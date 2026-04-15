Z nádraží ujel pracovní vlak bez strojvedoucího, zastavil až po mnoha kilometrech

Autor:
  12:35
Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po dvanácti kilometrech. Při události nebyl nikdo zraněn. Provoz na regionální trati mezi Telčí a Dačicemi byl zastaven.
Fotogalerie2

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil se samovolně po pár kilometrech. (15. dubna 2026) | foto: Policie ČR

Drážní bagr ve žlutých barvách Správy železnic ujel z nádraží v Telči krátce po půl jedenácté. Proč se tak stalo, je předmětem vyšetřování policie i Drážní inspekce.

„Rozjel se poté, co z něj vystoupil strojvedoucí. Stroj se samovolně zastavil před Dačicemi,“ popsala policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil se samovolně po pár kilometrech. (15. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Událost se obešla bez zranění, vykolejení a bez dalších následků. Případ šetří Drážní inspekce,“ doplnil mluvčí drážních hasičů Martin Kavka.

Šetření je na samém počátku. „Kolegové jeli na místo, až situaci prověří, budeme vydávat zprávu s detailnějším popisem,“ informoval generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera.

Vyšetřovatele bude zajímat hlavně, zda strojvedoucí bagr dostatečně zajistil. Přivolaná policejní hlídka provedla u strojvedoucího dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.

Provoz na regionální železniční trati mezi Telčí a Dačicemi byl kvůli vyšetřování události zastaven.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Z nádraží ujel pracovní vlak bez strojvedoucího, zastavil až po mnoha kilometrech

Drážní bagřík se vydal na cestu z Telče k Dačicím bez strojvedoucího. Zastavil...

Mimořádnou událost na železnici vyšetřují policisté a Drážní inspekce v Telči. Ve směru na Dačice tam dnes dopoledne ujel prázdný drážní pracovní stroj. Samovolně se zastavil až po dvanácti...

15. dubna 2026  12:35

Nepřehlédněte

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.