoval o tom, že vybral nového dopravce, kterým se stala společnost Gepard Express. Ta nabídla nejvýhodnější cenu.

„Kraj Vysočina je připraven za roční turistický provoz na úzkokolejce na svém území zaplatit cca 2,2 milionu korun. Obdobnou turistickou službu provozuje od roku 2018 na trati 243 Jemnice - Moravské Budějovice,“ připomněla Beňová. „Ze strany dopravce je velké odhodlání a chuť novou službu spustit,“ doplnila.

Zahájení provozu však stále brzdí chybějící osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy vydávané Drážním úřadem. Bez něj nelze na tratích provozovat žádnou drážní dopravu.

„Žádost o vydání osvědčení podal koncem ledna provozovatel jindřichohradeckých úzkokolejek, držitel úředního povolení, Správa úzkokolejných drah s. r. o.,“ potvrdila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková. „Původně zaslané dokumenty ale vykazovaly nedostatky, proto byl provozovatel vyzván k jejich odstranění,“ dodala mluvčí.

Termín spuštění není možné odhadnout

Zároveň se při vydání osvědčení zohledňují nálezy státního dozoru, který koncem dubna prověřoval fyzický stav tratí i potřebné dokumenty k zařízením na trati.

„Správa úzkokolejných drah v červnu na Drážní úřad zaslala jak dokumenty požadované v rámci řízení o osvědčení o bezpečnosti, tak zprávu o odstranění nedostatků ze státního dozoru,“ upřesnila Straková, podle které v minulém týdnu na místě proběhla fyzická kontrola, zda jsou nedostatky opravdu odstraněny. „Kolegové nyní budou muset zpracovat protokol ze státního dozoru a to bude v řádu následujících dnů,“ nechtěla Straková předjímat výsledky kontroly.

27. ledna 2019

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nezbytné odstranění zjištěných závad bohužel protáhlo obnovení provozu úzkokolejky,“ uvedl web Jindřichohradecké úzkokolejky na konci června, na němž dále stojí: „Aktivně ale probíhá oprava tratí, včetně odstraňování vegetace, dílny dokončily přípravu některých vozidel, včetně parní lokomotivy. Jsme tedy připraveni na pomyslné startovací čáře a čekáme na výstřel.“

V tuto chvíli není možné odhadnout, kdy bude turistický provoz na trati skutečně obnoven. „Dopravce však deklaroval, že je připraven tuto službu spustit i pouze na část sezony,“ potvrdila mluvčí Kraje Vysočina Beňová.

Sezona měla trvat do konce října

Kdy se dotované turistické vlaky rozjedou, se odvíjí od schopnosti provozovatele kolejí dodat povinné dokumenty. „Tuto skutečnost nemohou Kraj Vysočina ani případný smluvní dopravce společnost Gepard Express nijak ovlivnit,“ doplnila mluvčí.

Zkrácená letošní sezona by měla trvat do konce října. „Z hlediska Drážního úřadu to je reálné za předpokladu, že budou nyní dodané podklady v pořádku a nedostatky odstraněny,“ vysvětlila Straková. „Od doby obnovení řízení má Drážní úřad na vydání maximálně tři týdny. Nemůžeme ale v tuto chvíli předjímat závěry kontroly a termín, kdy bude řízení obnoveno.“

Nejdelší úzkorozchodná dráha o rozchodu 760 mm bývala dlouhá 46 km a vedla z Jindřichova Hradce přes Novou Včelnici, Kamenici nad Lipou a Černovice do Obrataně. Trať prochází zalesněným krajem rybníků a kopců a do provozu byla uvedena v roce 1906. Vlaky na ní jezdily až do roku 2022, poslední vyjely na trať 2. října 2022.

Dle návrhu smlouvy mezi společností Gepard Express a Krajem Vysočina se předpokládá, že také v příštích letech bude platit podobný jízdní řád. Jeho koncepce počítá se zahájením víkendového provozu od Velikonoc do konce října, s každodenním provozem od června do konce září.