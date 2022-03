Havlíčkobrodský železniční uzel čeká obří modernizace, bude stát miliardy

Správa železnic (SŽ) jako hlavní důvody rozsáhlé rekonstrukce uvádí obnovu stávající infrastruktury a technologického zařízení, odstranění rychlostních propadů, zvýšení traťové rychlosti, zajištění prostorové průchodnosti a splnění výhledových požadavků na kapacity dopravy.

Práce se budou odehrávat na celém brodském nádraží a v jeho velmi širokém okolí.

„Předmětem stavby bude komplexní rekonstrukce celého uzlu Havlíčkův Brod, mimo seřaďovací nádraží a už rekonstruovaná nástupiště čísla 1 až 4, a to včetně změny konfigurace kolejiště,“ informoval mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Přímo na nádraží vznikne zcela nové páté nástupiště sloužící pro spoje na Pardubice. Místo stávajícího poloostrovního vznikne ostrovní a zastřešené. Aby k němu lidé nemuseli přes koleje, bude tím směrem prodloužen podchod. Jeho součástí bude i výtah. Rekonstrukci čeká i samotná výpravní budova.

Spousta práce se bude dotýkat samotné trati. V plánu je sanace železničního spodku, výměna trakčního vedení i rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Podle zveřejněného zjišťovacího řízení by se sanace měla týkat více než dvaceti kilometrů tratí. Demontáž a montáž nových kolejí by se měla odehrávat na zhruba třiceti kilometrech. Vyměněno má být celkem 63 výhybek.

Propojení směrů na Brno a Jihlavu nebude

Jedním ze stěžejních bodů železničního uzlu je i tunel na trati ve směru na Brno. Ten čeká největší modernizace za dobu jeho existence. Vznikal během druhé světové války, doprava jím proudí od roku 1953.

„V řešeném úseku jsou také čtyři železniční přejezdy. V rámci jejich rekonstrukce a modernizace zabezpečovacího zařízení proběhne i úprava dotčených komunikací,“ přidal Gavenda. Řada přijde i na obnovu mostků a osvětlení i realizaci protihlukových opatření.

„Cílem je zajištění maximální bezpečnosti železniční dopravy díky nasazení moderního technologického zařízení a zvýšení bezpečnosti cestujících v případě nového nástupiště,“ podotkl Gavenda.

K výsledkům zjišťovacího řízení neměly státní orgány ani instituce samosprávy žádné námitky. Jeden podnět podala pouze fyzická osoba. Žadatel navrhoval lépe propojit tratě na Brno a na Jihlavu, a to tak, aby se takto směřující vlaky nemusely ve stanici otáčet a nebylo nutné přesouvat lokomotivu. Týká se to především nákladních vlaků, které jedou od Brna a míří přes Jihlavu na České Budějovice. Počet takových spojů podle žadatele narostl.

To ale schváleno nebylo, neboť by to celý projekt zkomplikovalo. „Vyžádání zpracování variant znamená pro oznamovatele další náklady. Příslušný úřad tedy musí mít velmi dobře prověřeno, že navrhovaná varianta je účelná, technicky proveditelná a že také splňuje požadavky zadání,“ uvádí se v odpovědi.

Objem investice se počítá v miliardách korun

O kompletní rekonstrukci železničního uzlu Havlíčkův Brod uvažovala Správa železnic už v minulosti. Podle původních předpokladů se tak mělo stát prakticky ihned po dokončení nových nástupišť v roce 2020. Investice, jejíž objem se počítá v miliardách korun, však byla odložena, ale také rozšířena.

„V současné době probíhá zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní rozhodnutí. Realizace se předpokládá v letech 2026 až 2030 ve vazbě na rozpočtové možnosti Správy železnic,“ konstatoval mluvčí SŽ s tím, že stěžejní bude schválení záměru projektu Centrální komisí ministerstva dopravy.

Správa železnic rovněž počítá náklady a hledá vhodný operační program pro případné spolufinancování. Půjde totiž o skutečně astronomické náklady. Už v minulosti se objevovala cifra okolo dvou miliard korun, upravený projekt s novými cenami bude zcela jistě ještě dražší.

Teprve v dalších fázích přípravy se podle Dušana Gavendy bude projednávat, jak moc stavební práce omezí dopravu a cestující.

„Snahou Správy železnic v každém případě bude omezit je realizací stavby co nejméně a minimalizovat rozsah případné náhradní dopravy,“ dodal mluvčí Správy železnic.