Železnice se brání sprejerům, protihlukovou stěnu pomalovali studenti

Pro svou praxi využila střední stavební škola z Havlíčkova Brodu protihlukové stěny u zastávky v brodské místní části. Studenti na jinak šedivé betonové zdi malovali na konci minulého školního roku a také ve skončeném prvním pololetí roku nového.

„Oslovila nás přímo Správa železniční dopravní cesty. Dohodli jsme se s firmou, která protihlukové stěny stavěla. Studenti pracovali v rámci praxe při výtvarné činnosti, ale učili se tu i studenti učebního oboru malíř,“ popsal ředitel školy Josef Charamza.

Stavební školu si SŽDC „najala“, protože se nově postavené stěny velice rychle staly terčem sprejerů.

„Uvažovali jsme, jak činnosti sprejerů zabránit. V Havlíčkově Brodě jsou plochy, které byly pomalovány na objednávku a poté už nebyly dále znehodnocovány. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli vyřešit problém se sprejery tímto způsobem,“ přiblížil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

Nabídka vlastníka železnice se na škole setkala s nadšením. Zvlášť poté, co SŽDC přislíbila úhradu i veškerého použitého materiálu, nebylo co řešit.

Podmínkou bylo, aby se studenti nepohybovali v kolejišti

Jedinou podmínkou bylo, aby studenti malovali jen na vnější stranu stěny. „Aby nebyl nutný pohyb v kolejišti,“ vysvětlil Illiaš.

Výtvory podél železniční zastávky Havlíčkův Brod - Perknov tak nevidí cestující z vlaku. Chodí se na ně ale dívat zdejší obyvatelé a hlavně pro děti je to náramná podívaná.

Co budou malby znázorňovat, nechal zadavatel na škole. A ta zase na samotných studentech. Ti se společně na nosném tématu dohodli, detaily doladili s učitelem a nechali si to odsouhlasit zástupci SŽDC.

„Studenti tak dělali to, co si sami vymysleli. A to se jim dělá snáze, než když mají pevné zadání,“ vyzdvihl Charamza.

Podél trati tak na jednom úseku vznikly malby nejvýznamnějších staveb ze světových metropolí. Na dalším je pak mapa České republiky a charakteristické výjevy z jednotlivých krajů.

Na některých místech bylo potřeba vylézt na lešení

Studenti pracovali tak, že vždy jedno pole protihlukové zdi dostali k dispozici dva „malíři“. Nejprve museli vypracovat návrh, poté ho měli přenést na samotnou zeď. „Na některých místech jsme pracovali i z lešení,“ podotkl ředitel školy.



Podle něho se na výzdobě podílelo celkem šestnáct studentů. Jednalo se o ty výtvarně více nadané. Ve skupině bylo s devíti chlapci sedm děvčat, což je na stavební školu neobvykle vysoký podíl.

Jak zdůraznil mluvčí SŽDC, malby splnily svůj účel. První díla vznikla už před několika měsíci a od té doby se neobjevil žádný sprejer a výtržník, který by je poničil a přemaloval.

„Podobné zkušenosti již máme i v jiných lokalitách, převážně v podchodech železničních stanic,“ pravil Illiaš s tím, že by organizace ráda v podobném trendu pokračovala i na jiných místech.

SŽDC uvažuje o pomalování dalších míst, osloví známé autory

„Zájemce o uměleckou výmalbu může podat žádost na naše oblastní ředitelství. Určí si konkrétní plochu a vypracuje grafický návrh, který posoudíme. Většinou se zájemci hlásí sami, ale také se chystáme oslovit autory, s nimiž už máme dobrou zkušenost, s žádostí o výmalbu podchodů,“ doplnil mluvčí.

Tato výtvarná činnost nadchla i samotnou školu a i ona hodlá pokračovat. Jednu zakázku už dostala od brodské základní školy Štáflova. Studenti stavební školy pro ni vymalovali vestibul jídelny V Sadech, kterou základka spravuje.

O další rozlehlé ploše, která by byla na očích veřejnosti, pak stavební škola jedná s brodskou oděvní firmou Pleas.

„Pokud to dopadne, měli bychom vyzdobit zeď jedné z budov firmy od vrátnice podél Havířské ulice,“ přiblížil ředitel Josef Charamza.